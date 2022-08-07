Китай расширяет военные учения и усиливает угрозы Тайваню

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Китай объявил о дополнительных учениях с боевой стрельбой в Бохайском море и Желтом море, поскольку Пекин выразил гнев по поводу визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) на Тайвань с военными учениями вблизи острова. Министерство обороны Китая не объявило цель расширенных учений, поскольку этот визит обострил отношения между США и Китаем, но они проводятся в то время, когда Пекин демонстрирует свою самую большую демонстрацию силы над Тайванем со времен последнего кризиса по обе стороны пролива с 1995 по 1996 год. Она называет это предупреждением «провокаторам», которые бросают вызов заявлениям Пекина о Тайване, самоуправляющейся демократии с населением 23 миллиона человек.

В субботу Управление морской безопасности Китая объявило о пяти закрытых районах в Желтом море, где учения пройдут с 5 по 15 августа, а также о четырех дополнительных районах в Бохайском море, где начнутся неуказанные месячные военные операции Китая. в августе. 8.

Хотя Китай официально добивается того, что он называет «мирным воссоединением» с Тайванем, которым никогда не управляла Коммунистическая партия Китая, он также постоянно угрожает взять остров силой, если правительство Тайбэя провозгласит его формальную независимость.

Дипломатические последствия Визит Пелоси резко обострился в пятницу, когда Пекин ввел санкции против нее и ее ближайших родственников, отменил военные диалоги, приостановил переговоры по климату и другое двустороннее сотрудничество по вопросам, включая трансграничную преступность.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (D-CA) пообещала 5 августа, что Китаю не удастся изолировать Тайвань на фоне продолжающихся военных учений в Тайваньском проливе. (Видео: Reuters, Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko/Reuters)

белый дом вызван Посол Китая Цинь Ган о «безответственных» военных операциях, включая запуски ракет в водах вокруг Тайваня. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал учения «крайним, непропорциональным и усиливающимся военным ответом». READ Видео показывают жизнь при правлении талибов в Кабуле

Но Китай не проявляет никаких признаков снижения темпов военных учений. Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило в воскресенье, что оно продолжит совместные военно-воздушные и военно-морские учения в районах вокруг Тайваня, как и планировалось, с упором на дальние удары по целям в небе.

После того, как в пятницу рекордное количество китайских военных самолетов приблизилось к воздушному пространству Тайваня, в субботу 14 самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, а поблизости действовали 14 китайских военных кораблей. Три года назад пересечение неофициальной границы, разделяющей водный путь, было неслыханным делом.

Министерство обороны Тайваня охарактеризовало учения Китая в субботу утром как «имитацию нападения на главный остров Тайвань».

Тайвань также сообщил о беспилотниках и неопознанных объектах, пролетающих над Цзиньмэнь и Мацу, двумя островами, находящимися под властью Тайваня и ближайшими к побережью китайской провинции Фуцзянь. Командование обороны Цзиньмэнь в субботу выпустило предупредительные ракеты по трем беспилотникам, пролетевшим над запретными водами.

Мэн Сянцин, профессор Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, заявил Центральному телевидению Китая в интервью, опубликованном в воскресенье, что учения направлены на «полный разгром так называемой средней линии» и демонстрацию способности Китая предотвратить иностранное вмешательство. в конфликте, блокируя и контролируя канал Баши, важный водный путь между западной частью Тихого океана и Южно-Китайским морем.

Военные аналитики заявили, что китайские учения с боевой стрельбой, которые начались в четверг и проводились со всех сторон Тайваня, имитировали потенциальную блокаду острова, но правительство Тайваня заявило, что нарушение судоходных маршрутов и полетов пока ограничено.

В пятницу Пелоси завершила азиатское турне делегации Конгресса обещанием, что Китаю не удастся изолировать Тайвань. READ Канадский продавец выброшен из украденного капюшона, когда он отгоняет грабителей на диком видео наблюдения.

На протяжении десятилетий Коммунистическая партия Китая стремилась к универсальности кампания давления Дипломатически изолировать демократически избранное правительство Тайваня, захватив его дипломатических партнеров, и решительно противодействовать обмену мнениями между Тайбэем и иностранными официальными лицами.

Китай обвиняет Соединенные Штаты в том, что они сводят на нет свою политику «одного Китая», которая не оспаривает и не поддерживает претензии Пекина на остров, предпринимая шаги по укреплению своих неформальных отношений с Тайванем, включая первый визит спикера Палаты представителей за 25 лет. Белый дом настаивает на том, что политика не изменилась.

Несмотря на беспрецедентное военное давление, тайваньский народ оставался в основном спокойным перед лицом растущих китайских угроз. Президент Цай Инвэнь заявила в четверг: «Мы спокойны и не будем спешить. Мы рациональны и не будем провоцировать».

Ежегодные тренировки тайваньскими военными за неделю до визита Пелоси, несмотря на все более гневные предупреждения из Пекина. Когда начались учения, местные СМИ сообщили, что туристы, посещающие Сяолиуцю, небольшой остров у юго-западного побережья главного острова Тайваня, стекались на пляж, чтобы посмотреть, смогут ли они мельком увидеть ракеты, падающие в близлежащие воды.

К пятнице Тайваньская фондовая биржа восстановилась после кратковременного падения в середине недели.