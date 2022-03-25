Китай танцует между Россией и западными экономическими отношениями – высокопоставленный чиновник США

Солдаты Народно-освободительной армии Китая держат государственный флаг перед парадом Победы на Красной площади в Москве, Россия, 24 июня 2020 г. Павел Головкин/Pool via REUTERS

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Китай, вероятно, окажет некоторую поддержку российской экономике на фоне вторжения Москвы в Украину, но он будет участвовать в «танце», чтобы поддерживать экономические связи с Европой и США. Пятница.

Соединенные Штаты предупредили о тяжелых последствиях, если Пекин окажет материальную поддержку России в ее войне на Украине или предоставит Москве экономическую помощь перед лицом широкомасштабных западных санкций. Подробнее

Легче сказать, чем сделать, вбить клин между Россией и Китаем, но Пекину по-прежнему будет некомфортно с российским президентом Владимиром Путиным, заявила Мира Рааб Хубер, директор по Индо-Тихоокеанскому региону в Совете национальной безопасности Белого дома, в ходе панельной онлайн-дискуссии. . война.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Я думаю, маловероятно, что мы увидим полное и публичное единство Москвы и Пекина, в котором Китай будет чувствовать себя вполне комфортно, неся на себе всю тяжесть жестокой и бездействующей войны Владимира Путина», — сказал Рааб Хубер.

«Это означает, что мы, вероятно, по-прежнему будем наблюдать некоторую степень поддержки Китаем российской экономики, но это будет танец, который Пекин пытается проделать, чтобы сохранить свои экономические отношения, в частности, с Европейским союзом, а также с Соединенными Штатами», — сказала она. сказал.

В феврале Китай и Россия объявили о «безграничном» партнерстве с обещанием дальнейшего сотрудничества против Запада.

Но западные правительства изолируют российскую экономику от мировой финансовой системы, побуждая международные компании останавливать продажи, разрывать связи и избавляться от инвестиций на десятки миллиардов долларов.

Китай неоднократно заявлял о своем несогласии с санкциями как о неэффективных и настаивал на сохранении нормальных экономических и торговых связей с Россией.

Президент США Джо Байден, который на прошлой неделе разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил в четверг, что Китай понимает, что его экономическое будущее более тесно связано с Западом, чем с Россией.

Москва описывает свои действия на Украине как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» Украины. Украина и Запад заявляют, что Путин начал неоправданную агрессивную войну.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность Майкла Мартины и Дэвида Бронстрома) Редактирование Джонатана Отиса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.