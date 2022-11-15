Климатические активисты облили маслом картину Климта в Вене

Картина Густава Климта «Tod und Leben» после того, как активисты из «Последнего поколения Австрии» (Letzte Generation Oesterreich) облили ее маслом в Музее Леопольда в Вене, Австрия, 15 ноября 2022 года.

Во вторник экологические активисты в Австрии облили известную картину Густава Климта черной маслянистой жидкостью, а затем прикрепили одну из них к стеклу, защищающему раму картины.

Члены группы «Последнее поколение Австрии» написали в Твиттере, что они нацелились на картину 1915 года «Смерть и жизнь» в венском музее Леопольда в знак протеста против использования их правительством ископаемой энергии.

Пролив жидкость на картину, которая не пострадала, один из активистов был оттолкнут охранником музея, а другой активист приклеил руку к стеклу над рамой картины.

Группа защищала протест, заявив в твите, что протестует против «разведки нефти и газа», которую она назвала «смертным приговором обществу».

На видео инцидента, которое группа разместила в сети, слышно, как один из активистов кричит: «Мы знали о проблеме 50 лет — мы должны наконец действовать, иначе планета разрушится».

«Остановите уничтожение ископаемого топлива. Мы мчимся к климатическому аду», — добавил он.

После нападения в музей прибыла полиция, и черная жидкость была быстро смыта со стекла, защищающего картину, сообщает Австрийское информационное агентство.

Агентство заявило, что, несмотря на строгий контроль на входе в музей, активистам удалось пронести жидкость внутрь, спрятав ее в грелке под одеждой.

Позже реставраторы музея заявили, что, хотя сама картина не пострадала, повреждения стекла и защитной рамы, а также стены и пола были «очевидными и значительными», сообщает APS.

Опасения климатических активистов оправданы, сказал АПА директор Музея Леопольда Ханс-Петер Вейблингер, «но нападки на произведения искусства, безусловно, неправильный способ достижения намеченной цели предотвращения ожидаемого климатического коллапса».

Он умолял группу найти другие способы выразить свою озабоченность.

Министр культуры Австрии также выразил понимание «обеспокоенности и отчаяния» активистов, но раскритиковал форму их протеста.

Андреа Мейер сказала: «Я не думаю, что такие действия являются целенаправленными, потому что возникает вопрос, не ведут ли они скорее к большему непониманию, чем к повышению осведомленности о климатической катастрофе».

«На мой взгляд, идти на риск необратимого ущерба произведениям искусства — это неверный путь», — добавил министр. «Искусство и культура — союзники в борьбе с климатической катастрофой, а не противники».

Работа Климта представляет собой картину маслом на холсте в стиле модерн, изображающую Смерть с левой стороны и группу частично обнаженных и обнимающихся людей с правой стороны. Это одно из последних произведений искусства, на которое нацелены климатические активисты, чтобы привлечь внимание к глобальному потеплению.

В последние месяцы различные группы активистов организовали несколько демонстраций, включая блокирование улиц и бросание картофельного пюре в картину Клода Моне в Германии.

Британская группа Just Stop Oil забросала томатным супом выставку Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее в прошлом месяце.

Активисты Just Stop Oil также присоединились к раме ранней версии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи в лондонской Королевской академии художеств и картины Джона Констебла «Телега с сеном» в Национальной галерее.