Китай стал самым крупным импортером российской нефти со времен украинского вторжения: данные

Во время саммита в Москве лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин приветствуют свое «безграничное» партнерство (Павел Биркин)

Согласно таможенным данным, импорт российской нефти Китаем в прошлом месяце достиг самого высокого уровня с момента вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, поскольку Пекин предлагает спасательный круг для все более изолированного Кремля.

Китай является крупнейшим экономическим партнером России, и в прошлом году товарооборот между ними достиг рекордных 190 миллиардов долларов.

Пекин сообщил, что в мае Китай импортировал из России 9,71 млн тонн нефти, что более чем вдвое превышает объем с февраля 2022 года.

Цифры отражают более широкое углубление экономических связей между двумя странами, при этом общий объем торговли в мае вырос до уровней, невиданных со времен вторжения Москвы в Украину.

Он также говорил в контексте восстановления экономики Китая после окончания в конце прошлого года строгих мер по борьбе с коронавирусом, которые повлияли на спрос на энергию.

Во время саммита в марте китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пообещали увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов в 2023 году, приветствуя свое «безграничное» партнерство.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в прошлом месяце, что поставки российских энергоресурсов в Китай в этом году вырастут на 40 процентов.

Экспорт газа из России сократился в 2022 году после волны западных санкций в связи с нападением Москвы на Украину.

Говоря о российской экономике в этом месяце, Путин сказал, что второй квартал прошлого года был «самым сложным» после беспрецедентных санкций.

Пока Европа ищет других поставщиков энергии, Москва обратилась к альтернативным покупателям, в том числе к Китаю, с которым ее уже связывает газопровод «Сила Сибири».

После переговоров с Си Путин заявил, что «все договоренности достигнуты» по новому мегапроекту «Сила Сибири-2».

Этот трубопровод может обеспечить транспортировку 50 миллиардов кубометров природного газа в Китай ежегодно, что примерно равно общей мощности заброшенного проекта «Северный поток — 2» из России в Германию.

Москва уверена, что новый трубопровод будет запущен, но Пекин пока не берет на себя прямых обязательств.

История продолжается

— ‘новая эра’ —

Китай и Россия в последние годы укрепили экономическое сотрудничество и дипломатические связи, а их стратегическое партнерство сблизилось после вторжения в Украину.

Пекин заявляет, что является нейтральной стороной в войне, но западные страны критикуют его за отказ осудить Москву и ее отношения с Россией.

Аналитики говорят, что Китай имеет преимущество в отношениях с Россией и что его влияние растет по мере углубления международной изоляции Москвы.

В феврале Пекин опубликовал документ, призывающий к «политическому урегулированию» конфликта, который, по словам западных стран, может позволить России сохранить за собой большую часть захваченной территории.

Во время мартовского саммита в Москве Си пригласил Путина посетить Пекин, и два лидера заявили, что отношения «вступают в новую эру».

А в прошлом месяце китайский президент заявил о своей «решительной поддержке» «основных интересов» Москвы на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время визита российского чиновника в Китай на самом высоком уровне после вторжения в Украину.

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