Имя Николай Гальцен может быть незнакомо в музыкальном контексте. Возможно, наиболее известным является его имя из того же аристократического дома, который был премьер-министром, когда Российская империя пала в 1917 году. Этот человек упорствовал, поддерживая себя после революции, ремонтируя обувь.

Николай приехал раньше, он родился в 1794 году. После службы в армии – был ранен в Бородинском сражении при нашествии Наполеона на Россию в 1812 году (кажется, знаменитый Чайковский Открытие фестиваля) – Этот Голицын смог посвятить себя жизни меценату.

Он переехал в Вену, тогда центр музыкальной вселенной. Там он имел возможность насладиться великими произведениями Гайдна, Моцарта и, конечно же, гиганта жанра. Он описал его как «горячего поклонника и коллекционера музыки Бетховена». Словарь Рощи, Библия классической музыки.