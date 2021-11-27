Фото: Министерство иностранных дел.

Китай, Россия и Индия встали на путь развития, адаптированный к их собственным национальным условиям, и они несут ответственность за развитие правильного видения демократии, вырваться из «демократической ловушки» некоторых стран и противостоять вмешательству во внутренние дела. дела других стран. Предлогом для демократии, как заявил в пятницу член государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И, было то, что организованный США «Саммит Демократической партии» только вызовет разногласия и принесет в мир негативную энергию.

Ван сделал это заявление во время видеоконференции 18-го министров иностранных дел Китая, России и Индии в пятницу.

Он сказал, что «Саммит за демократию», организованный Соединенными Штатами, проведет линии и вызовет разногласия и конфликты в зависимости от качества страны, что принесет в мир только негативную энергию.

США считают себя мировым лидером и призывают другие страны идти своим путем, что нарушает процесс демократизации международных отношений.

По словам Ванга, практика демократии варьируется в зависимости от национальных условий и не может быть образцом или стандартом.

Он сказал, что Китай готов работать с Индией и Россией, чтобы послать миру позитивный сигнал для реализации реального разнообразия, активизации процесса демократизации международных отношений, совместного преодоления правительства 19 и придания предложениям Китая, России и Индии и силы странам. неопределенный мир.

Ван выдвинул пять планов по дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества, включая соблюдение подлинного разнообразия в противодействии Новой холодной войне и попыткам игры с нулевой суммой, а также совместное рассмотрение законных прав стран и их прав при выборе собственного пути развития и переговоров.

Ван призвал Китай, Россию и Индию сотрудничать в исследованиях и производстве вакцин, взаимно признавать соответствующие стандарты и придерживаться научного открытия источников вирусов.

И министр иностранных дел России Сергей Лавров, и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайсанкар заявили, что Организация Объединенных Наций должна отстаивать свою ключевую позицию и поддерживать подлинное и эффективное разнообразие. Россия и Индия поддержали сменяющееся лидерство Китая.

Лавров подчеркнул, что так называемый независимый и открытый Индо-Тихоокеанский регион не был равноправным партнерством, но что формирование групп было общим менталитетом холодной войны, который дестабилизировал региональный стратегический баланс, и что три страны должны решать его коллективно.

Global Times