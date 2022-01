Клавиатура Casio CT-S1000V может петь любые слова

То, что вы умеете играть на музыкальном инструменте, не обязательно означает, что У вас прекрасный певческий голос. Для музыкантов, которые сталкиваются с проблемами со звуком, новейшая цифровая клавиатура Casio оснащена встроенным звуковым синтезатором. В основном музыкальное может воспроизводить голос в Так же, как они играют ноты.

Casio CT-S1000V — определенно не первая цифровая клавиатура, поддерживающая голосовое управление. Для включения в спектакль. в течение многих десятилетий, Его консоли сэмплирования где ты бл так игроки Для записи звуков и даже коротких фрагментов звуков Его можно играть или играть в разных тонах и с различными эффектами, применяемыми с помощью клавиш пианино. Это был особенно популярный способ раздражать друзей и семью у детей в конце 1980-х годов, когда эта технология была включена во многие недорогие клавиатуры Casio потребительского уровня.

CT-S1000V также не первая клавиатура с возможностью синтеза голоса. Такие конкуренты, как Yamaha, выпустили такие продукты, как вокалоид гитара Несколько лет назад, но с ограниченными возможностями и доступностью за пределами Японии. Casio CT-S1000V будет не только широко доступен, но и будет поддерживать аудиошоу на японском или английском языках.

снимок экрана : Касио

Поскольку в CT-S1000V отсутствует буквенно-цифровая клавиатура и используется монохромный ЖК-экран с довольно низким разрешением для настройки параметров устройства, пользовательские слова вводятся на клавиатуру через приложение для смартфона, где текст можно набирать или вставлять. После ввода текста приложение автоматически разбивает текст на воспроизводимые сегменты и позволяет пользователям корректировать произношение для получения желаемого звучания. Хотя клавиатура оснащена Bluetooth, она предназначена для функций MIDI. Таким образом, для синхронизации текста из телефонного приложения с CT-S1000V требовалось физическое соединение USB-кабеля между двумя устройствами — странный выбор.

Клавиатура поставляется с предустановленной Устанавливается со 100 из этих «рингтонов песен», основанных на фразах из популярных песен, с пространством для переноса 50 дополнительных пользовательских произведений из приложения текстов песен, но также может перезаписывать исходные 100, когда заканчивается место. Лирика может воспроизводиться автоматически на основе определенной доли при нажатии клавиш (при этом каждая клавиша определяет высоту лирического слога) или слога одновременно для более точного исполнения с наследованием или без него (термин, используемый для описания прямых переходов от одной ноты к другой). другой без Нет тишины между ними. Пользователи также могут выбирать из 22 различных типов певцов, которые включают в себя все: от Talkbox, похожего на бота, до больших припевов и тихого шепота.

Image : Casio

The CT-S1000V is also a very capable digital piano that features 800 different playable sounds covering “all categories of instruments,” 243 built-in rhythms for solo musicians wanting musical accompaniment, and 50 user-programmable rhythms. It also includes sampling capabilities with the ability to record up to ten seconds of “high-quality audio” or several three-second samples for creating drum beats through a 1.8-inch stereo input jack. The keyboard is also fully MIDI-compatible and can be connected (using a cable or Bluetooth) to a computer or mobile device for expanding its performance capabilities and has a built-in MIDI recorder with enough capacity to store multiple song performances.

More details on the CT-S1000V are now available on Веб-сайт CasioГде может быть клавиатура До Команда за 680 долларов. Музыка Для тех, кому не нужна функция настройки звука, Casio также выпускает немного более дешевую версию, CT-S500 за 500 долларов, которая также может питаться от шести батареек AA для музыкантов, которые хотят свободы игры на клавиатуре, а кто нет. обратите внимание на 10-фунтовую клавиатуру, висящую на ремне через плечо.