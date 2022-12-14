Книга Оруэлла 1984 года возглавила список бестселлеров в России.

Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», действие которого происходит в воображаемом будущем, где тиранические правители отказывают своим гражданам в любой свободе действий, чтобы сохранить поддержку бессмысленных войн, возглавил списки бестселлеров электронных книг в России.

Государственное информационное агентство ТАСС сообщило во вторник, что роман является самой популярной художественной литературой 2022 года, загружаемой в российском книжном онлайн-магазине «Литр», и вторым по популярности романом в любой категории.

Роман английского автора был опубликован в 1949 году, когда нацизм только что был побежден, а холодная война на Западе с его бывшим союзником Иосифом Сталиным и советским коммунистическим блоком, который он теперь возглавлял, только начиналась.

Книга была запрещена в СССР до 1988 года.

Оруэлл сказал, что он использовал диктатуру Сталина как модель для культа личности всевидящего Большого Брата, чья «интеллектуальная полиция» принуждала граждан к «двоемыслию», чтобы они верили, что «война — это мир, а свобода — это рабство». «.

Но некоторые видят современные отголоски в правлении президента России Владимира Путина, который за два десятилетия своего пребывания у власти устранил политическую оппозицию и критические СМИ из публичной сферы и реабилитировал память о Сталине.

Его вторжение в Украину в феврале привело к принятию новых законов, согласно которым публикация любой информации о войне, противоречащей официальным заявлениям, считается преступлением.

Кремль избегает слова «война», ссылаясь вместо этого на «собственную военную операцию».

Официальные лица в Москве продолжают утверждать, что Россия не питает ненависти к Украине, не нападала на соседа и не оккупировала захваченные и аннексированные украинские земли.

На прошлой неделе российский оппозиционный политик Илья Яшин был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за распространение «ложной информации» о военных — за обсуждение обнародованных западными журналистами доказательств российских зверств в Буче под Киевом, которые Россия сказанное было сфабриковано.

А в прошлом месяце представитель Кремля заявил, что не было никаких атак на гражданские объекты, несмотря на волну за волной бомбардировок украинских энергетических объектов, которые оставили миллионы людей без тепла и света посреди зимы.

Однако русский переводчик совершенно нового издания 1984 года видит сходство с романом Оруэлла и в другом.

«Оруэллу не могло присниться в его самых страшных кошмарах, что на Западе наступит эпоха «либерального тоталитаризма» или «тоталитарного либерализма» и что люди — отдельные, изолированные личности — будут вести себя как разбушевавшееся стадо», — сказала Дарья Цыловальникова. Издательство АСТ в мае.