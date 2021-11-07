Китай стремится найти новые точки роста в торговле с Россией — представительство — бизнес и экономика

Шанхай, 5 ноября. / ТАСС /. Китай выразил заинтересованность в развитии торговли с Россией путем стимулирования новых точек роста и расширения сфер экономического взаимодействия, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дхановский в видеообращении на Четвертой Китайской международной импортной выставке (CIIE), которая проходит в Шанхае. .

«Мы хотели бы подчеркнуть, что потенциал российского экспорта далеко не ограничивается материалами, представленными на CIIE. Мы отмечаем растущий интерес китайских потребителей к более широкому спектру российской продукции, как сельскохозяйственной, так и промышленной. Партнеры также заинтересованы в стимулировании новых точек роста в торговле.Российско-китайский, объем которого уже превысил, я могу признать, 102 миллиарда долларов за первые три квартала 2021 года. Экспорт из России составил 55,13 миллиарда долларов.

Среди новых перспективных направлений двустороннего торгово-экономического взаимодействия торговый представитель России выделил цифровую экономику, научно-технические инновации, биомедицину, а также низкоуглеродное зеленое развитие. «[We are interested] В судостроении, двигателестроении и энергетике перспективным направлением является кооперация в промышленности. «Мы считаем, что российско-китайское сотрудничество имеет большой потенциал по всем этим направлениям», — отметил Дхановский.

В этом году China International Import Expo (CIIE) пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. В нем участвуют около 3000 компаний из 127 стран и регионов мира. Российская ярмарка представляет более 30 компаний, около половины из которых будут участвовать онлайн.