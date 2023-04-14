Китай склоняется к экономической тактике России в Украине

По мере роста напряженности между Китаем и Соединенными Штатами из-за Тайваня, в последнее время из-за президента Тайваня Цай Инвэнь интервью В связи со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, прибывшим 5 апреля в Калифорнию, растет обеспокоенность возможностью конфликта. Эти опасения усугубляются полномасштабным вторжением России в Украину перед лицом американской оппозиции, войной, за которой Пекин внимательно следит в своих собственных целях. Как и Россия в Украине, Китай видит в США главную силу, которая мешает ему добиться желаемого в этом вопросе.

По мере роста напряженности между Китаем и Соединенными Штатами из-за Тайваня, в последнее время из-за президента Тайваня Цай Инвэнь интервью В связи со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, прибывшим 5 апреля в Калифорнию, растет обеспокоенность возможностью конфликта. Эти опасения усугубляются полномасштабным вторжением России в Украину перед лицом американской оппозиции, войной, за которой Пекин внимательно следит в своих собственных целях. Как и Россия в Украине, Китай видит в США главную силу, которая мешает ему добиться желаемого в этом вопросе.

это было там бесчисленное количество Исследования уроков, которые Пекин может извлечь из конфликта на Украине и применить к своей потенциальной военной интервенции на Тайване. Но вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на военном измерении войны России на Украине, в конфликтной стратегии Москвы есть более тонкий — и, возможно, более важный — элемент, который Китай мог бы учесть, пытаясь приспособиться к Тайваню. Этот элемент заключается в использовании экономического государственного управления и избирательной дипломатии для противодействия любому сопротивлению, возглавляемому США, и Пекин, не теряя времени, использует уроки войны на Украине, чтобы усилить свое влияние на Тайвань.

Российское вторжение в Украину продемонстрировало два особенно важных аспекта стратегии США. Во-первых, США поддерживают Украину, в первую очередь в форме военной поддержки в виде поставок оружия и материально-технической помощи, а также в более широком политическом и экономическом плане. Эта поддержка сохранялась на протяжении длительного конфликта, при этом Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжали и даже увеличение Различные формы помощи Украине за последний год. Это замедлило и даже свело на нет некоторые территориальные приобретения России, доказав Москве, что солидарность Запада с Украиной не так-то просто сломить.

Председатель КНР Си Цзиньпин должен рассмотреть потенциал военной поддержки Тайваня со стороны США в содействии тайваньскому сопротивлению в случае, если Пекин попытается захватить остров военными средствами. Но китайскому правительству также приходится учитывать возможную военную, экономическую и дипломатическую поддержку Тайваня со стороны других стран-союзников США, в том числе региональный союзников, таких как Япония и Австралия.

Затянувшийся конфликт может стать кошмаром для Китая, не в последнюю очередь потому, что захват острова — это скорее сделка по принципу «все или ничего», чем вторжение на территорию. На самом деле тайваньские чиновники сами это нарисовали коммуникациягде министр обороны Тайваня Чиу Кучинг заявил, что «российско-украинская война принесла большие уроки» китайцам, которые «безусловно будут стремиться к скорости».

Но второй элемент стратегии США — попытка изолировать Россию от международной системы, особенно экономически — был более сложным и менее успешным. В то время как Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против России и диверсифицировали свою деятельность, отказавшись от импорта энергоносителей из России, большинство незападных стран не последовали их примеру. На самом деле есть такие страны, как Китай, Индия, страны Персидского залива и даже Турция, которые являются членами НАТО. более Экономические отношения, особенно в сфере энергетики, с Россией с начала конфликта в начале прошлого года. Это позволило Кремлю предотвратить экономический или политический крах и продолжить военные действия на Украине, избежав при этом глобальной изоляции и отторжения России, на которые надеялись США и их союзники.

Экономический разворот России не произошел внезапно. На самом деле Москва начала скоординированное расширение своих экономических и дипломатических отношений на восток почти десять лет назад, начиная с ее первого вступления в Украину в начале 2014 года. Это было реальным началом украинского конфликта, поскольку Россия ответила на свержение лоялистского правительства страны.За Москву в Киеве на Евромайдане революция Аннексировав Крым и поддержав сепаратистский мятеж на востоке Украины.

После этих событий и последовавших за ними дипломатических разногласий между Москвой и Западом Россия активизировала свое экономическое взаимодействие с Китаем, расширила отношения в сфере энергетики и высвободила огромную мощь Сибири. Трубопровод Направить экспорт природного газа на восток. Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии от имени режима Асада, что поставило Москву во главе многих дипломатических столов на Ближнем Востоке. Россия расширила отношения в области безопасности со странами Африки и Латинской Америки, авантюристически выстраивая отношения с правительствами вне прозападной модели.

В результате всех этих дипломатических, экономических мер и мер безопасности Россия теперь оказалась в гораздо меньшей изоляции, чем хотелось бы Соединенным Штатам или Западу, несмотря на тотальное вторжение в Украину. Пока у Москвы мало прямого Сторонники В своих военных действиях на Украине за пределами таких стран, как Беларусь и Иран, большинство стран за пределами Запада не желают жертвовать своими экономическими связями или связями в сфере безопасности с Россией, несмотря на такие призывы со стороны Соединенных Штатов, независимо от их взглядов на сам украинский конфликт. Таким образом, у Москвы больше возможностей для маневра на украинском фронте, несмотря на военные неудачи и постоянное давление со стороны США и их союзников.

Возможно, именно эта часть российской стратегии в отношении Украины может быть особенно актуальна для Пекина. Учитывая ограничения и негативную реакцию на прямое военное вторжение на Тайвань, Китай мог бы вместо этого преследовать свои цели, связанные с Тайванем, более изощренными способами, будь то путем прямого экономического давления, военно-морского эмбарго или манипуляция Цепочка поставок на Тайване через проверку грузов и экспедирование в порту. И хотя прямое военное вторжение на Тайвань может дорого обойтись Пекину, война России на Украине показала, что это не обязательно делает такие действия запретительными.

При любом таком сценарии российское дело для Китая оказалось бы полезным, если бы было созвездие стран, которые были бы, по крайней мере, нейтральными в случае любого вмешательства на Тайване. И здесь Китай уже заложил большую часть основы для своего глобального экономического и дипломатического охвата, заключенного в его политике «Выйти». Я начал На рубеже веков и инициатива «Один пояс, один путь» Запущен в 2013 году. У таких усилий Китая, безусловно, было множество собственных экономических и политических мотивов помимо тайваньского вопроса, но Пекин теперь увидел из украинского конфликта, что он может иметь дополнительное преимущество, удерживая многие страны в стороне в случае возникновения любого рода . за тайваньское вмешательство. Даже среди западных стран Пекин может чувствовать себя счастливым после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, в ходе которого он повторил китайские тезисы об отличиях Европы от Америки.

В этом контексте примечательно, как Китай за последний год укрепил свои экономические и дипломатические отношения с отдельными незападными странами. Возьмем, к примеру, недавнее посредничество Китая в саудовско-иранском дипломатическом соглашении, достигнутом 10 марта, которому предшествовали месяцы дипломатических контактов Пекина с Эр-Риядом и Тегераном, в том числе экономических сделок с обеими странами. В Китае также больше расширенный Энергетические связи с Россией за последний год: Си провел встречу на высоком уровне с Путиным в прошлом месяце, чтобы продвигать такие связи.

Возможно, не случайно эти страны являются основными поставщиками энергии на Тайвань: Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти на остров, а Россия — основным поставщиком угля и природного газа. Одной из мер, которые может предпринять Китай, является укрепление отношений с этими поставщиками энергии, чтобы оказать давление на Тайвань, который в значительной степени зависит от импорта 98 процентов своих поставок энергии (и сопутствующих ресурсов). Полупроводники производство). В любом случае Пекин мог бы рассчитывать на нейтралитет Москвы и Эр-Рияда в случае интервенции на Тайване или, возможно, даже на их сотрудничество в усилиях по перенаправлению поставок энергоносителей, предназначенных для Тайваня, через китайские порты в качестве средства дальнейшего ограничения возможности Тайбэя для маневра. маневр.

Независимо от того, решит Китай применить военный вариант на Тайване или нет, Пекин берет пример с российской стратегии, чтобы развивать экономические и дипломатические отношения за пределами Соединенных Штатов и их союзников, чтобы лучше подготовиться к любому сценарию. Планирование не означает, что вторжение или даже попытка принуждения неизбежны, и существует множество факторов, которые могут помешать Пекину нажать на курок. Но дипломатические усилия Китая, тем не менее, могут дать намеки на ход любых будущих действий против соседа.