КНДР запустила баллистическую ракету в преддверии визита вице-президента США Харриса

СЕУЛ (Рейтер) — Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья в преддверии запланированных южнокорейских и американских военных учений с участием авианосца и визита вице-президента США Камалы в регион. Харрис.

Военные Южной Кореи заявили, что одна баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района Тайчунь в провинции Северный Пхеньян до 7 часов утра по местному времени и пролетела около 600 километров на высоте 60 километров со скоростью Маха. 5.

«Запуск баллистической ракеты Северной Кореи является серьезной провокацией, которая угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове и международному сообществу», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

В нем добавили, что после запуска председатель Объединенного комитета начальников штабов Ким Сон Гём и командующий вооруженными силами США в Корее Пол ЛаКамера обсудили ситуацию и подтвердили готовность реагировать на любые угрозы или провокации со стороны Северной Кореи.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание для обсуждения мер реагирования и осудил запуск как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и неоправданную провокацию.

В канцелярии президента сообщили, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, прибывший в Сеул поздно вечером в субботу из поездки в Великобританию, США и Канаду, был проинформирован о запуске.

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада заявил, что, по оценкам Японии, ракета достигла максимальной высоты в 50 км и могла лететь по неправильной траектории. Хамаде сказал, что он находится за пределами исключительной экономической зоны Японии, и сообщений о проблемах с судоходством или воздушным движением не поступало.

Эксперты заявили, что многие из ракет малой дальности, которые Северная Корея испытала в последние годы, предназначены для уклонения от противоракетной обороны за счет маневрирования в полете и по низкой «низкой» траектории.

«Если учитывать пуски крылатых ракет, то это 19-й пуск, что является беспрецедентной скоростью», — сказал Хамаде.

«Действия Северной Кореи представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества, и делать это с развитием украинского вторжения непростительно», — сказал он, добавив, что Япония подала протест через Северную Посольство Кореи в Пекине.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обращается к Верховному народному собранию, парламенту Северной Кореи, который принял закон, формализующий политику в отношении ядерного оружия, в Пхеньяне, Северная Корея, 8 сентября 2022 года на этой фотографии, опубликованной Северокорейским центральным информационным агентством (ЦТАК) . ). Центральное информационное агентство Кувейта через Reuters

Индийско-Тихоокеанское командование США в заявлении, опубликованном после запуска, заявило, что оно было осведомлено о процессе запуска и провело тесные консультации с союзниками, подтвердив при этом приверженность США защите Южной Кореи и Японии.

«Хотя мы оценили, что это событие не представляет прямой угрозы персоналу, территории или нашим союзникам США, запуск ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — добавил он.

совместные учения

Запуск состоялся после того, как американский атомный авианосец USS Ronald Reagan прибыл в Южную Корею для участия в четырехдневных совместных учениях с южнокорейскими силами с 26 по 29 сентября, и в преддверии запланированного на этой неделе визита в Сеул. Харрис. Читать далее

Северная Корея впервые осуществила такой пуск после запуска восьми баллистических ракет малой дальности за один день в начале июня, что вынудило Соединенные Штаты потребовать дополнительных санкций за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Северная Корея отвергает резолюции ООН как нарушение ее суверенного права на самооборону и освоение космоса и критикует предыдущие совместные учения США и Южной Кореи как свидетельство их враждебной политики.

Учения также подверглись критике со стороны России и Китая, которые призвали все стороны не предпринимать шагов, способных усилить напряженность в регионе, и призвали к ослаблению санкций.

После того, как Северная Корея провела в этом году беспрецедентное количество ракетных испытаний, в том числе своих межконтинентальных баллистических ракет, впервые с 2017 года, Соединенные Штаты и Южная Корея заявили, что активизируют совместные учения и военную демонстрацию силы для сдерживания Пхеньяна.

«Оборонные учения не помешают северокорейским ракетным испытаниям», — сказал Лейф Эрик Исли, профессор международных отношений Университета Эха в Сеуле.

Он добавил, что сотрудничество США и Южной Кореи в сфере безопасности помогает сдержать нападение Северной Кореи и противодействовать принуждению Пхеньяна, и союзники не должны допускать провокаций, которые мешают им проводить военные учения и обмены мнениями, необходимые для поддержания альянса.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило в субботу, что Северная Корея, возможно, также готовится к испытаниям баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), ссылаясь на южнокорейские военные. Читать далее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Репортаж от Ли Джи Хуна. Дополнительные отчеты Джоша Смита и Тима Келли. Монтаж: Дэниел Уоллис и Химани Саркар

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.