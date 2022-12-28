Китай: Россия и Китай проводят военно-морские учения и отрабатывают захват подводных лодок

Россия и Китай завершили военно-морские учения в Восточно-Китайском море, сообщило Министерство обороны России после недели совместных учений, в ходе которых отрабатывались способы захвата вражеской подводной лодки глубинными бомбами и артиллерийские стрельбы по военному кораблю.

А по сообщению Нового китайского информационного агентства (Синьхуа), состоявшиеся 21 и 27 декабря учения под названием «Взаимодействие военно-морских сил – 2022» включали в себя российский флот в Тихом океане и проводились в акватории Чжоушань и Тайчжоу в Китайская провинция Чжэцзян.

«Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая выполнили практические задачи в рамках двусторонних военно-морских учений», — сообщили в Минобороны России.



«Корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации совместно провели поиск подводной лодки квалифицированного противника и произвели залп глубинными бомбами», — говорится в сообщении.

Министерство опубликовало видео, на котором показана группа российских и китайских военных кораблей в Восточно-Китайском море, где российские моряки разговаривают на китайском языке со своими китайскими коллегами, а российские корабли запускают ракеты.

Когда-то лидер в глобальной коммунистической иерархии, постсоветский коллапс в 1991 году Россия теперь является младшим партнером восходящего Китая, который уже является двигателем некоторых технологий 21-го века.

По сообщению агентства ТАСС, лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Владимиром Путиным до конца года.

