Клипперс ожидают двух матчей с Jazz – Orange County Register

В сложный сезон это – установленное в графике – испытание, которого «Клипперс», кажется, действительно ждут.

Юта Джаз приезжает в город.

И это не просто помолвка на одну ночь. Противостояние в супертяжелом весе между глубокими и способными «Клипперс» и самой популярной командой НБА продлится два раунда – среду и пятницу – в Staples Center. Клипперс может выиграть от камбэка Кави Леонарда, если он сможет сыграть после пропуска двух предыдущих матчей из-за синяка в нижней части левой ноги; По мнению команды, это считается сомнительным.

Однако у хозяев не будет Пола Джорджа. Другой нападающий-суперзвезда «Клипперс» пропустит седьмую игру из-за опухшей кости правого пальца. Также нападающий Николай Батум пропустит второй матч подряд из-за сотрясения мозга. Патрика Беверли, который отдыхал в понедельник, когда «Клипперс» завершили серию матчей подряд, во вторник не было в отчете о травмах.

«Мы все наблюдали за ними, они победили много хороших команд», – сказал нападающий «Клипперс» Маркус Моррис-старший после того, как помог одержать короткую победу над «Майами» со счетом 125–118 в понедельник. «Было бы неплохо увидеть, где мы».

Клипперс (21-8) выразили почтительное осознание и детальное знание, демонстрируя тот факт, что Юта (23-5), которая обыграла всех желающих, 19-1 с 8 января, – не просто соперник.

«Я имею в виду, они играли великолепно, – сказал вратарь« Клипперс »Реджи Джексон. «Мы знаем, что им нравится выходить из строя. Я уверен, что у них, вероятно, есть 3 лучших секунды в лиге; они преследуют их. У них не просто один человек, вся их команда заблокирована, загружена и готова к стрелять, поэтому я думаю, что они действительно попытаются оказать на нас давление, что заставит нас защищать линию. «Кроме того, мы не можем преодолеть дриблинг».

«Клипперс», конечно же, создают свои собственные проблемы: команда тренера Тайрона Лю выиграла четыре матча подряд, поднявшись до 15-4 с 10 января, и продолжила рост, даже не имея полной силы.

Однако даже за шесть игр без Джорджа Клипперс набирают четвертое место по количеству очков в НБА (120,3), третье место по проценту попаданий с игры (50,5) и 3 лучших гола. Процентный пункт (42,9), четвертый лучший чистый рейтинг (плюс -7,7).

Стоит отметить, что Юта прибывает в Лос-Анджелес в аналогичном порядке, независимо от того, разбиваете ли вы его по всему сезону или по последним 20 играм.

Безусловно, с 8 января джазовая команда обнаружила неуловимую колею: они финишировали четвертыми по результативности (118,6), первыми с 3 бросками (17,7), первыми по подборам (48,4) и имеют лучший рейтинг в лиге (помимо 13.5).

В последнее время «Юта» не идет полным ходом: голкипер стартовой точки Майк Конли, который зажег «Клипперс» с 33 очками в первой встрече команды в новогодний день в Солт-Лейк-Сити, выигранной Джазом со счетом 106-100, пропустил прошлое. пять матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

Однако за впечатляющей игрой Донована Митчелла (24,2 игровых очка), большим прыжком Джордана Кларксона (в среднем за его карьеру, включая 18,2 очка) и динамической защитой Руди Жубера (включая почти 10 подборов в защите каждый), джазовая команда не пропустила. вещь. ударов.

Семья Клипперс казалась очень взволнованной тем вечером понедельника.

«Это будет большим испытанием для нас», – сказал Джексон, который превосходно занимал ключевую позицию, в то время как Лю манипулировал своей командой, чтобы приспособиться к травмам, – сказал: «Честно говоря, мы счастливы получить их дважды».

“Наш тренер собирается отлично поработать над планом. Я знаю, что после того, как они посмотрят фильм, наши игроки, они будут полностью голодны, пытаясь найти способы проанализировать свою защиту и попытаться действительно остановить свою атаку.

Джексон добавил: «Не зря они №1 на Западе». «Они играли отлично, и мы чувствуем, что должны защищать свой дом».

Если «Клипперс» удастся успешно защитить себя, это станет значимым подвигом в середине напряженного и относительно непредсказуемого сезона, полного испытаний, в том числе качественных соперников.

«Это были бы хорошие победы для нас, если бы мы их получили», – сказал Моррис. «Так что мы взволнованы, мы готовимся, и я думаю, что это будет действительно хорошая игра».

А кто прячется, когда машинки для стрижки стоят напротив их двойной головы с Yota?

Ничего, кроме “Бруклин Нетс”, набитых звездами.

Джаз (23-5) в клипсаторах (21-8)

когда: Среда, 19.00

Где: Staples Center

Телевидение: Билет Fox Sports Prime