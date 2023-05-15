Книга рекордов Гиннесса: самая старая собака в мире отмечает день рождения

КОНКЕРОС, ПОРТУГАЛИЯ — Самая старая собака в мире недавно отпраздновала свой 31-й день рождения. Книга Рекордов Гиннесса.

Бобби, чистокровный португальский терьер, происходящий от Рафейру-ду-Алентежу, отпраздновал это во время субботней вечеринки в своем доме в португальской деревне Конкейруш, где он прожил всю свою жизнь.

Владелец Лионель Коста сказал, что более 100 человек посетили «очень традиционную» португальскую вечеринку.

До 100 гостей угостили местным мясом и рыбой, плюс Бобби, который ел только человеческую пищу. Танцевальная труппа также выступила с Бобби, участвовавшим в одном из их номеров.

В прошлом у Коста было несколько пожилых собак, в том числе мать Бобби, Джера, которая дожила до 18 лет. Однако Коста сказал, что никогда не думал, что какой-либо из его собак исполнится 30 лет.

«Мы рассматриваем подобные ситуации как естественное следствие их жизни, но Бобби — единственный в своем роде», — сказал Коста.

По словам Косты, одним из главных факторов долголетия Бобби является «тихая и спокойная обстановка», в которой он живет.

Всю свою жизнь Бобби свободно бродил по лесам, окружающим дом Косты. Это никогда не было ограничено или ограничено.

Коста сказал, что «очень общительный» пес никогда не был одинок, потому что он вырос в окружении множества других животных.

Предоставлено: Книга рекордов Гиннесса.







Теперь, в свои более поздние годы, Бобби с трудом ходит, поэтому он предпочитает проводить время дома во дворе. У него ухудшилось зрение, а это значит, что он часто натыкается на предметы при ходьбе. Бобби много спит, как и старики. Его владелец сказал, что он сразу же ложится спать после еды, хотя в холодные дни предпочитает вздремнуть у огня.

Дата рождения Бобби была подтверждена Ветеринарно-медицинской службой муниципалитета Лейрии, которая зарегистрировала Бобби в 1992 году.

Его возраст также подтвержден официальной базой данных домашних животных Португалии.

Косте, 38 лет, было всего 8 лет, когда родился Бобби. По его словам, для него Бобби — живое напоминание о прошлом.

«Бобби особенный, потому что смотреть на него — все равно, что вспоминать людей, которые были частью нашей семьи и, к сожалению, больше не здесь, таких как мои родители, мой брат или мои бабушка и дедушка, которые уже покинули этот мир», — сказал Коста. те поколения».