Китай увеличивает расходы на оборону на 7,2%.

Китайские ВВС демонстрируют свой учебно-тренировочный самолет L15 Falcon на авиасалоне в Чжухай в 2022 году. Страна заключила сделку по экспорту самолета в Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно проекту, опубликованному министерством финансов в воскресенье, Китай готов увеличить расходы на оборону в этом году на 7,2% до 1,56 трлн юаней (230 млрд долларов).

Согласно официальным данным, оборонный бюджет Китая вырос на 7,1% в прошлом году до 1,45 трлн юаней, быстрее, чем рост на 6,8% в 2021 году и 6,6% в 2020 году.

В 2019 году расходы Китая на оборону выросли на 7,5% до 1,19 трлн юаней.

В отдельном воскресном отчете о работе правительства премьер-министр Ли Кэцян не упомянул российско-украинскую войну. «Мы должны оставаться приверженными независимой внешней политике, основанной на мире», — говорится в докладе.

В рабочем отчете содержится призыв к «решительным шагам против« независимости Тайваня », поддерживая при этом призыв Пекина к« мирному воссоединению »».

Тайвань — это демократически самоуправляемый остров, на который Пекин претендует как на часть своей территории.