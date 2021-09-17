Китай, Россия, Пакистан и Иран должны оказать положительное влияние на стабилизацию ситуации в Афганистане

Ван И Фото: CGTN

Будучи важными соседями влиятельных стран в Афганистане и регионе, Китаю, России, Пакистану и Ирану необходимо укреплять взаимодействие и координацию, выражать согласие, оказывать положительное влияние и играть конструктивную роль в содействии плавному переходу ситуации в Афганистане и Китае. . Ван И, государственный советник и министр иностранных дел, встретился с высокопоставленными официальными лицами из России, Пакистана и Ирана на неформальной встрече по Афганистану в столице Таджикистана Душанбе в четверг.

Ван подчеркнул, что страны региона должны включать новое афганское правительство, бороться с терроризмом и быть дружелюбными со своими соседями.

Ван выдвинул пять предложений на следующем этапе координации по проблеме Афганистана, в том числе призвал Соединенные Штаты выполнить свои обязательства по оказанию экономической и гуманитарной помощи Афганистану, включая создание всеобъемлющей политической основы и проведение умеренной внутренней и внешней политики. . Страна помогает уважать основные права этнических меньшинств, женщин и детей, интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество и сети, добиваться экономического роста и предотвращать распространение рисков для безопасности.

В неформальной встрече приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши и помощник министра иностранных дел Ирана Сайед Расул Мусави.

В беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым в Душанбе Ван сказал, что Китай готов укреплять сотрудничество с Россией для совместного решения афганской проблемы, подчеркнув, что западные страны под руководством США должны принять свою ответственность и коллективно защищать региональный мир и стабильность.

Он призвал Россию работать вместе для поддержания мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работать вместе, чтобы реагировать на различные глобальные вызовы, а также координировать и поддерживать связь с Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Не так давно министры иностранных дел двух стран вместе присутствовали на 76-й годовщине победы во Второй мировой войне и громко заявили, что историю нельзя исказить и истину уничтожить, сказал Ван.

Лавров сказал, что празднование победы России и Китая во Второй мировой войне подтвердило нерушимую дружбу и нерушимый союз между двумя странами.

Министр иностранных дел России заявил, что его страна решительно поддерживает позицию Китая по Синьцзяну, Гонконгу, Тибету и вопросам прав человека.

По словам Лаврова, Россия поддерживает Китай в проведении зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году и желает китайским спортсменам хороших результатов и готова работать с Китаем, чтобы оказывать большее влияние, укреплять интеграцию по афганскому вопросу и совместно укреплять центральный мир и стабильность в Азии. .

Во время встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдуллой Ван сказал, что Китай поддерживает членство Ирана в SEO и готов работать с Ираном для укрепления сотрудничества и сотрудничества в региональных и международных делах, а также для совместного продвижения переговоров по ядерной сделке с Ираном. Следуйте правильному направлению и как можно скорее достигните консенсуса. По словам Ваня, Китай готов работать с Ираном над созданием политической основы, включающей Афганистан, поддерживать дружбу со своими соседями и предпринимать практические шаги по пресечению всех форм терроризма.