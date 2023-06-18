Ключевые члены АСЕАН отказываются от переговоров по Мьянме в Таиланде из-за критики

БАНГКОК (Рейтер) — Временное правительство Таиланда готовится провести переговоры с министром иностранных дел военной хунты Мьянмы в понедельник, на день позже запланированного, поскольку ключевые страны Юго-Восточной Азии дали понять, что не будут участвовать в спорной встрече.

Бангкок настаивает на возобновлении контактов с генералами Мьянмы, которые оказались втянутыми в конфликт с вооруженными оппозиционными ополчениями с тех пор, как захватили власть в результате переворота 2021 года, перед лицом оппозиции со стороны других членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). который запретил хунте проводить встречи на высоком уровне.

Таиланд, чей премьер-министр впервые пришел к власти в результате переворота, всего четыре дня назад разослал приглашение министрам иностранных дел стран АСЕАН, пригласив их на неформальную встречу, которая, по его словам, начнется в воскресенье.

В приглашении, увиденном Reuters и подтвержденном двумя источниками, содержится ссылка на предложение предыдущего саммита, «что АСЕАН пора полностью возобновить взаимодействие с Мьянмой на уровне лидеров».

Два источника, знакомые с ходом встречи, сообщили Рейтер, что на переговорах будет присутствовать назначенный хунтой министр иностранных дел Мьянмы Тан Све.

Поздно вечером в воскресенье министерство иностранных дел Таиланда опубликовало заявление, в котором говорится, что «неформальный диалог» начнется в понедельник. Министерство заявило, что это не будет официальной встречей АСЕАН, но «поможет поддержать усилия АСЕАН» по прекращению насилия в Мьянме.

В заявлении говорится, что в переговорах «ожидается участие высокопоставленных представителей из Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Индии, Китая, Брунея и Вьетнама», но не сообщается, кто именно будет присутствовать. Не сказано, почему дата была изменена.

Генералам Мьянмы почти два года запрещали участвовать в встречах АСЕАН на высоком уровне за невыполнение соглашения о начале переговоров с противниками, связанными с свергнутым гражданским правительством лауреата Нобелевской премии Аунг Сан Су Чжи.

Сейчас она находится в заключении вместе с сотнями других бывших правительственных чиновников и антивоенных активистов. Военный совет заявляет, что борется с террористами, которые стремятся уничтожить страну.

Уходящий министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай продвигал эту инициативу в интервью местному новостному агентству Mathewon.

Нынешняя ситуация сильно изменилась. Его цитировали: «В Мьянме сейчас больше боевых действий. У Мьянмы также есть дорожная карта, ведущая к выборам … Эти вещи заставили нас продолжать наше взаимодействие с Мьянмой».

Секретная инициатива

Критики инициативы Таиланда говорят, что она рискует узаконить военное правительство Мьянмы и является неуместной, поскольку она не входит в официальную мирную инициативу АСЕАН, известную как «Консенсус из пяти пунктов».

«Было бы преждевременно возобновлять взаимодействие с военным советом на высшем уровне или даже на уровне министров иностранных дел», — заявила в пятницу министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

Малайзия заявила, что не будет присутствовать. Филиппины, которые не ответили на вопросы в минувшие выходные, выглядят как изоляционный лагерь мьянманских генералов.

Индия и Китай не являются членами АСЕАН, но в качестве региональных держав присутствовали на других неофициальных встречах по Мьянме.

Оппозиционное правительство национального единства Мьянмы, состоящее из сторонников свергнутой администрации Су Чжи, осудило инициативу Таиланда.

«Приглашение нелегитимной хунты к этому обсуждению не будет способствовать разрешению политического кризиса в Мьянме», — говорится в заявлении в субботу.

Бывший министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла также раскритиковал переговоры, организованные Таиландом, в своем аккаунте в Twitter.

«Таиланд приглашает страны АСЕАН в полной мере пообщаться с лидерами мьянманской хунты на неформальной встрече. АСЕАН должна прекратить эту чушь!» Он написал в Твиттере, добавив, что региональная группировка должна поддержать формальный мирный процесс из пяти пунктов.

В воскресенье группа из 81 активистской группы в Мьянме опубликовала открытое письмо, в котором осудила «секретную инициативу», заявив, что она «явно противоречит» политике АСЕАН по исключению представителей хунты из встреч на высоком уровне.

Дополнительные репортажи Бану Вонгча-ом и Уратаи Шриринга в Бангкоке; Дополнительные репортажи Фуонг Нгуен в Ханое, Розанна Латиф в Куала-Лумпуре, Ананда Терезия и Стефано Сулейман в Джакарте, Бобби Макферсон и Диво Гошал в Бангкоке и Шон Наинг; Автор Кей Джонсон. Под редакцией Уильяма Малларда и Эндрю Хэвенса

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