Китай с тревогой наблюдает за тем, как технологические компании уходят из России

ГОНКОНГ. Интенсивные усилия Apple и других западных технологических компаний по сворачиванию бизнеса с Россией в связи с ее вторжением в Украину поставили перед пользователями продукции в Китае вопрос: может ли там произойти то же самое?

Большая часть опасений китайских потребителей связана с Apple, которая быстро, как Google, Microsoft и другие технологические гиганты, ограничила свой бизнес в России после того, как президент России Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля. Компания прекратила продажу и экспорт продуктов, ограничила такие услуги, как Apple Pay, и удалила российские государственные новостные агентства RT News и Sputnik News из Apple Store за пределами России.

Скачать Приложение новостей NBC Для последних новостей и политики

За вторжением России в Украину, а также за глобальным ответом внимательно следили в Азии, где существует давняя напряженность между Китаем и самоуправляемым островом Тайвань, который Пекин называет своей территорией. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что «воссоединение» с Тайванем неизбежно, и не исключил применения силы для его достижения, хотя тайваньское правительство заявляет, что признаков неминуемой атаки нет.

Китайские официальные лица отвергают любое сравнение Тайваня и Украины, заявляя, что только Украина является независимой страной. Но некоторые онлайн-комментаторы в Китае, где в социальных сетях доминируют националистические и пророссийские настроения, раскритиковали действия Apple в России и заявили, что Китаю следует подготовиться к подобной тактике.

«Если однажды Китай, наконец, решит освободить Тайвань, кто может гарантировать, что наши айфоны не будут отключены?» Один пользователь спросил о Zhihu, китайской социальной сети, похожей на Quora.

Эксперты говорят, что Apple будет сложно оторваться от Китая, который является важным производственным центром компании, а также третьим по величине рынком сбыта после США и Европы.

«Это очень отличается от того, что происходит в России», — сказала Кендра Шефер, руководитель отдела технических исследований Trivium, исследовательской группы в Пекине.

Шефер отметил, что китайские правила требуют, чтобы Apple и другие компании хранили информацию о китайских клиентах на серверах в стране.

«Вопрос в том, означает ли уход из Китая, что Apple теряет не только своих клиентов, но и полностью все данные своих клиентов?» Она сказала.

Apple не ответила на запросы по электронной почте о комментариях.

Еще до войны на Украине Китай уже проводил национальную стратегию «технологической независимости», ориентируясь на внутренние инновации и нанимая иностранные таланты. Си подчеркивал его важность в последние годы, когда администрации Трампа и Байдена ужесточили ограничения США в отношении китайских технологических гигантов, таких как Huawei и ZTE, которые они рассматривают как угрозу национальной безопасности.

«Санкции США против Huawei и ZTE во время китайско-американской торговой войны внезапно заставили китайских политиков задуматься о важности технологической самодостаточности», — сказала Анджела Чжан, директор Китайского юридического центра Гонконгского университета. Ответьте по электронной почте на вопросы.

Но Чжан сказал, что Китаю могут потребоваться десятилетия, чтобы догнать США и Тайвань в производстве полупроводников и других важных компонентов для электронных устройств.

«Достижение полной самодостаточности для многих мощных технологий, которые включают очень длинную и сложную цепочку поставок, очень дорого, если не невозможно», — добавила она.

Растущая изоляция России от таких компаний, как Apple, вызвала призывы к технологической независимости Китая от Запада, также называемой «великим разделением».

Комментатор Weibo, китайского аналога Twitter, отметил, что он полагается на облачное хранилище Apple.

«Теперь я действительно беспокоюсь, что если что-то случится, такая компания, как Apple, деактивирует мой телефон и данные», — сказал он.

«Большой разрыв неизбежен», — добавил он.