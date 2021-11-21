Китай ухудшил дипломатические отношения с Литвой из-за тайваньского вопроса

Китай рассматривает самоуправляемый и демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию, не имеющую права на атрибуты государства, и усилил давление на государства с целью сократить или разорвать их отношения с островом, даже неформальные.

Пекин уже выразил недовольство тем, что Литва, которая имеет официальные отношения с Китаем, но не с Тайванем, позволила Тайваню открыть свой офис в стране, и отозвала своего посла в августе.

В четверг в Литве открылось тайваньское представительство. Другие тайваньские офисы в Европе и США используют название Тайбэй, избегая упоминания самого острова, что только еще больше разозлило Пекин.

Министерство иностранных дел Китая прямо заявило, что Литва проигнорировала «официальную позицию» Китая и основные нормы международных отношений, позволив Тайваню открыть свое представительство в Литве.

Этот шаг «подорвал суверенитет и территориальную целостность Китая, явным образом вмешался во внутренние дела Китая и создал« плохой прецедент на международном уровне »», — добавила она, добавив, что отношения будут снижены до уровня временного поверенного в делах, менее чем посол. «Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свои ошибки и не недооценивать твердую решимость и твердую решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». В министерстве добавили, что что бы ни делал Тайвань, это не может изменить того факта, что он является частью Китая. Тайвань говорит, что это независимая страна, официальное название которой — Китайская Республика, и что Китайская Народная Республика никогда ею не управляла и не имеет права говорить от ее имени. Тайвань поощряет усиление международной поддержки перед лицом китайского военного и дипломатического давления, особенно со стороны Соединенных Штатов и некоторых их союзников. Вашингтон предложил Вильнюсу поддержку, чтобы противостоять давлению Китая, а на этой неделе Литва подпишет соглашение об экспортном кредите на 600 миллионов долларов с Экспортно-импортным банком США. READ Десятки убиты в давке на религиозном празднике евреев в Израиле Только 15 стран имеют официальные дипломатические отношения с Тайванем. Тайбэй может потерять еще одного союзника Пекина после президентских выборов в Гондурасе в конце этого месяца, поскольку в опросах общественного мнения лидирует кандидат, поддерживаемый основными оппозиционными партиями. В случае своего избрания Чиёмара Кастро обязался установить официальные отношения с Китаем.