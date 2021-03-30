Китай реформирует законодательную власть в Гонконге и откладывает выборы

Члены советов графств – единственного полноценного демократического органа Гонконга – будут исключены из комитета, который выбирает главного исполнительного директора Гонконга.

«Это ужасно и трудно понять жителей Гонконга», – сказал Лу Цинь Хи, глава Демократической партии города.

Это последний шаг центрального правительства Китая по усилению контроля над Гонконгом после серии массовых демократических протестов. Десятки гонконгских активистов Они были арестованы в начале этого года Согласно Закону о национальной безопасности, он фактически нейтрализует демократическое движение, которое город давно лелеет.

Реформирование законодательной власти Гонконга означало бы облегчение контроля над центральным правительством в Китае, при котором лишь меньшинство мест будет избираться непосредственно жителями.

Главный исполнительный директор Гонконга Кэрри Лам заявила во вторник, что Гонконг твердо поддерживает поправку.

Ссылаясь на продемократические движения с 2014 года, Лам сказал, что правительству необходимо разобраться с «хаосом» последних нескольких лет, который позволили ему «лазейки в законодательстве», и восстановить порядок в законодательной власти.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных официальных лиц во вторник. В сообщении в ТвиттереМинистр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал изменения в избирательной системе «явным нарушением» обязательств Китая по Совместной китайско-британской декларации, подписанной в 1984 году до передачи Гонконга Китаю в 1997 году.

Лейла Моран – член британского парламента. вызов Чтобы британское правительство работало. «Слова осуждения не сделали ничего для защиты демократии Гонконга», – сказала она.

Новая процедура отбора кандидатов на государственные должности включает предварительный экзамен и проверку биографических данных Департаментом национальной безопасности полиции Гонконга. Лу из Демократической партии сказал, что вмешательство полиции в основном означает, что они могут выбирать, кто может баллотироваться на государственные должности. READ Видео с видеорегистратора Филадельфии наезд и бег с участием велосипедиста

Лам сказал, что комитет по проверке не направлен на то, чтобы помешать продемократическим кандидатам баллотироваться на эти государственные должности.

“Пока они могут это доказать [patriots]И не предавать и не вступать в сговор с иностранными силами … Пока они хотят служить гражданам Гонконга, они все еще могут [run]Она сказала.

Эндрю Люн Кван Юн, спикер Законодательного совета Гонконга, объявил во вторник, что выборы будут отложены до декабря.

Китайские государственные СМИ приветствовали этот шаг. Государственная телекомпания CGTN заявила во вторник, что законодательные изменения обеспечат «столь необходимую стабильность» в Гонконге и предотвратят насильственные протесты в будущем.

Гонконг был бывшей британской колонией и был возвращен Китаю в июле 1997 года после того, как Пекин пообещал, что образ жизни города останется неизменным в течение 50 лет. Это означает, что Гонконг пользуется гораздо большей автономией, демократическим правительством и свободой выражения мнений, чем материковый Китай.

Но при президенте Си Цзиньпине центральное правительство Китая значительно усилило свой контроль над делами Гонконга, особенно после серии массовых демократических протестов в городе. проход Закон о национальной безопасности Гонконга В прошлом году на город были введены такие же жесткие ограничения риторики, как и на материке.

Десятки активистов В январе Согласно Закону о национальной безопасности, ему было предъявлено обвинение в «заговоре с целью совершения диверсии». Многие из них были либо кандидатами, либо помогали проводить июльские праймериз, предназначенные для отбора продемократических кандидатов, участвующих в предстоящих выборах в законодательные органы.

Во вторник ожидался капитальный ремонт законодательного органа Гонконга с одобрения национального парламента Китая. Голосование в середине марта Внести эти поправки в Основной закон Гонконга.