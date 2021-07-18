Книги: Северные внутренние районы Аляски хранят неожиданные секреты | книги и литература

Репортер Джейн Аммисон Times



Писатель Конор Салливан сказал мне, когда мы обсуждали его динамичный роман «Спящий медведь», что есть много способов исчезнуть, казалось бы, в воздухе в северной части Аляски.

На самом деле, есть много способов умереть там – голод, обморожение и заморозки, медведи и другие дикие животные, лавины, заблудиться до тех пор, пока вас больше никто не найдет.

Но в «Спящем медведе» это не то, что происходит с Кэсси Гилл, ветераном-воином и последней вдовой, которая отправляется в лагерь на Севере, чтобы смириться со смертью своего мужа. Все, что осталось, – это ее машина, ее любимая раненая собака, ее палатка и ее вещи.

Джим Гилл, ее отец и бывший секретный агент, использует все свои ресурсы и ресурсы своих бывших товарищей по команде, а также свои навыки на открытом воздухе, чтобы обыскать место, где исчезла Кэсси.

«С 1988 года вооруженные силы штата Аляска зарегистрировали более 70 000 заявлений о пропаже», – написал Салливан. «Многих пропавших без вести в последний раз видели в гигантской дикой местности треугольной формы на 60-градусной параллели северной широты, которая образует грубое, неумолимое сердце самого отдаленного штата Америки».