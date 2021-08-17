Китай, США и Россия разделяют консенсус в Афганистане, но Вашингтон «должен исправить свою ошибку взаимным сотрудничеством».

Во вторник боевики Талибана охраняют входные ворота у здания Министерства внутренних дел в Кабуле. Фото: AFP

Во вторник Соединенные Штаты обсудили ситуацию в Афганистане с Китаем, Россией, Пакистаном и их европейскими союзниками, стремясь к сотрудничеству после его стремительного упадка. Это не первый случай, когда Вашингтон открыто заявляет Китаю о своем требовании по этому вопросу, демонстрируя лучшую позицию, которая сильно отличается от враждебного отношения Америки к Китаю в других областях с напряженной обстановкой.

Но китайские аналитики заявили, что, хотя Соединенные Штаты сейчас разделяют некоторые общие интересы с Китаем и Россией по обеспечению стабильности в Афганистане, в более долгосрочной перспективе, когда Вашингтон завершит свою эвакуацию, некоторые американские руководители могут захотеть увидеть, как страна вернется в хаос. Он может использовать хаос, чтобы раздражать Китай и Россию.

Китайские эксперты предупредили, что, если Соединенные Штаты хотят заручиться сотрудничеством с Китаем, им необходимо проявить достаточную честность, приняв меры по исправлению своих ошибок, таких как двойные стандарты в борьбе с терроризмом и конфронтация с Китаем в других областях. Они подчеркнули, что если Афганистан не сможет достичь устойчивого мира и снова станет рассадником терроризма, террористические группы по всему миру, нацеленные на Соединенные Штаты как своего главного врага, получат шанс спланировать еще одну атаку 11 сентября.

По просьбе американской стороны поздно вечером в понедельник государственный советник Китая и министр иностранных дел Ван И обменялись по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном мнениями о ситуации в Афганистане и двусторонних отношениях.

Во время телефонного разговора Блинкен выразил признательность за участие Китая в Дохинской встрече по афганскому вопросу, отметив, что нынешняя ситуация в Афганистане вступает в критическую стадию.

Ван сказал, что Китай готов связаться с Соединенными Штатами, чтобы добиться беспрепятственного решения афганской проблемы, чтобы предотвратить новую гражданскую войну или гуманитарную катастрофу в Афганистане, и страна не вернется к тому, чтобы стать рассадником и убежищем терроризма. . .

Это был не первый случай, когда США обращались к Китаю за помощью по проблеме Афганистана. 13 июля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на пресс-конференции: «Мы надеемся, что Китай, как и другие страны региона, сыграет конструктивную роль и поможет достичь такого результата, который отвечает нашим общим интересам».

Наблюдатели заявили, что эта позиция полностью отличается от позиций, которые демонстрируют США в других сферах, а это означает, что Соединенным Штатам действительно нужна помощь Китая в вопросе Афганистана.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид (слева) указывает, что он прибудет на первую пресс-конференцию в Кабул во вторник после стремительного захвата Афганистана талибами. Талибан объявил, что они хотят мирных отношений с другими странами и будут уважать права женщин в рамках исламского права. «Нам не нужны внутренние или внешние враги», – сказал Забихулла Муджахид. Фото: AFP

Чего хотят США?

На данный момент или, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, у Китая и США есть общие интересы в Афганистане, и Вашингтон отчаянно нуждается в помощи Пекина. Эксперты считают, что именно поэтому Ван смог уверенно выразить требования Китая к Blinkin.

И Китай, и Соединенные Штаты согласны с тем, что Афганистан не должен становиться рассадником терроризма, потому что в краткосрочной перспективе, если Афганистан столкнется с масштабным гуманитарным кризисом или новыми конфликтами до того, как Соединенные Штаты полностью завершат свою эвакуацию, безопасность американских граждан и вооруженных сил По словам Пань Гуан, ведущего специалиста по борьбе с терроризмом и афганским исследованиям Шанхайской академии общественных наук, ее наследие в стране окажется под угрозой.

Теперь китайские граждане в Афганистане в основном в безопасности, а «Чайна-таун» в Кабуле находится под защитой талибов, так что «наши потребности в эвакуации на самом деле намного меньше, чем [those of] Западные страны », – сказал Пан во вторник Global Times.

Однако «некоторые американцы сказали мне, что Соединенные Штаты могут предоставить помощь Китаю, если нам понадобится эвакуировать наших граждан, например, предоставить места в самолетах. Но я сказал им, что это обязанность Соединенных Штатов, а не услуги. чтобы оказать помощь, и Пан сказал, что другая страна должна эвакуировать своих граждан. Если они действительно нуждаются в помощи, он отметил: «В разговоре с нами американцы любят предложить небольшую помощь, прежде чем упоминать настоящую сделку».

«Настоящая сделка» в основном касается двух основных вопросов, – сказал Чжоу Юнбяо, директор Центра афганских исследований Университета Ланьчжоу.

Чжоу сказал: «Во-первых, Соединенные Штаты твердо уверены в том, что Китай имеет абсолютное влияние на Пакистан, что Пакистан может эффективно влиять на афганских талибов, и пока Китай готов сотрудничать, Соединенные Штаты могут косвенно влиять на Пакистан и Талибан. , или, по крайней мере, предотвратить просчеты и разногласия “.

«Во-вторых, Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай разделил свое давление на экономическую помощь Афганистану и помог Афганистану развиваться, чтобы он не превратился в государство-банкрот и рассадник терроризма», – сказал Чжоу.

Однако некоторые лица, принимающие решения в Вашингтоне, считают, что, когда США закончат свою эвакуацию, ситуация в Афганистане окажет гораздо менее прямое влияние на США, даже если хаос вернется, и Китай, Россия и страны региона пострадают. в беде. Это послужит стратегии США по сдерживанию этих двух «крупнейших стратегических конкурентов».

Проявите искренность

Во время телефонного разговора с Блинкеном Ван сказал, что «быстрый вывод войск США оказал серьезное негативное влияние на ситуацию в Афганистане, и это не будет ответственной реакцией, если Соединенные Штаты создадут новые проблемы на своем следующем шаге».

Чжоу сказал, что Соединенные Штаты могут изменить свою политику, «чтобы обеспечить мир и стабильность на поверхности, но действовать как нарушитель спокойствия под столом», так что основа для сотрудничества Китая и США или сотрудничества США и России по Афганистану проблема нет. Очень солидно.

Пан предупредил, что, если Соединенные Штаты поддержат террористов, экстремистов и сепаратистов, чтобы создать проблемы для Китая и России, это приведет к обратным результатам и заплатит высокую цену. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты извлекли много уроков в прошлом, поэтому будем надеяться, что они снова не глупы.

Чжоу сказал, что до терактов 11 сентября «большинство американских элит считало, что Афганистан, который был рассадником глобального терроризма и страной, раздираемой гражданской войной, не был большой проблемой для Соединенных Штатов, потому что он был далек от США, но Усама бен Ладен и «Аль-Каида» доказали свою неправоту ».

Если Афганистану не удастся восстановить долгосрочный устойчивый мир и стабильность, конечно, это напрямую коснется его соседей. Но будут и глобальные последствия. Чжоу отметил, что большинство экстремистов и террористов во всем мире по-прежнему нацелены на Запад, особенно на Соединенные Штаты, как на своих главных врагов, а не на Китай и Россию.

Эксперты заявили, что если вы проигнорируете важность Афганистана и уклонитесь от его ответственности по обеспечению стабильности в регионе, рано или поздно Соединенные Штаты заплатят еще одну высокую цену, такую ​​как теракты 11 сентября.

Блинкен сказал Вану по телефону, что Соединенные Штаты вновь заявляют о своем неприятии всех форм терроризма и обещают не пытаться спровоцировать беспорядки в западных приграничных районах Китая, и что развивающаяся ситуация в Афганистане еще раз демонстрирует важность американо-китайского сотрудничества в этой сфере. область. Безопасность конструктивно и практично.

«Мы надеемся, что США не просто будут говорить, но, по крайней мере, предпримут действия, чтобы показать свою искренность. Китайско-американское антитеррористическое сотрудничество было приостановлено из-за двойных стандартов США. Если США смогут исправить свою ошибку, назначив Исламское движение Восточного Туркестана [ETIM] Поскольку это террористическая организация, разорвавшая связи с движением, это будет положительным знаком », – сказал он.

Сотрудничество Китая и России надежнее

По сравнению с китайско-американским сотрудничеством, где нет взаимного доверия, китайско-российское сотрудничество более прочное и надежное.

Ван и министр иностранных дел России Сергей Лавров также обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане в телефонном разговоре во вторник.

Ван сказал, что Китай и Россия должны работать вместе, чтобы поощрять Талибан … чтобы гарантировать, что новое афганское правительство имеет дело с террористическими силами и борется с терроризмом, в том числе с Восточно-тиморским освободительным движением, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов и экстремистов.

Лавров сказал, что изменения в Афганистане усложнили глобальную ситуацию. Россия готова работать с Китаем, чтобы следить за развитием ситуации и поддерживать тесную координацию.

Китай и Россия также соглашаются не посылать войска, чтобы заполнить брешь, оставленную Соединенными Штатами в Афганистане, сказал Цянь Фэн, директор исследовательского отдела Института национальной стратегии Университета Цинхуа, потому что Москва помнит урок вторжения Советского Союза в Афганистан. Афганистан в 1979 году и его военное присутствие в Сирии не позволяет ему открыть новое поле боя.

Что касается афганского вопроса, то Соединенные Штаты, Китай, Россия и Пакистан являются четырьмя основными игроками, которые имеют большое влияние на протяжении всего предыдущего посредничества в мирном процессе до настоящего момента. «Но, к сожалению, Индии нет места за столом переговоров, потому что ее политика в отношении Афганистана никогда не была нейтральной, и у нее было очень жесткое враждебное отношение к талибам», – сказал Цянь.

Китайские эксперты заявили, что нынешняя ситуация ставит Нью-Дели в неловкое положение и не может сыграть значительной роли.

«Что касается афганского вопроса, координация между крупными державами – это просто внешний элемент, который не может решить проблемы и конфликты между различными державами в стране … Таким образом, крупные державы не должны играть роль« хозяев ». прямое вмешательство во внутренние дела Афганистана. Это причина того, что многие крупные державы совершают огромную и фатальную ошибку в Афганистане », – сказал Чу.