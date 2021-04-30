Ключевой союзник объявляет о закрытии офисов Навального на фоне репрессий Нанаймо

“К сожалению, в данных обстоятельствах невозможно действовать. Мы официально демонтируем сеть штаб-квартиры Навального”, – сказал Волков в мессенджере Telegram.

Заявление Волкова прозвучало на фоне повсеместных репрессий против Навального, самого стойкого критика президента Владимира Путина, и его организаций. В настоящее время политик находится в тюрьме. Десятки его помощников и помощников арестованы, на них совершаются рейды правоохранительных органов или им предъявлены уголовные обвинения.

Во время заключения Навальный сказал, что у него появились сильные боли в спине и онемение конечностей, и он провел более трех недель в голодовке, протестуя против отказа властей позволить своему врачу посетить его. Вместо этого его перевели в другую тюрьму с больничной палатой.

В четверг Навальный явился в суд по видеосвязи из тюрьмы, чтобы возобновить осуждение и штраф за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Политик был признан виновным в феврале и оштрафован на 850 000 рублей (эквивалент 11 500 долларов США).

Несмотря на низкое качество видеосвязи, было видно, что политик сильно похудел. Его голова была чисто выбрита, и он был одет в тюремный пиджак с черной рубашкой и очками под ним.

Навальный принимал активное участие в судебном заседании и, несмотря на свой исхудавший вид, высказывался жестко. Во время перерыва он попросил присутствовавшую на сеансе жену Юлию встать, чтобы он мог ее увидеть. Он сказал ей, что теперь он ест несколько столовых ложек каши каждый день – в рамках прекращения голодовки.

«Когда мы виделись во время посещения (в колонии), я весил больше двух килограммов – это было 74 (163 фунта), а сейчас 72 (159 фунтов)», – сказал Навальный.

«72 тебе больше подходит, чем 74», – с улыбкой ответила Юлия.

В своем заявлении в суде Навальный назвал Путина «императором без одежды» и обвинил находящуюся под его властью Россию в «продолжающемся ухудшаться с каждым годом». Вскоре после его эмоционального выступления судья отклонил апелляцию.

Фонд Навального и его региональная сеть также являются предметом судебного иска. Ранее на этой неделе прокуратура Москвы издала судебный запрет, предписывающий офисам приостановить свою деятельность до вынесения решения суда о запрете их как экстремистских групп, а суд Москвы наложил ограничения на деятельность антикоррупционного учреждения.

Директор фонда Иван Жданов заявил, что организация продолжит работу, несмотря на ограничения.

Во время кампании против Путина на президентских выборах 2018 года Навальный создал сеть офисов в десятках регионов. В конце концов, ему запретили баллотироваться, но инфраструктура сохранилась.

Региональная «штаб-квартира», как их назвала команда, позволила Навальному расширить свое влияние за пределами Москвы и получить влияние на обширную территорию России. Они помогли ему бросить вызов правительству, проводя собственные расследования о взяточничестве местными чиновниками и нанимая местных активистов, некоторые из которых позже сами баллотировались на государственные должности.

Они также сыграли активную роль в организации общенациональных акций протеста в его поддержку и реализации стратегии умного голосования – проекта, разработанного для продвижения кандидатов от доминирующей кремлевской партии «Единая Россия» на различных выборах.

В 2019 году интеллектуальное голосование помогло кандидатам от оппозиции получить 20 из 45 мест в Мосгордуме, а на прошлогодних региональных выборах «Единая Россия» потеряла большинство в законодательных собраниях трех городов.

В видеообращении в четверг Волков заверил своих сторонников, что команда Навального не сдалась и что большинство региональных офисов продолжат существовать как независимые политические образования.

Сети штаб-квартиры Навального больше не существуют, но есть десятки могущественных и влиятельных региональных политиков и тысячи их сторонников, а также есть сильные и независимые политические организации, которые будут работать над расследованиями, выборами, общественными кампаниями и митингами. Волков сказал: «Вы им поможете, и у них все получится».

В Перми, городе в 1 миллион км (620 миль) к востоку от Москвы, Сергей Очов в четверг распаковал мемориальную доску с надписью «Штаб Алексея Навального» с одной из стен здания. Охов, координатор теперь закрытого офиса Навального в Перми, сказал Associated Press, что закрытие офиса было «огромным разочарованием – четыре года моей жизни здесь прошли».

«Конечно, это еще не конец», – добавил Охов, вторя настроениям Волкова. «Я продолжу свою личную политическую карьеру и буду работать над выборами, которые состоятся в сентябре, поэтому я с надеждой смотрю в будущее, несмотря ни на что».

Навальный был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвиняет Кремль – обвинения, которые российские официальные лица отвергают.

Его арест вызвал протесты по всей России, которые оказались крупнейшим проявлением неповиновения за последние годы. Однако они не помешали властям судить Навального за нарушение условий условного приговора во время нахождения в Германии.

Решение было вынесено на основании обвинения в хищении средств в 2014 году, которое Навальный назвал политически мотивированным. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы и в прошлом месяце переведен в исправительную колонию, печально известную своими суровыми условиями.

Некоторым из его высокопоставленных союзников было предъявлено обвинение в уголовном преступлении и они помещены под домашний арест, а десятки его товарищей подверглись арестам и рейдам в регионах.

Дело против Фонда Навального и его региональных представительств будет рассматриваться в Мосгорсуде 17 мая. Остается неясным, какими доказательствами против организаций обладают власти, поскольку некоторые материалы дела были засекречены.

Иван Павлов, адвокат, представляющий организации Навального в суде, заявил после предварительного слушания в четверг, что группа защиты подала иск о снятии секретности с файлов. Он сказал, что также была подана просьба разрешить Навальному участвовать в судебном разбирательстве, «учитывая, что его имя упоминается на каждой странице дела».

Павлов также сообщил, что против Навального, Волкова и Жданова возбуждено уголовное дело за создание организации, нарушающей права людей, что является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до четырех лет.

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Александр Русляков участвовал в написании этого отчета.

Дарья Литвинова, Associated Press