Клад римских монет, обнаруженный у побережья Испании дайверами-любителями

(CNN) – Два дайвера-любителя нашли одного из самых больших дайверов группы от римского Монеты В Европе у восточного побережья Испании.

Луис Ленс и Сезар Химено занимались сноркелингом у острова Портиксол в Забии. 24 августа, когда они обнаружили восемь монет, перед дальнейшими погружениями археологи вернули еще 45 монет, согласно пресс-релизу Университета Аликанте во вторник.

Затем ученые из Института археологии и исторического наследия университета проанализировали прекрасно сохранившиеся монеты, датируемые концом четвертого века – началом пятого века.

Монеты были в таком хорошем состоянии, что надписи были разборчивыми, что позволило команде идентифицировать монеты времен правления ряда римских императоров.

Три даты от Валентиниана I, семь от Валентиниана II, 15 от Феодосия I, 17 от Аркадия, 10 от Гонория и одна неопознанная монета.

В ближайшие несколько недель археологи проведут на этом месте новые раскопки. Университет Аликанте

Помимо монет, водолазы обнаружили три винта, вероятно, сделанные из меди, а также остатки свинца, которые могли быть из сильно разрушенного морского сундука.

«Это одна из крупнейших коллекций римских золотых монет, когда-либо найденных в Европе», – сказал Хайме Молина Видаль, профессор древней истории Университета Аликанте и руководитель группы подводных археологов.

“Это очень важно”, – сказала Молина Видал CNN в четверг.. «Это очень ценно».

Он добавил, что, возможно, монеты были спрятаны богатым местным землевладельцем, который хотел защитить часть своих денег от варваров, которые в то время вторгались и грабили Западную Римскую империю.

«Перед нами замечательный археологический документ. «С того момента, как Алан прибыл в такое состояние», – сказала Молина Видал.

В пресс-релизе добавлено, что аланы, свевы и вандалы захватили регион в заключительной фазе падения Западной империи, а политическая власть римлян на Пиренейском полуострове закончилась в 409 году нашей эры.

Молина Видал сказал, что тот, кто спрятал монеты, скорее всего, умер прежде, чем он смог их забрать, в результате чего они не были обнаружены в течение 1500 лет.

Несмотря на свой возраст, они прекрасно сохранились.

«Похоже, что она была изготовлена ​​вчера», – сказала Молина Видал, объяснив, что только одна монета была неузнаваемой, так как на ней была поцарапана надпись.

Затем монеты будут восстановлены и выставлены в археологическом и этнографическом музее Солер Бласко в Хавеи. Дальнейшие археологические раскопки в этом районе будут финансироваться местным правительством Валенсии, которое выделило группе 17 800 евро (21 000 долларов).

Залив Поритчол – хорошо известный археологический памятник, где были обнаружены якоря, амфоры, керамические остатки и другие артефакты.

Молина Видал и его команда планируют провести дополнительные раскопки на этом месте в ближайшие несколько недель, чтобы определить, есть ли поблизости затонувшие корабли.