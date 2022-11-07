Книга данных Дакоты: 8-12 ноября | Новости, спорт, вакансии

Бюллетени и взяточничество

Тесса Сандстрем

8 ноября — Когда комиссар округа Эммонс Генри Ван Бик появился в доме инспектора Джона Миллера, он надеялся получить максимальную отдачу от некоторых политических оппонентов до сегодняшних выборов в округе в 1892 году. Он и не подозревал, что Миллер и немецко-русские придут к соглашению. в меру своих возможностей.

Ван Бик вместе с кандидатами от республиканцев Дж. А. Коттоном и Чарльзом Локком, а также кандидатом от демократов С. Э. Бренделем обратились к Миллеру с предложением. Если бы Миллер организовал 75 голосов в округе Селлс за кандидата Х.А. Армстронга, Ван Бик дал бы 50 долларов католической церкви недалеко от Селлса. Коттон предложил ту же сделку, если бы Локк и Бриндель получили по 75 голосов каждый. Условия, как сообщает Emmons County Reporter, были следующими: «Сто пятьдесят долларов должны были быть переданы церкви: 50 долларов Армстронгу, 50 долларов Бриндлу и 50 долларов церкви. Если все трое получат 75 голосов русских и будут избраны, церковь должна будет оставить себе всю сумму. Если Армстронг Потерпели поражение, должны были быть возвращены 50 долл. Если Бриндл потерпел поражение, 50 долл. должны были быть возмещены, и если все три были побеждены, вся сумма, «внесенная» в Церковь, будет возвращена.

Деньги должны были быть выплачены заранее, и Ван Бик готовился выписать чек, когда Миллер остановил его, сказав, что чек «ничт гут». Ван Бик был вынужден предъявить Миллеру векселя на 150 долларов. Расписка была написана на английском и немецком языках, и Миллер перечислил деньги церкви. Деньги были вложены в конверт с письменным отчетом о ходе разбирательства.

Тогда Миллер обсуждал сделку с русским поселением, но поселенцы отнеслись к сделке настороженно и решили, что так легко его не подкупишь. Они решили не возвращать связанные деньги, даже если Ван Бик и Коттон просили об этом, и они не хотели использовать деньги взятки для церкви. Они имели в виду другое использование.

Когда репортер рассказал о событиях, которые они назвали «Одна из самых упорядоченных и бессовестных попыток коллективного подкупа, которую должна была зафиксировать любая газета» Выбор Ван Бека был слишком запоздалым. Локк и Армстронг получили только по три голоса от города Силс, в то время как их оппонент получил 68 голосов. Бриндл добился большего успеха с 25 голосами Зельца, в то время как его оппонент лидировал с 47 голосами.

Ван Бик и Коттон явно не окупили своих денег на выборах, тем более что немногие российские избиратели изначально имели доступ к избирательным участкам. Когда Репортер раскроет их заговор, вернуть деньги на законных основаниях будет сложно. По словам репортера, «Закон ясен, а наказания суровы, поскольку деньги выплачиваются для любых целей в обмен на голосование». Но если бы наказания были недостаточно суровыми, Ван Бику и Коттону пришлось бы следить за тем, как деньги, полученные от взятки, использовались не для церкви, а для чего-то другого; Русские поселенцы перед выборами решили, что деньги от взятки пойдут на грандиозное празднование Нового года. Неизвестно, были ли приглашены Ван Бик и Коттон, которые непреднамеренно профинансировали празднование.

Джим Джем Джеймс

Тесса Сандстрем

9 НОЯБРЯ. Иногда правда ранит и даже оскорбляет, но это не помешало Сэму Кларку и К. К. Кроккарду, издателям Jim Jam Jems, писать правду в резкой манере.

Злоумышленник предупредил о материалах на красочной обложке Джима Джемса Джемса: «Здесь, в рамках этой небольшой брошюры, мы можем говорить все, что нам угодно, не опасаясь результата… здесь мы даем волю своему воображению… мы намерены писать все, что нам угодно, и говорить столько… любезный читатель, будь осторожен». Если вы из тех «святее вас», кто не любит ясной, бестелесной истины, не углубляйтесь в этот том, ибо то, что здесь написано, может потрясти вашу бессмертную душу, может разрушить вашу веру в человечество и проклясть вас навеки — будь вы прокляты».

Пост был широко прочитан, но по крайней мере один «Святее, чем» Очень глубокие синглы. На этой неделе в 1912 году большое федеральное жюри предъявило обвинения Кларку и Крокеру в отправке им «непристойный и аморальный» Читайте выпуск в межгосударственной почте. Между тем, новостные дилеры по всему штату, а также в Миннеаполисе и Сент-Поле были арестованы за продажу публикации. Однако Джим Джем Джеймс продолжал Продаются как горячие пирожки. Кларк и Крокер продолжали публиковать брошюру во время судебных процессов.

Кларк и Крокер признаны виновными. Издатели настаивали на том, что публикация ни в коей мере не непристойна и даже помогла многим привлечь к ответственности, появившись в журнале. Они сказали, их миссия, «Это была уборка грязи, которая есть в стране». Для них журнал был просто политическим и социальным комментарием. Однако их комментарии часто обращались к официальным лицам, будь то церковные или политические деятели. Однако для государства публикация была непристойной, и генеральный прокурор намеревался защитить дом, разорив издателей.

В течение следующих пяти лет Кларк и Крокер доказывали свою вину, и судебные процессы часто колебались между виновными и невиновными. Судебная тяжба окончательно закончилась в декабре 1917 года, когда они были осуждены.

Джим Джем Джемс продолжал распространяться, а Кларк и Крокер сохранили цветной голос в более поздних выпусках. Позже Кларк переехал в Миннеаполис и начал заниматься другими делами. Он тратил меньше времени на публикацию, и выпуск за август 1929 года стал последним выпуском Jam Games.

равнины прыжков

Тесса Сандстрем

10 ноября. Это были люди, которые могли пролететь сто футов над равнинами Северной Дакоты, и все, что им было нужно, это крутой склон, подходящее место для посадки и их две деревянные санки. В 1920-х и 1930-х годах эти сноубордисты были чемпионами Северной Дакоты, и многие из них помогли Северной Дакоте, штату без гор и с небольшим количеством холмов, стать центром прыжков с трамплина. Решив продолжить заниматься любимым видом спорта, многие из этих ребят строили трамплины по всему штату, и в этот день в 1932 году один из лучших прыгунов Северной Дакоты строил трамплин в Майноте.

Каспер Эмвин приехал в Соединенные Штаты из Норвегии в возрасте 17 лет, полагая, что Соединенные Штаты будут подходящей средой для продолжения его карьеры в прыжках с трамплина. Но то, что он увидел, въехав в Северную Дакоту, привело его в ужас. Окруженный широкими, плоскими безлесными равнинами долины Ред-Ривер, Каспер почувствовал облегчение только тогда, когда его попутчик заверил его, что его будущий дом, Майнот, может предложить больше. Он так и сделал, и в течение 14 лет Оймоен путешествовал между Майнотом, Миннеаполисом и Чикаго, чтобы участвовать в местных, национальных и международных чемпионатах по прыжкам с трамплина, пока его жена Рут не забеременела в 1931 году. Затем пара поселилась в Майноте навсегда.

Теперь, когда он всегда был на Майноте, многократный национальный чемпион и двукратный будущий олимпийский чемпион решил сделать сноубординг основным видом спорта Майнота. Оймоен помог основать Minot Winter Sports, поставив цель Создавайте, развивайте, поощряйте и поддерживайте интерес ко всем зимним видам спорта. Создав свой клуб, Оймоэн и пять других мужчин, которые составили первую команду Minot Ski Riders, решили построить трамплин для прыжков с трамплина. При финансовой поддержке Торговой палаты Майнота клуб зимних видов спорта Майнот начал строительство 225-футовой горки на вершине утеса Майнот, ныне известного как Северный холм. Слайд был завершен и посвящен 1 января 1933 года.

Посвящение было делом немалым. Перед его завершением Оймоен привез коллег-спортсменов и чемпионов по сноуборду со всей страны в Майнот как потенциальное место для проведения турниров, одобренных Центральной ассоциацией конькобежцев, подразделением Национальной ассоциации конькобежцев. Многие из этих посетителей вернулись, чтобы принять участие в турнире посвящения, который состоялся 5 февраля.

Когда турнир начался, казалось, что он мгновенно стал хитом. Толпа из 4000 зрителей собралась на холме для зрителей, чтобы посмотреть, как прыгуны выполняют свои прыжки. Среди спортсменов были Оймвен и его товарищ по Олимпийским играм Гуттурм Поулсен из Чикаго и Педар Вальстад из Лейк-Девилз. Но долгожданное событие подошло к концу, когда северные ветры принесли неожиданную метель. Турнир был перенесен на 5 марта, но Клуб зимних видов спорта Майнот обещал самых известных спортсменов, включая всю олимпийскую сборную 1932 года.

Когда турнир, наконец, состоялся, это был огромный успех. В соревнованиях приняли участие 35 бегунов, и Оймоен, чемпион родного города, выиграл первую минутную гонку. Поульсен финишировал вторым, а фаворит Лейк Девилз Вальстад финишировал третьим. Все трое снова будут соревноваться на следующей неделе, когда в Девилс-Лейк пройдет чемпионат Центральной ассоциации конькобежцев.

Чип Minot оставался в эксплуатации в течение следующих нескольких лет. Пассажиры деревянного крыла Они могли построить свои симулированные холмы, чтобы прыгать по равнинам Северной Дакоты, но они не могли противостоять суровой погоде Северной Дакоты. По словам дочери Оймоен, Сони Оймоен Сталлионс, «Зимние метели стали вступать в сговор с ветрами, чтобы помешать оптимизму, который когда-то характеризовал лыжный дух раннего Майнота». Горка в конце концов взорвалась, а древесина была повторно использована для других развлекательных шоу, и зрители больше не собирались, чтобы посмотреть Пассажиры деревянного крыла Прыгайте по бескрайним равнинам Северной Дакоты.

Автоналоги и строительный сезон

Тесса Сандстрем

11 ноября. С приближением зимы мы прощаемся с летним сезоном или сезоном строительства дорог, как в шутку называют его коренные жители Дакоты. Но мало кто знает, что в этой шутке есть доля правды. 17 марта 1911 года законодательный орган штата принял закон, требующий регистрации автомобилей за плату в размере трех долларов, и первое зарегистрированное транспортное средство принадлежало Чарльзу Эллингсону из Шарона в округе Стил.

С июня по октябрь 1911 года автомобилисты регистрировали свои автомобили у государственного секретаря. Сборы, взимаемые при регистрации, будут распределяться между провинциями в зависимости от количества транспортных средств, зарегистрированных в каждой провинции. Сегодня, в 1911 году, государственный секретарь впервые распределял деньги, причитающиеся каждому округу, и округ Ренвилл получил 237,60 долларов за 100 автомобилей и один мотоцикл (65,40 долларов за вычетом расходов). Закон требует, чтобы средства использовались для содержания и ремонта дорог. Закон предусматривал, что деньги должны расходоваться с 1 апреля по 1 декабря каждого года — или, другими словами, в течение нашего примерного периода. Строительный сезон.

Соответствующий получатель

Джейми Л. Джоб

12 ноября — Молодой телеграфист из Северной Дакоты принимает своего коллегу. «Особое трагическое сообщение» В этот день в 1913 году семнадцатилетний Джордж Вуд работал телеграфистом в Пейдже, когда произошло странное совпадение.

Вечером 12 ноября Вуд получил письмо, в котором рассказывалось об ужасной стрельбе в Сент-Поле, когда муж застрелил себя, свою жену и маленького внука. В письме содержалась просьба вернуть сына пары в город, где все трое пострадавших были доставлены в больницу. Вуд был настолько поглощен содержанием письма, что не узнал в именах жертв имена своих родителей! Вуд не узнал в отправителе имя своего старшего брата Генри, пока не дошел до конца телеграфа. К счастью, все трое родственников пережили трагические события.

Книга истории Дакоты. представляет собой сериал общественного радио прерий в партнерстве с Историческим обществом штата Северная Дакота и финансируется Советом гуманитарных наук Северной Дакоты.

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