Книги: Северные внутренние районы Аляски хранят неожиданные секреты | книги и литература

Репортер Джейн Аммисон Times
Писатель Конор Салливан сказал мне, когда мы обсуждали его динамичный роман «Спящий медведь», что есть много способов исчезнуть, казалось бы, в воздухе в северной части Аляски.
На самом деле, есть много способов умереть там – голод, обморожение и заморозки, медведи и другие дикие животные, лавины, заблудиться до тех пор, пока вас больше никто не найдет.
Но в «Спящем медведе» это не то, что происходит с Кэсси Гилл, ветераном-воином и последней вдовой, которая отправляется в лагерь на Севере, чтобы смириться со смертью своего мужа. Все, что осталось, – это ее машина, ее любимая раненая собака, ее палатка и ее вещи.
Джим Гилл, ее отец и бывший секретный агент, использует все свои ресурсы и ресурсы своих бывших товарищей по команде, а также свои навыки на открытом воздухе, чтобы обыскать место, где исчезла Кэсси.
«С 1988 года вооруженные силы штата Аляска зарегистрировали более 70 000 заявлений о пропаже», – написал Салливан. «Многих пропавших без вести в последний раз видели в гигантской дикой местности треугольной формы на 60-градусной параллели северной широты, которая образует грубое, неумолимое сердце самого отдаленного штата Америки».
Когда он впервые начал искать свою дочь, Джим Гейл искал во всех неправильных местах, потому что Кэсси не была съедена медведем и не потерялась в глубоком темном лесу. Она приходит в сознание и оказывается в российской испытательной тюрьме – тюрьме, созданной для защиты от побега.
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