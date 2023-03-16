Китай хочет, чтобы Россия и Украина провели мирные переговоры, заявил китайский дипломат

ПЕКИН, 16 марта (Рейтер) — Китай обеспокоен эскалацией войны на Украине и хочет, чтобы Москва и Киев провели мирные переговоры, заявил в четверг по телефону своему украинскому коллеге высокопоставленный китайский дипломат Цинь Ган.

Китай, который воздерживается от осуждения российской агрессии в Украине, призвал обе стороны согласиться на постепенную эскалацию, ведущую к всеобъемлющему прекращению огня, в своем документе из 12 пунктов о «политическом урегулировании украинского кризиса».

План, который был встречен прохладно с обеих сторон, призывал граждан защищать и уважать суверенитет друг друга.

«Китай надеется, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и умеренность и вскоре возобновят мирные переговоры», — сказал Цинь министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Владимира Путина на следующей неделе и проведет виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Аналитики говорят, что Китаю будет сложно усадить Россию и Украину за стол переговоров, но некоторые отмечают, что Си может выступить в качестве «черного канала», чтобы придать импульс переговорам.

Репортаж из отдела новостей Гонконга; Монтаж: Ангус МакСван и Ник Макфи.

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