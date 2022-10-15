Классический тетрис на решающем перекрестке.

Когда вы думаете о киберспорте, тетрис, скорее всего, никогда не приходит на ум. Не говоря уже об игре в NES Tetris на оригинальном оборудовании. Тем не менее, в эти выходные Portland Retro Gaming Expo будет новым. Чемпион мира по классическому тетрису CTWC станет коронованным и, вероятно, станет самым напряженным и самым популярным турниром за почти 35-летнюю историю игры.

Классическая игра Тетрис увидела файл Взрыв интереса В последние несколько лет она быстро приближается к распутью. Вам нужно либо сделать его профессиональным, либо принять его судьбу как любопытного, хотя и утешительного уголка игрового мира.

Проблема в том, что даже лучшие игроки не уверены, что профессиональная лига реальна. «Думаю ли я, что это может стать жизнеспособным киберспортом? Конечно, нет». Engadget сказал Fractal161, претенденту с очень реальным шансом выиграть чемпионат мира в эти выходные.

Ежегодный турнир в Портленде остается самым популярным турниром по игре, но до конца года поклонников классического тетриса можно найти на CTM — Классический тетрис ежемесячно — Более формальное соревнование, но более важное для игры.

«CTM был создан вещательной компанией Friday Witch в декабре 2017 года, и это было больше, чем просто случайное сообщество». Кит «Вандвиллер» Дидион, нынешний организатор CTM и постоянный ведущий Engadget, сказал. Он взял на себя организацию турнира в октябре 2018 года.

С тех пор CTM прошел путь от простого сбора достаточного количества игроков вместе с дугой до сотен игроков, соревнующихся на разных уровнях мастерства каждый месяц. Первоначальная концепция заключалась в одиночном турнире на 16 игроков, но это означало, что любой, кто недостаточно хорош, никогда не будет играть. «Когда я взял на себя обязательство перед сообществом, все, кто выходил в плей-офф, собирались играть», — сказал Дидион.

И CTWC, и CTM предлагают призовые фонды, но они скромны по сравнению с семизначными мирами чего-то вроде Fortnite. Если вы выиграете CTWC напрямую, вы получите 3000 долларов, а оставшаяся часть портфеля в 10 000 долларов будет разделена на следующие 15 позиций. С другой стороны, CTM обычно вознаграждает первые 8 позиций, но весь портфель состоит из вкладов пользователей, поэтому он меняется от месяца к месяцу. Обычно общая сумма денег составляет около 3500 долларов, и половина этой суммы достается победителю.

«Я думаю, что для многих больших парней, потому что мы все дети, мы рассматриваем это как большие деньги. Независимо от того, чем это закончится». Добавлен фрактал. Это может быть правдой, но как только эти игроки станут достаточно взрослыми, чтобы начать платить арендную плату или страховые взносы, эта точка зрения, вероятно, изменится.

Тот факт, что портфолио CTM зависит от пожертвований, может стать проблемой в долгосрочной перспективе: «У нас есть парень по имени ShallBeSatisfied, который вносит 1000–2000 долларов в месяц. Итак, у вас есть другой парень, Dogwatchingtetris, то же самое. Этот человек, ScottGray76 , вносит хорошую сумму на основе Ежемесячно «. — сказал Дидион. Короче говоря, финансовый стимул играть в CTM находится в руках нескольких человек.

На данный момент CTM фактически работает в убыток. Дидион определенно не платит за себя. Есть некоторый доход от Twitch и YouTube, но он используется для оплаты членов сообщества за игровые повторы и другие взносы, которые они делают. «Мы начинаем изучать спонсорство и тому подобное. Но я не очень хорош в этом. Поэтому я пытаюсь привлечь людей, которые знают больше меня или лучше меня в подобных вещах».

Классический тетрис ежемесячно

Как объясняет Дидион, пока что только один восторженный фанат обратился к нам с просьбой спонсировать прошлогодний турнир за 100 долларов. «Конечно. Давайте сделаем это. Я взволнован этим только потому, что хочу, чтобы забота была такой же, как что-то, что волнует меня или людей в нашем сообществе».

Дидион явно заботится о сообществе, которое он построил, и NES Tetris в целом конкурирует с ним. Даже его игроки считают, что он должен быть более открытым, чтобы сделать это прибыльным. «Он говорит, что ведет это себе в убыток, и мне это смешно». — сказал Фрактал. «Я думаю, что он имеет право на долю призового фонда, если он того пожелает, это стандарт для многих турниров».

Здесь возникает следующая, более деликатная проблема. CTWC стремится к абсолютной аутентичности: во все игры играют лично (за исключением периода пандемии) на оригинальных консолях NES, подключенных к ЭЛТ-телевизорам. Игра выглядит точно так же, как и в день ее выпуска.

С CTM непоколебимое стремление Дидиона сделать игру доступной означает, что он не может позволить себе роскошь гарантировать, что у всех есть NES, ЭЛТ и копия игры. Турнир проводится исключительно онлайн, поэтому участникам приходится давать играть тем, что у них есть. Консолидация потребует огромных затрат.

Более того, в 1989 году, когда был выпущен Tetris для NES, 29-й уровень, скорее всего, был разработан как финальная игра. Скорость увеличивается настолько, что в нее нельзя играть, из-за чего она получила название «экран убийства». Сегодняшние игроки освоили методы, позволяющие сохранить уровень 29, что требует незначительных настроек игры для правильного отображения счета, поскольку никто не ожидал собрать более 999 999 и, следовательно, не может отображать число выше этого.

Точно так же CTM — это место, где побиты многие мировые рекорды. Теперь, когда игроки могут бегать почти бесконечно, а новые рекорды затруднены, согласно Fractal, не все зрители наслаждаются марафонскими матчами. «Я слышал много свидетельств о том, что они на самом деле больше не смотрят экран убийства, потому что это не весело. Я думаю, что все по-другому, когда вы видите это вживую». Дидион соглашается. «Я думаю, что киберспорт растет, я не думаю, что мы можем продолжать бесконечную погоню за убийствами».

Благодаря тому, что игра фактически длится вечно, матчи ушли от того места, где иногда бьют рекорды, например, заезженную пластинку. Чтобы решить эту проблему и сделать матчи более захватывающими, CTM модифицировал игру для своего самого высокого чипа, чтобы скорость удваивалась на уровне 49 — так называемый «двойной экран убийства».

Также были добавлены другие небольшие изменения. В первых матчах в тетрис одновременно играли два человека, и победителем становился тот, кто набрал наибольшее количество очков. Недавно CTM добавила в игры возможность использовать одни и те же случайные числа «начальные числа». Это гарантирует, что оба игрока получат одинаковые фигуры в одном и том же порядке, что делает матч настоящим.

Именно эти модификации могут создать реальную проблему для роста CTM как электронной игровой площадки. Использование эмуляторов всегда было серой зоной с точки зрения закона при использовании игр, защищенных авторским правом. Моддинг и синтаксический анализ ПЗУ представляют собой немного более темный оттенок серого (деньги не меняются на ПЗУ в CTM). Nintendo известна своей агрессивностью по отношению к любой игре. Фанатские версии ее игр Они доступны в Интернете, но по иронии судьбы самым большим препятствием может быть компания тетрис Сам.

Компания The Tetris, созданная Алексеем Пажитновым, создателем Tetris, в 1996 году, владеет глобальными правами как на игру, так и на бренд. Дидион охарактеризовал отношения компании с сообществом как «в основном доброкачественную небрежность», в то время как у Fractal была история «довольно агрессивных разборок». Tetris, со своей стороны, является главным спонсором CTWC и активно продвигает новые способы игры через Эффект тетриса подключен на современных консолях.

По иронии судьбы, многие из конкурентных проблем, с которыми сталкивается NES Tetris — высококачественное устаревшее оборудование, игровые сбои и настоящий многопользовательский онлайн-режим — теоретически решаются с помощью Эффект тетриса подключенКлассический режим атаки по очкам. По сути, это современная, но верная версия NES Tetris, в которую можно играть на Xbox и ПК. Он поддерживает оригинальные боевые режимы для двух игроков и был обновлен даже легендарным игроком из классической сцены тетриса — Зеленый чай.

Я спросил у Fractal, почему игроки не переходят на «официальную» версию, которую все еще можно использовать в соревнованиях CTM. «Нас всех устраивает статус-кво, поэтому нет особых стимулов для изменений», — сказал он мне через Discord. «И петля отрицательной обратной связи, потому что никто не хочет играть, потому что не с кем играть».

Во многих смыслах он аккуратно суммирует это противоречие. Аутентичность, кажется, имеет решающее значение для привлекательности игры. Несмотря на некоторые практические компромиссы со стороны CTM, направленные на то, чтобы сделать NES Tetris более доступным и интересным для просмотра, оригинальная игра со всеми ее причудами и скрытыми секретами является такой же частью, как регистрация и игровой процесс.

Но эта потребность в аутентичности также мешает классическому NES Tetris превратиться в высококлассный киберспорт. Лояльный хост CTM видит некоторые способы обойти это. «В будущем может появиться командный компонент. Если мы собираемся продолжать, и это позволит командам продвигать себя или свои франшизы в качестве владельцев этих команд, я не знаю».

Играйте, создавая «персонажей» вокруг игроков, как и в других видах спорта. «Одна из проблем заключается в том, что все так молоды, поэтому они не живут достаточно долго, чтобы рассказывать истории, которые вам очень нравятся: «О, я родился в Мичигане, и сейчас мне 16». — Хорошо, отлично. Но ясно, что что бы ни случилось дальше и как бы оно ни развивалось, Дидион, скорее всего, тот, кто это делает.

На данный момент сообщество, созданное CTM, кажется более особенным и интересным для всех участников, чем любой финансовый стимул. Трудно не чувствовать, что речь идет не о том, чтобы сохранить NES Tetris в безопасности, а о том, чтобы сохранить целостность этого действительно связанного кооперативного сообщества, не позволяя стрессу профессионального игрового процесса или надвигающемуся призраку спонсорства в стиле Mountain Dew.

Или, в случае фрактала, все, что вам нужно, это хорошие друзья и сомнительная жареная курица. «Я не иду на CTWC, чтобы выиграть группу наград. Я просто собираюсь пообщаться с кучей людей, которых знаю в Интернете. И пойти в Raising Cane’s с группой людей, которые действительно любят Raising Cane по какой-то причине .»