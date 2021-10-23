Имя Николай Гальцен может быть незнакомо в музыкальном контексте. Возможно, наиболее известным является его имя из того же аристократического дома, который был премьер-министром, когда Российская империя пала в 1917 году. Этот человек упорствовал, поддерживая себя после революции, ремонтируя обувь.
Николай приехал раньше, он родился в 1794 году. После службы в армии – был ранен в Бородинском сражении при нашествии Наполеона на Россию в 1812 году (кажется, знаменитый Чайковский Открытие фестиваля) – Этот Голицын смог посвятить себя жизни меценату.
Он переехал в Вену, тогда центр музыкальной вселенной. Там он имел возможность насладиться великими произведениями Гайдна, Моцарта и, конечно же, гиганта жанра. Он описал его как «горячего поклонника и коллекционера музыки Бетховена». Словарь Рощи, Библия классической музыки.
Галицын играл на виолончели, сам сочинял сочинения, увлекался струнными квартетами. Он аранжировал фортепианную музыку Бетховена для стандартного микса из двух скрипок, альта и виолончели.
Движимый этой страстью – можно сказать, одержимостью – он писал Бетховену, и у него возникла регулярная переписка. Осмелюсь сказать, что великому человеку очень понравилось, когда от Голицына пришло письмо, в котором восхвалялась некоторая трансцендентность, присутствующая во всех его произведениях, что делало ее просто несравненной.
Неудивительно, что Бетховен положительно откликнулся на просьбу своих поклонников составить часть нового квартета в качестве полноценного комитета. Другими словами, установите свою цену.
Бетховен согласился на гонорар, и работа была сделана. Результатом стал квартет под номерами 12, 13 и 15 (номера опусов 127, 130 и 132). Голицын, организовавший премьеру Бетховена Mesa Solmenes В Санкт-Петербурге у него теперь были первые руки.
Предыстория этого относится к группе из четырех человек, которую возглавляет скрипач Игнац Шопанциг. Этот домашний ансамбль был одним из выдающихся имен меценатов венской музыки, российского посла при императорском дворе графа Андрея Разумовского.
Группа Schuppanzigh в течение многих лет была основным развлечением во дворце Разумовского и готовится к балу в Нью-Йорке. Канун Нового года 1814 года, когда царь Александр I Он должен был быть почетным гостем.
Очевидно, это будет огромное событие. Они возводили временное расширение здания. Все системы работали утром в день мероприятия, когда кто-то почувствовал запах дыма. Вспыхнул пожар.
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Они изо всех сил пытались сдержать это. Зал был разрушен, как и павильон, в котором размещалась огромная коллекция произведений искусства, собранных графом за долгие годы.
Мяч остановлен. Квартет Шопенцига был безработным. Это было решено и могло бы исчезнуть навсегда, если бы не новый материал Бетховена. Представлена премьера фильма Авторство 127 В Вене в 1825 году последовало первое выступление двух других квартетов Галицына. Каждая часть переплетенной паутины, представляющая три шедевра поздних лет Бетховена.
Джордж Гамильтон представляет “Результаты Гамильтона” на RTÉ с 10 утра каждую субботу и воскресенье.
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