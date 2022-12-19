Китай: Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения

Министерство заявило, что ВМС Китая планируют задействовать несколько надводных боевых кораблей и подводную лодку для участия в учениях. В ведомстве заявили, что в учениях также примут участие российская и китайская авиация.
Москва и Пекин в последние месяцы продемонстрировали растущее военное сотрудничество.
В ноябре бомбардировщики Ту-95 ВВС России и китайские бомбардировщики H-6K провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В рамках учений российские бомбардировщики впервые приземлились в Китае, а китайские бомбардировщики взяли курс на авиабазу в России.
В сентябре Китай направил более 2000 военнослужащих, а также более 300 боевых машин, 21 боевой самолет и три боевых корабля для участия в комплексных совместных учениях с Россией. Эти маневры являются первым случаем, когда Китай направил силы из трех родов своей армии для участия в одних российских учениях, которые были описаны как демонстрация широты и глубины взаимного доверия между Китаем и Россией.
Сотрудничество между Москвой и Пекином в сфере обороны укрепилось после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин ввел свои войска в Украину.
Китай, заявивший о «безграничной» дружбе с Россией, наотрез отказался критиковать действия Москвы, обвиняя США и НАТО в провокации Кремля и критикуя введенные против России жесткие санкции.
Россия, в свою очередь, твердо поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».