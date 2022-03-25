Китай танцует между Россией и западными экономическими отношениями – высокопоставленный чиновник США

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Китай, вероятно, окажет некоторую поддержку российской экономике на фоне вторжения Москвы в Украину, но он будет участвовать в «танце», чтобы поддерживать экономические связи с Европой и США. Пятница.
Соединенные Штаты предупредили о тяжелых последствиях, если Пекин окажет материальную поддержку России в ее войне на Украине или предоставит Москве экономическую помощь перед лицом широкомасштабных западных санкций. Подробнее
Легче сказать, чем сделать, вбить клин между Россией и Китаем, но Пекину по-прежнему будет некомфортно с российским президентом Владимиром Путиным, заявила Мира Рааб Хубер, директор по Индо-Тихоокеанскому региону в Совете национальной безопасности Белого дома, в ходе панельной онлайн-дискуссии. . война.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
«Я думаю, маловероятно, что мы увидим полное и публичное единство Москвы и Пекина, в котором Китай будет чувствовать себя вполне комфортно, неся на себе всю тяжесть жестокой и бездействующей войны Владимира Путина», — сказал Рааб Хубер.
«Это означает, что мы, вероятно, по-прежнему будем наблюдать некоторую степень поддержки Китаем российской экономики, но это будет танец, который Пекин пытается проделать, чтобы сохранить свои экономические отношения, в частности, с Европейским союзом, а также с Соединенными Штатами», — сказала она. сказал.
В феврале Китай и Россия объявили о «безграничном» партнерстве с обещанием дальнейшего сотрудничества против Запада.
Но западные правительства изолируют российскую экономику от мировой финансовой системы, побуждая международные компании останавливать продажи, разрывать связи и избавляться от инвестиций на десятки миллиардов долларов.
Китай неоднократно заявлял о своем несогласии с санкциями как о неэффективных и настаивал на сохранении нормальных экономических и торговых связей с Россией.
Президент США Джо Байден, который на прошлой неделе разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил в четверг, что Китай понимает, что его экономическое будущее более тесно связано с Западом, чем с Россией.
Москва описывает свои действия на Украине как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» Украины. Украина и Запад заявляют, что Путин начал неоправданную агрессивную войну.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
(Отчетность Майкла Мартины и Дэвида Бронстрома) Редактирование Джонатана Отиса
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».