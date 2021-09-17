Китай стремится присоединиться к Транстихоокеанскому торговому соглашению для усиления экономического влияния

Национальный флаг Китая
Рассел Монк | Фотобанк | Getty Images
Министерство торговли заявило, что Китай подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и расширенному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), поскольку вторая по величине экономика мира стремится укрепить свое влияние в торговле.
Китайское министерство заявило в своем заявлении поздно вечером в четверг, что министр торговли Ван Вентао подал заявку Китая на присоединение к соглашению о свободной торговле в письме министру торговли Новой Зеландии Дамиану О’Коннору.
CPTPP подписали 11 стран, включая Австралию, Канаду, Чили, Японию и Новую Зеландию в 2018 году.
До этого оно было известно как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и рассматривалось как экономический противовес региональному влиянию Китая.
Япония, председатель CPTPP в этом году, заявила, что проконсультируется со странами-членами, чтобы ответить на запрос Китая, но не стала указывать график для этого.
«Япония считает необходимым определить, готов ли Китай, подавший заявку на присоединение к ТЭС-11, соответствовать своим очень высоким стандартам», – заявил журналистам министр экономики Японии Ясутоши Нисимура.
Транстихоокеанское партнерство сыграло центральную роль в стратегическом повороте бывшего президента США Барака Обамы в Азии, но его преемник Дональд Трамп отозвал США из соглашения в 2017 году. Присоединение к СПТТП станет серьезным стимулом для Китая после подписания 15 стран. на. Соглашение о свободной торговле о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в прошлом году.
Пекин лоббировал свое включение в соглашение, в том числе подчеркнув, что экономики Китая и Австралии обладают огромным потенциалом для сотрудничества. Однако отношения между двумя странами испортились.
В июне Великобритания начала переговоры о заключении торгового соглашения, а Таиланд также выразил желание присоединиться к нему.
Министерство торговли Китая заявило, что Ван и О’Коннор провели телефонную конференцию, чтобы обсудить следующие шаги после запроса Китая.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».