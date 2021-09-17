Китай стремится присоединиться к Транстихоокеанскому торговому соглашению для усиления экономического влияния

Министерство торговли заявило, что Китай подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и расширенному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), поскольку вторая по величине экономика мира стремится укрепить свое влияние в торговле.

Китайское министерство заявило в своем заявлении поздно вечером в четверг, что министр торговли Ван Вентао подал заявку Китая на присоединение к соглашению о свободной торговле в письме министру торговли Новой Зеландии Дамиану О’Коннору.

CPTPP подписали 11 стран, включая Австралию, Канаду, Чили, Японию и Новую Зеландию в 2018 году.

До этого оно было известно как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и рассматривалось как экономический противовес региональному влиянию Китая.