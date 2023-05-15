Китай хочет быть мирным посредником в войне между Украиной и Россией

Китай стремился позиционировать себя как посредника в мире, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

Однако по ходу войны он заметно сблизился с Россией, отказываясь осуждать или критиковать продолжающуюся агрессию против Украины.

Политологи задаются вопросом, обладает ли Китай дипломатическими навыками и выдающимся нейтралитетом, необходимыми для того, чтобы свести Россию и Украину за стол переговоров.

Аналитики не считают Китай полностью «честным посредником».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уезжают после приема в честь визита китайского лидера в Москву, в Кремле, 21 марта 2023 года. Григорий Сысоев | Спутник | через Рейтер

Китай с самого начала вторжения стремился позиционировать себя как посредник в прекращении войны между Россией и Украиной и предложил выступить посредником между двумя странами вскоре после того, как российские войска были вытеснены через границу. Но Пекин оставался заметно близким к России по мере развития войны, отказываясь осуждать или критиковать продолжающуюся вооруженную агрессию против Украины. Он идеологически солидарен с Москвой на антизападной позиции, обе стороны заявили о своем желании видеть «многополярный мир». И, несмотря на ряд звонков президенту России Владимиру Путину и даже визит в Москву в марте, председатель КНР Си Цзиньпин лишь впервые за последние недели связался со своим украинским коллегой. Во время разговора Си сказал, что направит в Украину специальных представителей и проведет переговоры со всеми сторонами о прекращении огня и мирном урегулировании того, что Пекин называет «кризисом». На этой неделе усилились попытки выступить посредником в мирном соглашении со специальным представителем Китая по евразийским делам Ли Хуэем, который должен посетить Украину, Россию и ряд других европейских стран для переговоров «по политическому урегулированию украинского кризиса». министерство. Он сказал пятница. Нет никаких сомнений в том, что Китай хочет поскорее положить конец войне между Россией и Украиной. Широко распространено мнение, что Пекин воспринимает непредсказуемый характер войны, неизвестную конечную точку и глобальную экономическую нестабильность, вызванную конфликтом, как крайне нежелательные побочные эффекты. Но по мере того, как Китай пытается позиционировать себя как честного миротворца, который может положить конец одному из самых кровавых конфликтов в Европе за последние десятилетия — и это противопоставляет Россию (а иногда и Китай) Западу в целом, — возникают вопросы по поводу воспринимаемой Китаем нейтралитет и дипломатические навыки, и, в конечном счете, ее конечная игра в качестве медиума. READ Николь Манн гордится тем, что стала первой коренной американкой, побывавшей в космосе. Политические аналитики и наблюдатели за Китаем отмечают, что в конце концов Пекину все равно, кто «победит» в войне или в какой форме будет заключено мирное соглашение. По их словам, для Пекина важно, чтобы он стал международным партнером, который посадил Россию и Украину за стол переговоров и способствовал прекращению войны.

«Китай больше сосредоточен на завоевании мира, чем на том, кто выиграет войну между Россией и Украиной», — сказал CNBC Райан Хаас, эксперт по Китаю в Институте Брукингса и бывший директор по Азии в Совете национальной безопасности администрации Обамы. «Пекин хотел бы иметь право голоса в формировании любой будущей архитектуры европейской безопасности. Пекин также хотел бы, чтобы его считали жизненно важным для восстановления Украины и ключевым игроком в более широком восстановлении Европы после конфликта». Китай стремится развить недавние успехи в глобальной дипломатии, особенно посредничество между Ираном и Саудовской Аравией, которое побудило региональных соперников возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в двух странах. Аналитики отмечают, что очередная попытка Китая совершить глобальный дипломатический тур между Россией и Украиной не лишена корысти. «Конечно, Китай вступает в эту дипломатическую кампанию не из-за альтруистических соображений», — заявил в среду CNBC Чжэн Чен, профессор политологии Университета Олбани, Государственного университета Нью-Йорка. Поскольку Китай все больше позиционирует себя как великая держава, у него есть все основания использовать свои дипломатические мускулы в качестве глобального посредника, особенно после его недавнего успеха в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией. может выступить посредником в сделке, которая спасет лицо России.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в Киеве 26 апреля 2023 года. Пресс-служба Президента Украины | Рейтер

Другим приятным последствием вмешательства Китая является то, что он может привлечь Глобальный Юг — термин, обычно используемый для обозначения развивающихся стран Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, «которые в основном не принимают ничьей стороны в конфликте, а также некоторые европейские державы, не желающие видеть гноящуюся затяжную войну «в Европе». Чтобы заручиться поддержкой этих стран, Китай хочет отполировать свой имидж миротворца, а не подход США «подливать масла в огонь».

Заявка Китая в качестве мирного посредника не первая в войне. Турция также позиционирует себя в качестве посредника между воюющими сторонами, помогая в заключении жизненно важной сделки по экспорту зерна и пытаясь вести переговоры в начале войны. READ Сейчас: с приближением промежуточных сроков в ноябре Байден достигнет третьего срока на поле боя на этой неделе. Однако они сломались, и у обеих сторон были «красные линии» — по сути, уступка потерянной (или полученной) территории, — которые они не могли пересечь. Неясно, хватит ли у Китая дипломатических навыков, чтобы усадить за стол переговоров и Россию, и Украину. Поддержка Китаем России не останется незамеченной в Киеве, поскольку, по словам аналитиков, она с самого начала навредила восприятию Пекина как «честного посредника». «Существует огромная асимметрия между китайско-российскими и китайско-украинскими отношениями», — заявила во вторник CNBC политический эксперт Европейского совета по международным отношениям Алисия Пачульска. Она отметила: «Си Цзиньпину понадобилось 14 месяцев, чтобы поговорить по телефону с Зеленским, в то же время высшее руководство Китая провело более 20 бесед на высоком уровне с российским руководством». «Китай не признал агрессора — Россию — и продолжает обвинять США и НАТО в войне. Любая значимая «помощь» со стороны Китая потребует от Пекина признания взглядов Украины на эту войну и украинского прокси, и это маловероятно, учитывая стратегические интересы Китая в этой войне, а именно ослабление международного порядка во главе с США и дискредитацию либеральных демократий в более широком смысле». CNBC связался с Министерством иностранных дел Китая для комментариев и пока не получил ответа.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обмениваются рукопожатием во время церемонии подписания после переговоров в Кремле в Москве 21 марта 2023 года. Владимир Астапкович | АФП | Гетти Изображений

Аналитики отмечают, что, хотя подход Китая к воюющим сторонам был однобоким, его очевидная близость к Москве может быть использована в интересах обеих сторон. Ян Бремер, основатель и президент Eurasia Group, заявил в комментариях по электронной почте, что война дала Китаю «шанс в глобальной дипломатии», отметив, что «Си имеет больше рычагов влияния на Путина, чем кто-либо другой». Чен из Университета в Олбани согласился с тем, что, хотя предполагаемое отсутствие нейтралитета Китая может быть слабостью, на самом деле это может быть козырной картой. «Китай считается слишком дружественным по отношению к России, чтобы быть по-настоящему «нейтральным», когда речь идет о потенциальном посредничестве в споре. Однако именно потому, что Китай является одним из немногих оставшихся международных партнеров России и оказывает России жизненно важную дипломатическую и экономическую поддержку с тогда, — сказал Чен. — Вторжение может привести Россию к переговорам и повлиять на позицию России в прекращении конфликта». READ Что могут сделать Великобритания и Европа после сдерживания России?

Никто не недооценивает вызовы, с которыми сталкивается любой потенциальный миротворец. Пятнадцать месяцев войны закалили Украину и показали, что она не пойдет дальше к России.Для президента Владимира Путина в Москве ставки слишком высоки, чтобы он отказывался от территориальных приобретений, особенно когда речь идет о регионах, где больше всего находится Россия. Как Крым, который она аннексировала в 2014 году. Китай уже предложил «мирный план» для Украины Но ему не хватает содержания и реальных шагов к прекращению огня и урегулированию. Украина заявляет, что не примет ничего, кроме полного вывода всех российских войск с оккупированных земель и восстановления своей территориальной целостности, включая Крым и четыре других региона, которые Россия объявила о своей аннексии в прошлом году, хотя это еще не завершено. занять любое из них.

Украинские солдаты 80-й бригады ведут артиллерийский огонь в направлении Бахмута, пока продолжается российско-украинская война в Донецкой области, Украина, 13 апреля 2023 года. Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетти Изображений