Книга: Российские атаки стремятся «стереть» украинскую культуру

Киев, Украина — российские войска в Украина Умышленно нападать на музеи, библиотеки и другие культурные учреждения страны, говорится в опубликованном в пятницу отчете американского и украинского отделений международной организации писателей PEN.

«Культура — это не побочный ущерб в войне против Украины. Это цель, ключевая опора оправдания войны президентом России Владимиром Путиным. Путин неоднократно заявлял, что украинской культуры и языка просто не существует. Нацеливая художественные музеи, мюзик-холлы , библиотеки, театры и исторические места, он пытается этого добиться».

ПЕН-центр со ссылкой на Министерство культуры Украины сообщил, что с начала войны 24 февраля были разрушены или повреждены 529 «учреждений культуры и культурного наследия». В эту цифру включены объекты государственного значения и культурные объекты в городах и селах, говорится в сообщении. .

В список входит одно из самых громких происшествий войны — мартовская бомбардировка главного драмтеатра Мариуполя, где сотни людей укрывались от блокады города. По данным расследования Associated Press, в результате нападения погибли около 600 человек.

В отчете указывалось, что две большие надписи с надписью «дети» на земле рядом с театром указывают на то, что российские силы знали, что внутри находятся гражданские лица, и «вероятно, что театр был атакован из-за его культурного значения».

В сообщении ПЕН-клуба говорится, что российские солдаты конфисковали и уничтожили украинскую литературу и книги, написанные на украинском языке, из публичных библиотек в оккупированных регионах.

В отчете признается, что «не всегда возможно определить, были ли бомбардировки культурных объектов преднамеренными или результатом неизбирательных бомбардировок Россией жилых районов».

Российские атаки на украинскую культуру и язык предшествовали началу войны, начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины, заявил ПЕН-клуб.

Украинский ПЕН-клуб заявил, что задокументировал убийство 31 гражданского писателя, художника и других деятелей культуры в ходе российских нападений в этом году, а также что некоторые другие деятели культуры погибли во время боев с украинскими войсками.

Американский писатель и издатель Дэйв Эггерс, входящий в состав делегации ПЕН-клуба, представившей доклад, сказал, что, по его мнению, атаки имели негативные последствия на международном уровне.

«Ирония в попытках Путина стереть культуру и наследие Украины только обогатила их культуру и заставила мир обратить больше внимания на украинских писателей и традиции», — сказал Эггерс на пресс-конференции.

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