Китай: Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения

Российские военные корабли отправились в понедельник, чтобы принять участие в совместных военно-морских учениях с Китаем, маневр, который демонстрирует все более тесные оборонные связи двух стран, поскольку они сталкиваются с напряженностью в отношениях с Соединенными Штатами. Минобороны России заявило, что ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Маршал Шапошников» и два крейсера Тихоокеанского флота России примут участие в учениях в Восточно-Китайском море, начиная со среды.

Министерство заявило, что ВМС Китая планируют задействовать несколько надводных боевых кораблей и подводную лодку для участия в учениях. В ведомстве заявили, что в учениях также примут участие российская и китайская авиация.

Москва и Пекин в последние месяцы продемонстрировали растущее военное сотрудничество.



В ноябре бомбардировщики Ту-95 ВВС России и китайские бомбардировщики H-6K провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В рамках учений российские бомбардировщики впервые приземлились в Китае, а китайские бомбардировщики взяли курс на авиабазу в России.

В сентябре Китай направил более 2000 военнослужащих, а также более 300 боевых машин, 21 боевой самолет и три боевых корабля для участия в комплексных совместных учениях с Россией. Эти маневры являются первым случаем, когда Китай направил силы из трех родов своей армии для участия в одних российских учениях, которые были описаны как демонстрация широты и глубины взаимного доверия между Китаем и Россией.

Сотрудничество между Москвой и Пекином в сфере обороны укрепилось после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин ввел свои войска в Украину.

Китай, заявивший о «безграничной» дружбе с Россией, наотрез отказался критиковать действия Москвы, обвиняя США и НАТО в провокации Кремля и критикуя введенные против России жесткие санкции.

Россия, в свою очередь, твердо поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.