Китай, Россия и Северная Корея используют свободу США – внутренние источники

Соединенные Штаты – легкая мишень для врагов и критиков Америки. Воспользовавшись исключительной свободой, которой они пользуются в Соединенных Штатах, враги, находящиеся поблизости и далеко, распространяют свои взгляды, поддерживают кандидатов и выступают против них, получают доступ к колледжам и аналитическим центрам, влияют на политическую жизнь и проникают в правительственные учреждения и агентства, а также в частный бизнес.

Такие обвинения вызывают крики «Маккарти», имея в виду сенатора Джозефа Маккарти, который расстроил американцев в 1950-х, заявив, что в Государственном департаменте полно шпионов, и проводил слушания, на которых он допрашивал свидетелей для доказательства шпионажа и попыток подорвать Соединенные Штаты. Реакция была на Маккарти, который. Осуждение, которое было официально выражено Сенатом, было настолько суровым, что теперь трудно выдвинуть законные обвинения против тех, кто действует от имени истинных врагов Америки. В колледжах повсюду доминируют либералы, прогрессисты, левые, экстремисты и марксисты, стремящиеся уничтожить американских политических деятелей и институты за их накопленные грехи, включая имперские авантюры и неоколониализм за рубежом.

Арест четырех южнокорейских активистов, обвиняемых в получении 20 000 долларов от северокорейского посланника в Китае, свидетельствует об одном из способов, которым Северная Корея, как Китай и Россия, покупает сочувствующих и проповедников. В случае Северной Кореи сфера их деятельности узко направлена ​​по сравнению с далеко идущими усилиями Китая и России, но нет никаких сомнений в том, что Северная Корея имела доступ к конгрессменам, академическим деятелям и аналитикам из аналитических центров.

Кампания против американского порядка, американской мощи и американских ценностей приобретает гораздо больший размах, когда Китай и Россия вмешиваются в американские дела. Китайцы, например, проникли в университеты через Институты Конфуция, созданные в университетских городках США и других стран, чтобы якобы преподавать китайский язык студентам. Эти институты также распространяли информацию о Коммунистической партии Китая посредством лекций по истории и культуре Китая, игнорируя притеснения уйгуров, резню на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году и политические протесты в Гонконге, среди других неприятных тем.

В экономическом отношении китайцы заработали репутацию воровства американских технологий, часто за счет доли в компаниях, у которых они планируют украсть инновации и идеи. В политическом плане они охотятся на американцев китайского происхождения, большинство из которых не симпатизируют правительству в Пекине. Тем не менее специалисты китайской разведки смогли найти сочувствующих среди небольшого, но значительного меньшинства американцев китайского происхождения, которые с гордостью смотрят на достижения Китая и готовы помочь подняться на землю своих предков.

Россияне работают немного иначе, предпочитая сосредоточиться на избирательных кампаниях, которые, как они действительно надеются, повлияют на результат. Целью президента России Владимира Путина и российских правительственных организаций было «дискредитировать кандидатуру президента Байдена и Демократическую партию, поддержать президента Трампа, подорвать доверие общества к избирательному процессу и усугубить социальные и политические разногласия в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении. отчет Национального разведывательного совета. . В отчете говорится: «Ключевым элементом стратегии Москвы в этом избирательном цикле было использование доверенных лиц, связанных с российской разведкой, для распространения нарративов влияния – включая вводящие в заблуждение или необоснованные обвинения против президента Байдена – организациям средств массовой информации США, официальным лицам США и высокопоставленным лицам. профильные личности. Персонал США, в том числе некоторые близкие к бывшему президенту Трампу и его администрации “.

В отчете говорится, что Китай «не считает результаты выборов достаточно выгодными для того, чтобы Китай мог вмешаться». Вместо этого китайцы полагают, что «традиционных инструментов влияния, в первую очередь экономического таргетинга и лоббирования, будет достаточно для достижения своей цели по формированию политики США независимо от того, кто победит». У китайцев есть много способов заманить доверчивых иностранцев к их чистым щедрым консультационным гонорарам, заплатить экспертам за то, чтобы они появлялись в комитетах и ​​читали лекции, и похлопать по пальме руки за небольшую работу.

И хотя американцы критикуют Китай за такую ​​тактику, они менее готовы к крайностям Северной Кореи. Действительно, северокорейцы проводят встречи с политиками, появляются в университетах, участвуют в семинарах и публичных мероприятиях и продвигают линию из Пхеньяна для непреднамеренной аудитории.

Случай с четырьмя южнокорейцами, арестованными за получение награды от Северной Кореи, показывает, что северокорейцы не против заплатить своим друзьям, если это то, что нужно, чтобы привлечь сторонников своего дела, включая фальшивый мирный договор, отзыв Американские войска и объединение всей Кореи под династическим правлением Ким.