Климатология показывает, что у нас есть выбор, который мы можем и должны изменить – The Irish Times

Адаптация к изменению климата относится к преодолению ожидаемых последствий изменения климата и принятию практических мер по управлению рисками, защите сообществ и повышению устойчивости экономики (например, от повышения уровня моря). Адаптация является важным ответом на изменение климата и должна основываться на наилучших доступных научных данных.

Более 600 человек соберутся в Дублинском замке на следующей неделе лично и виртуально, чтобы исследовать, обсуждать и генерировать «действующие знания для климатоустойчивой Европы». В их число войдут исследователи и специалисты по адаптации к изменению климата, лица, определяющие политику, местные органы власти, частный сектор, инвесторы, НПО, организации граждан, молодежные и образовательные организации, общественные группы, занимающиеся адаптацией, музыканты и другие исполнители.

Целью 6-й Европейской конференции по адаптации к изменению климата (ECCA) является информирование и стимулирование эффективных действий по адаптации путем демонстрации решений, обмена знаниями, установления связей и поощрения диалога о том, как действовать.

Диалог, который укрепляет доверие и наводит мосты между наукой, политикой и практикой в ​​области климатической устойчивости, как никогда актуален. В сводном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата настоятельно содержится призыв к «быстрому осуществлению действий по адаптации», а также к «глубокому, быстрому и устойчивому смягчению последствий» в этом десятилетии.

Эта международная группа экспертов показала, насколько сильно изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже влияет на каждый регион мира. Широко распространенные негативные воздействия и связанные с ними потери и ущербы все более очевидны как для природы, так и для человека.

С этим связаны серьезные недовольства, поскольку уязвимые сообщества, которые исторически вносили наименьший вклад в текущее изменение климата, несоразмерно страдают от этих негативных последствий.

Уязвимые сообщества, которые исторически вносили наименьший вклад в нынешнее изменение климата, несоразмерно страдают от этих негативных последствий.

По мере того, как наши прошлые показатели загрязнения догоняют нас, поскольку глобальная температура повышается более чем на 1 градус, будущее становится все более тревожным. Ожидается, что при любом заданном уровне будущего потепления многие риски, связанные с климатом, будут выше, чем оценивалось ранее, а прогнозируемые долгосрочные последствия в несколько раз превышают наблюдаемые в настоящее время. Риски, ожидаемые негативные последствия и связанные с этим потери и ущерб от изменения климата возрастают с каждым усилением глобального потепления.

Но будущее не описано. Наука о климате показывает, что у нас есть выбор, что мы можем и должны измениться. Устойчивое к изменению климата развитие объединяет адаптацию и смягчение последствий для обеспечения устойчивого развития для всех и обеспечивается за счет расширения международного сотрудничества, включая улучшенный доступ к адекватным финансовым ресурсам, особенно для уязвимых регионов, секторов и групп, инклюзивное управление и скоординированную политику.

Это необходимо для достижения многих сопутствующих выгод, особенно с точки зрения качества воздуха и здоровья, а также для снижения ожидаемых потерь и ущерба для людей и экосистем.

Конференция ECCA включает в себя более 70 дополнительных мероприятий, основное внимание в которых уделяется шести конкретным темам адаптации и ключевым сообщениям для растущего сообщества практиков в области практических знаний для устойчивого к изменению климата будущего.

Step Up Climate Action — поддержка через климатические платформы и услуги

Платформы климатической информации и климатическое обслуживание являются основными источниками доступной климатической информации, которая позволяет непрофессионалам оценивать уязвимости и риски, связанные с изменением климата, и определять действия. Состояние дел и их будущее будут иметь центральное значение для ECCA 2023.

Адаптивные реакции на повышение уровня моря и изменение прибрежной зоны

Повышение уровня моря — одно из самых тяжелых и по существу необратимых последствий изменения климата. Европа разрабатывает уникальные совместные структуры, чтобы лучше понять разнонаправленные и сложные последствия повышения уровня моря вокруг ее побережья. Эта тема ECCA явно представляет большой интерес для Ирландии.

Природные решения для адаптации к изменению климата

Взаимодействия между климатическими действиями и биоразнообразием являются сильными, двунаправленными и часто положительными (действия в пользу одного также приносят пользу другому). Так называемые «природные решения» могут ограничить изменение климата, сохраняя при этом биоразнообразие. Такие решения часто играют важную роль в адаптации к последствиям изменения климата в конкретных географических условиях и в конкретных аспектах планирования и реализации. ECCA изучит лучшие практики в области природных решений и способы их масштабирования.

Будьте готовы к более частым суровым погодным явлениям

Увеличение частоты экстремальных погодных явлений является наиболее заметной чертой изменения климата. Тяжесть последствий была проверена по всей Европе. Подготовка к будущим экстремальным явлениям и управление рисками, которые они представляют, требуют соответствующих знаний, инструментов, институциональных механизмов и изменений в практике. ECCA будет уделять большое внимание разработке систем, необходимых для подготовки и реагирования на экстремальные погодные и климатические явления в будущем.

Переформулировать социальную трансформацию, бросив вызов базовым предположениям

Многие препятствия препятствуют реальным социальным сдвигам, необходимым для устойчивого к изменению климата будущего. Эти препятствия часто возникают из-за основных предположений, существующих во многих областях (включая гражданское общество, государственный/частный сектор, политику и т. д.). Разработка системных мер для устранения этих барьеров имеет важное значение, и ECCA предоставит форум для определения того, как это можно сделать.

Климатическая и социальная устойчивость будущей энергетической инфраструктуры и систем

Энергетические системы должны быть устойчивыми к будущим климатическим условиям, а также меняющимся социальным и экономическим требованиям. Российское вторжение в Украину привлекло внимание к социальной и экономической устойчивости энергетической системы, а также к проблемам энергетического перехода. Это по-новому проверило сложность энергетического перехода и взаимосвязанные социальные эффекты. Он также показал, что переход на чистую энергию необходим и требует двойного внимания к энергетической безопасности и устойчивости. Как это сделать, будет изучаться в ECCA.

В свете текущих европейских геополитических событий на этой конференции особое внимание будет уделено Украине. Кроме того, голос молодежи будет играть заметную роль во многих мероприятиях, организованных Европейскими молодежными климатическими активистами.

Также будут сделаны некоторые ключевые вклады в конкретные уязвимости и риски Ирландии, связанные с изменением климата, и усилия, необходимые для повышения готовности и устойчивости. Это отражает увеличение объема научных исследований по адаптации в Ирландии в последние годы, которые расширили доказательную базу для принятия политических решений.

В этом отношении примеры недавно опубликованных исследований Университетского колледжа Корка и Мейнутского университета дают полезную информацию о ряде научных анализов, проводимых в области адаптации к изменению климата.

В UCC недавние исследования по адаптации были сосредоточены на изучении экологических, социальных и экономических барьеров устойчивости прибрежных сообществ, сталкивающихся с изменением климата, совещательном, заинтересованном и гражданском участии в климатических диалогах, а также на содействии интеграции риска бедствий и адаптации к климату в планирование и исследования в чрезвычайных ситуациях. Критическая инфраструктура (включая энергетические системы) подвержена влиянию изменения климата.

Это дополняется исследованиями в Университете Мейнут, посвященными последствиям адаптации к рискам наводнений для здоровья и благополучия, влиянию изменения климата на речные стоки, прогнозам уровней зимних и летних осадков в Ирландии и неопределенности в оценке будущих воздействий климата. изменение и влияние оценки рисков наводнений.

Конференция ECCA будет использовать ряд мероприятий, которые позволят участникам изучить и обменяться знаниями и мнениями по важным вопросам, связанным с этими шестью темами, чтобы прийти к конкретным и действенным решениям по адаптации, основанным на наилучших доступных научных знаниях.

Профессор Брайан Галлахвер является заместителем вице-президента по устойчивому развитию UCC. Петра Мандершайд является исполнительным директором Центрального секретариата Совместной программной инициативы по объединению знаний о климате для Европы (JPI Climate). Фрэнк Макговерн — главный специалист по климату в Агентстве по охране окружающей среды и действующий председатель JPI по климату. Они являются членами Оргкомитета ECCA 2023.