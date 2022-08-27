Кладбище ООН в Пусане, где просят похоронить корейских ветеранов

(Си-Эн-Эн) — Вот уже более 30 лет ветеран британского воина Джеймс Гранде ежегодно совершает поездку в Южную Корею протяженностью 5500 миль, чтобы посетить могилы трупов, которые он нашел в молодости, отправившейся на войну.

По данным Мемориального кладбища Организации Объединенных Наций в Корее (UNMCK), Гранде было всего 19 лет, когда он присоединился к Корейской войне в 1951 году. В составе спасательного отряда павшие солдаты были извлечены с полей сражений на Корейском полуострове и доставлены для захоронения на кладбище, расположенное в южном портовом городе Пусан.

Кладбище остается единственным кладбищем ООН в мире, и для многих это последнее место встречи ветеранов, вдов и близких, погибших в Корейской войне.

Он был основан в 1955 году после того, как правительство Южной Кореи предоставило землю в постоянное пользование Организации Объединенных Наций в честь военнослужащих и медицинского персонала, отправленных из 22 стран под флагом ООН во время войны.

Мемориальное кладбище Организации Объединенных Наций в Корее (UNMCK) в Пусане, 21 августа. Джесси Янг / CNN

Хотя большинство этих стран вернули тела погибших, по данным UNMCK, в настоящее время там похоронено более 2300 человек из 11 стран.

Позже ко многим из этих солдат присоединились близкие, которые хотели быть похороненными вместе, в том числе их вдовы и другие члены семьи.

Сегодня кладбище представляет собой идиллический участок площадью 35 акров с зеленым газоном и водоемами, с мемориальным залом, памятниками, посвященными различным странам, участвовавшим в войне, и мемориальной стеной, на которой выгравированы все имена солдат ООН, погибших во время войны. война. конфликт.

Его приемная внучка, Бренда Ын Чжон Пак, сказала, когда Гранде хоронил тела, которые он нашел: «Обещай:« Я вернусь к тебе »». Я никогда тебя не забуду». Вот почему он каждый год возвращается в Корею, чтобы выполнить свое обещание.

Начиная с 1988 года он совершал ежегодные поездки на кладбище — пока эпидемия не прекратила поездки. Пак сказал, что в мае, несмотря на то, что Гранде боролся с раком и слабел, он «настоял на том, чтобы приехать в Корею» в последний раз.

Джеймс Гранди, ласково прозванный «Дядя Джим» и племянница Шэрон Хьюитт. Шэрон Хьюитт

«Это было единственное развлечение… (в) его жизни», — добавила она. «Он хотел вернуться снова».

Гранди умер в августе в Соединенном Королевстве. Его прах будет перевезен на кладбище Организации Объединенных Наций, где он будет похоронен в соответствии с инструкциями в его завещании. «Он хотел покоиться с миром на кладбище со своими товарищами», — сказал Пак.

Быстрое свидание

Корейская война, которую иногда называют «забытой войной», несмотря на гибель миллионов людей, разразилась в июне 1950 года после вторжения северокорейских войск в Южную Корею.

Соединенные Штаты созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором всего через два дня после вторжения было принято решение об отправке войск в Корею — единственный раз в истории организации, когда боевые подразделения направлялись от имени ООН.

Командование ООН в составе 22 стран помогло изменить ход войны, когда силы под командованием США продвигались к границе Китая с Северной Кореей. Но вмешались китайские силы и оттеснили ООН на полуостров.

Обе стороны зашли в тупик вдоль 38-й параллели, где сегодня проходит межкорейская граница. Перемирие, подписанное 27 июля 1953 г., остановило конфликт. Однако официально война так и не закончилась, потому что не было мирного договора, и ее влияние продолжается и по сей день.

Американский капрал наблюдает, как 9-летняя кореянка возлагает букет белых роз на могилу одного из его павших товарищей у мемориала Организации Объединенных Наций недалеко от Пусана, Южная Корея, 1951 год. READ Число погибших растет по мере того, как в столице Судана вспыхивают новые столкновения | Новости протеста Архив Беттманна / Getty Images

Для некоторых ветеранов кладбище ООН представляет собой цену войны и глубоких отношений, которые они установили с другими солдатами и с самой Южной Кореей.

Бойд Л. Уоттс, американский ветеран, присоединившийся к войне в возрасте 18 лет, рассказал журналу Hubs Magazine, что с 1991 года посещает Пусан не реже одного раза в год.

Он сказал, что был поражен тем, как сильно развилась страна всего за несколько десятилетий — тема, которая также была подчеркнута на кладбище. В мемориальном зале видео для посетителей рассказывает о превращении Южной Кореи из раздираемой войной страны в процветающую современную столицу, что стало возможным благодаря жертвам войск ООН.

Южнокорейские почетные караулы несут флаги стран-союзников Организации Объединенных Наций во время панихиды по ветеранам Организации Объединенных Наций в Корейской войне на Мемориальном кладбище Организации Объединенных Наций в Пусане, 11 ноября 2020 года. Чон Юн Джи/AFP/Getty Images

Другие воины, посетившие Пусан с ответными визитами, разделяли те же чувства.

Иоганн Теодор Эльдеверлд, служивший рядовым первого класса и сражавшийся в рукопашной с северокорейскими солдатами, вернулся в Южную Корею в 2016 году — впервые после демобилизации во время войны. Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, Elderworld заявил, что на него сильно повлияло восстановление экономики страны.

Он умер в следующем году и был похоронен на кладбище — согласно его завещанию, в котором говорилось, что он хотел, чтобы его прах был похоронен «в Республике Корея, где мои товарищи лежат в вечном сне», по словам Рёнхап.

последнее пристанище

По мере того, как небольшая группа выживших ветеранов прогрессирует, все большее число из разных уголков мира просят похоронить их на кладбище вместе с друзьями и товарищами в чужой стране, которую они когда-то сражались защищать.

Уоттс, американский ветеран, сказал журналу Haps в 2010 году: «Они похоронили многих из нас в старом тумане… Я хотел бы быть частью этого». Его желание сбылось после его смерти в 2020 году, так как на церемонии присутствовали родственники, друзья, представители военных и посольства США.

Другой ветеран США, Рассел Гарольд Ганстад, служил в военной полиции во время войны и был похоронен на кладбище Организации Объединенных Наций в 2020 году.

Мемориальное кладбище Организации Объединенных Наций в Корее, 21 августа. Джесси Янг / CNN

«Г-н Гунстад изначально выступал против идеи похоронить его в UNMCK, заявив, что чувствует себя таким же недостойным, как и другие лежащие там, но его жена и семья сумели убедить его передумать», — сказал он в интервью UNMCK. утверждение на его сайте.

Последним ветераном, похороненным на кладбище, был Джон Роберт Кормье из Канады, который умер в 2021 году и был похоронен в июне этого года. По данным UNMCK, ему было всего 19 лет, когда он прибыл в Корею на войну и вернулся на поле боя даже после того, как получил опасное для жизни ранение.

Миссия ООН в Косово заявила после его церемонии, что его «большим желанием» было быть похороненным на кладбище, добавив: «Он скучал по 380 (канадским) товарищам, которые ждали его здесь, и сегодня они снова вместе. «

Сегодня кладбище, расположенное недалеко от побережья, по-прежнему является популярным местом для путешественников по военной истории, куда можно добраться на автобусе или метро. Вход бесплатный, каждый день проводится церемония поднятия и спуска флага ООН, а также специальные мероприятия, посвященные важным датам, таким как начало Корейской войны.

Верхнее фото: Мемориальное кладбище Организации Объединенных Наций в Корее, расположенное в Пусане, 21 августа. Кредит: Джесси Юнг / CNN