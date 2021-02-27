Звездные люди звукового неба имеют тенденцию быть мелодичными, но время от времени резонансный резонанс из глубины записи требует внимания.

Но как насчет звука, который может превзойти все границы, простираясь не только от баса до контр, но и за пределы зоны сопрано?

Эван Ребров был певцом, который приехал Книга рекордов Гиннеса Как обладатель самого большого диапазона в мире – от низкого F до высокого F 2 выше C от вершины стика, всего четыре с половиной октавы.

Он завоевал поклонников во всем мире, представив себя лицом русской народной музыки, в меховой шапке, с пышной бородой и в костюме казака.

Это было в то время, когда «холодная война» была в зените, усиливая тенденцию на Западе, и особенно в Западной Германии, с подозрением смотреть на все из-за «железного занавеса».

Ирония заключалась в том, что Иван Рыбров – настоящее имя Ганс Рольф Риберт – вовсе не был русским, но родился в Берлине в 1931 году у немецких отца и матери, которые приехали из части Пруссии, которая сейчас находится в Польше.

У него был старший брат Хорст, который стал спортивным репортером на немецком телевидении после службы в Люфтваффе, где, как утверждается, был сбит военный летчик, и французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, автор книги. Маленький принцЧей самолет таинственным образом исчез в 1944 году.

Младший учитель Рипперта в Гамбурге, где он изучал пение и театральные ремесла, предложил ему специализироваться на русской песне. Последовала смена имени, и Гансу Риберту было не на что искать вдохновения.

«Риппе» в переводе с немецкого означает ребро. Соответствующее русское слово – «Ребро». Иван был бы таким же типично русским, как немец Ганс или, по сути, Пэдди ирландец.

После победы в международном конкурсе песни для немецкой телекомпании ARD в Мюнхене в 1960 году – в конкурсе, среди победителей которого было покойное американское сопрано Джесси Норман, – Ребруфф пошел в оперу, сначала присоединившись к региональной труппе в Гельзенкирхене в Рурской области, а затем переехав в престижное положение во Франкфурте.

Выпуск русской народной песни в качестве сингла в середине 1960-х годов привлек более широкую аудиторию. У него появились поклонники во Франции, когда тамошняя радиостанция подобрала его новый релиз.

Такой крупный человек, как Паваротти, его большой прорыв произошел вскоре после этого, как музыкант, продавец молока Тиффи в постановке. Скрипач на крыше

В Париже.

Еще одним ярким событием является знаменитая запись немецкого граммофона 1976 года Иоганна Штрауса. Летучая мышь. Ведущий маэстро Карлос Клебер Репров не играл роль баса или баритона, а, для комического эффекта, играл штаны принца Орловского, обычно в исполнении мисо-сопрано.

Параллельно с этим была карьера в кино, которая включала 15 различных постановок за два десятилетия, но его лучше всего помнят как сольного артиста, одного из самых известных лиц на немецком телевидении, которого когда-то описывали как хор одного актера. .

Он много гастролировал, проводя до 300 концертов в год, и в конечном итоге дебютировал в России. Туризм в 1988 году, в соответствии со временами Советского Союза в Горбачеве, он назвал это. Размер и перестройка.

В то время как в его репертуар входила духовная музыка, сильной стороной Репрова была народная песня, хотя она была культовой. Калинка – Совсем не народная музыка, восходящая к 1860 году, – которая стала его фирменным тоном.

Еще одним фаворитом был Вечерние колокола, Цитата девятнадцатого века из стихов Томаса Мора о ритмах Санкт-Петербурга.

Юбилей Мура был в четверг. Он умер в 1852 году. Иван Ребров скончался в этот день в 2008 году в возрасте 76 лет.

Джордж Гамильтон представляет “Результаты Гамильтона” в RTÉ в субботу и воскресенье в 10:00.

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