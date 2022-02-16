Китай, Украина и Россия заняли призовые места в мужском вольном катании

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Китайец Чжи Гуанпо участвует в финале соревнований по виндсерфингу среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в среду в Чжанцзякоу, Китай. Фото Боба Стронга / UPI | изображение лицензии

16 фев (ЮПИ) — Китаянка Чжи Гуанбо выиграла олимпийскую золотую медаль в финале мужской произвольной программы по фигурному катанию в среду в Чжанцзякоу, Китай. Украинец Александр Абраменко и россиянин Илья Боров финишировали вторым и третьим в гонке. Швед Бермен Вернер, американцы Джастин Шенфельд и Кристофер Лиллис замкнули шестерку победителей на мероприятии в Genting Snow Park A&M.

Гуанпо, на этот раз набрав 129 очков, был близок к подиуму в том же соревновании на Зимних играх 2014 и 2018. Он занял четвертое место в финале антенн 2014 года в Сочи, Россия. Он занял седьмое место в Пхенчхане, Южная Корея.

Гуанпу бросился вниз по склону, соскользнул со склона, выполнил полный двойной бэк и уравновешенность, но чисто, вылетел и набрал свой лучший результат в среду в Чжанцзякоу.

Шенефельд и Лиллис упали во время приземления. Шенефельд набрал 106,50. Всего у Лиллис было 103.

Абраменко, набравший 116,50 в среду, выиграл золото в 2018 году. Цзя Цзунъян из Китая завоевал серебро, а Боров завоевал бронзу в Пхенчхане. Боров набрал 114,93 балла за бронзовую медаль в 2022 году, а Чжун Ян не прошел в финал.

Ранее Гуанпу выиграл серебряную медаль на Зимних играх 2022 года, когда на прошлой неделе он объединился с Сюй Минтао и Цзя Цун Яном в смешанных командных воздушных соревнованиях. Эшли Колдуэлл, Кристофер Лиллис и Джастин Шенфельд из сборной США выиграли турнир.

Расписание произвольной программы продолжается квалификационными соревнованиями по фристайлу среди женщин в четверг в H&S Genting Snow Park.

Следующее соревнование за медали среди мужчин, Гранд-финал по фигурному катанию, выйдет в эфир в 2:30 утра по восточному времени в пятницу на канале NBC. Это событие повторно транслируется в 19:00 по восточному времени в пятницу в США.

Американская серебряная медалистка Джейлин Кауф стоит на подиуме после финала чемпионата Mogols среди женщин по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Сноу-парке Гентинг в Чжанцзякоу, Китай, в воскресенье. Золото завоевала австралийка Джакара Энтони, а бронзу завоевала россиянка Анастасия Смирнова. Фото Боба Стронга / UPI | изображение лицензии