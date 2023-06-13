Клуб астрономов встречается с Пахарито в субботу, 17 июня, и представляет работу Сергея Трудолюбова.

Галактика Подсолнух (Мессье 63). Изображение через Сергея Трудолюбова

Новости Клуба астрономов Пахарито:

Клуб астрономов Пахарито проводит собрание в субботу. 17 июня представлена ​​работа Сергея Трудолюбова «Запечатлеть чудеса Вселенной: введение в астрофотографию глубокого космоса».

Клубные дела будут вестись с 13:15 до 13:45 с беседами 14–15:30 в большом конференц-зале наверху по адресу Публичная библиотека Месы.

Резюме

Астрофотография глубокого космоса раскрывает большую часть нашей Вселенной: богатство цветов и деталей, которые трудно увидеть невооруженным глазом. От съемки широкоугольными объективами до съемки через телескоп — астрофотография остается вершиной фотографии с длинной выдержкой. Благодаря недавним достижениям в области астрономических детекторов астрономы-любители теперь могут получать изображения и изучать объекты, которые в основном наблюдались с помощью больших профессиональных телескопов и передового научного оборудования.

На личном уровне астрофотография может быть очень полезной, предоставляя уникальную возможность и добавляя необыкновенные ощущения в нашу повседневную жизнь. Запечатлеть чудеса глубокого космоса помогает лучше понять вселенную, в которой мы живем.

Я собираюсь рассказать об астрофотографии, основываясь на своем опыте в этом хобби за последние несколько лет. Мы перейдем от основ выбора правильного оборудования и получения ваших первых снимков дальнего космоса к более продвинутым советам по методам сбора и обработки данных. Эта презентация будет посвящена получению изображений широкого спектра объектов глубокого космоса, от туманностей и звездных скоплений до более удаленных объектов, таких как галактики, группы и скопления галактик.

О ведущем:

Сергей Трудолюбов — бывший профессиональный астрофизик, страстный астроном-любитель и астрофотограф, проживающий в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико. После получения докторской степени. Он имеет докторскую степень по астрофизике Московского физико-технического института и Российского института космических исследований, работал над астрофизикой высоких энергий в LANL и UCLA. Хотя он много лет занимался обработкой и анализом научных астрономических данных, он всегда с энтузиазмом относился к получению данных самостоятельно, используя любительские телескопы и фотокамеры. С тех пор как в детстве он приобрел свой первый телескоп, он фотографировал глубокое небо сначала на пленку, а после долгого перерыва — на цифровые камеры, астрономические камеры с ПЗС и КМОП. Вы можете найти его работы по астрофотографии в Astrobin: https://www.astrobin.com/users/strudolyubov/ Некоторые из его фотографий появились в журнале Astronomy.