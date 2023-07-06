Китай принимает российские военные корабли, прошедшие Тайвань и Японию

ПЕКИН (Рейтер) — Китай принял у себя два российских военных корабля, которые ранее прошли через Тайвань и Японию, и ожидается, что во время визита эти два корабля проведут совместные учения с ВМС Китая, что свидетельствует о продолжающемся военном сотрудничестве двух стран.
Китайское государственное телевидение сообщило, что два фрегата — «Громкий» и «Соверечине» — в среду пришвартовались в финансовом центре Шанхая. Оба корабля принадлежат Тихоокеанскому флоту России, который базируется во Владивостоке.
Согласно отчету, во время своего семидневного визита корабли проведут морские учения с ВМС Китая в Шанхае, которые будут включать в себя учения по групповым движениям, связи и спасению на море.
Те же корабли, принадлежащие Тихоокеанскому флоту ВМФ России, в конце июня прошли через воды демократического Тайваня. Позже в начале этого месяца они проплыли через японские острова Окинава, где расположена крупная военная база США.
Проход побудил Японию направить корабли для наблюдения за его передвижениями, в то время как Тайвань, который Китай считает частью своей территории, направил самолеты и корабли для наблюдения за его транзитом.
В конце визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным в марте лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, в котором содержались знакомые обвинения в адрес Запада — что Вашингтон подрывает глобальную стабильность и что НАТО продвигается в Азию. -Тихоокеанский регион.
Китай и Россия пообещали укрепить военные связи, и в понедельник министр обороны Китая Ли Чанфу встретился с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евминовым в Пекине.
Незадолго до этого в конце июня МИДы России и Китая провели раунд консультаций по противоракетной обороне.
В прошлом месяце председатель Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чэньлэй по видеосвязи провел переговоры с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.
Агентство ТАСС цитирует Герасимова, который заявил, что стороны будут продолжать расширять военное сотрудничество.
(Отчетность Альби Чжан, Эллы Као и Райана Ву; дополнительный отчет Бена Бланшара; редактирование Саймона Кэмерона-Мура)
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