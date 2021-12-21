Коалиция под руководством Саудовской Аравии атакует аэропорт Сана в Йемене

(Рейтер) — Коалиция под руководством Саудовской Аравии в Йемене заявила в понедельник, что нанесла удары с воздуха по объектам, которые она назвала военными, в йеменском международном аэропорту Сана, когда беспилотники наносили удары по целям Саудовской Аравии.

Столица Йемена находится под контролем связанного с Ираном движения хуситов, которое в течение семи лет борется с коалицией.

Во время конфликта, в результате которого погибли десятки тысяч человек и миллионы были перемещены, силы хуситов направили беспилотники и выпустили ракеты по Саудовской Аравии, а коалиция под руководством Саудовской Аравии ответила воздушными ударами по Йемену.

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Коалиция заявила, что удары во вторник были нанесены по шести точкам, в том числе по местам, используемым для атак беспилотников, обучению персонала с помощью дронов, домашних инструкторов и стажеров, а также дронов для магазинов.

Согласно заявлению саудовских СМИ, он сказал, что он попросил мирных жителей эвакуироваться из аэропорта перед забастовкой.

Аэропорт был закрыт для гражданских рейсов с 2015 года, хотя самолетам ООН было разрешено приземляться там.

Представитель Мировой продовольственной программы Организации Объединенных Наций сказал, что группа сотрудников Организации Объединенных Наций прибыла в аэропорт, чтобы проверить степень любого ущерба.

Управляемые хуситами СМИ Сабы со ссылкой на главу управления авиации правительства хуситов заявили, что аэропорт прекратил работу.

Но официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что удары не повлияют на оперативные возможности, управление воздушным пространством, воздушное движение или наземное обслуживание.

Он сказал, что коалиция сняла защиту с определенных мест в аэропорту, которые, по его словам, использовались в военных целях, и что операция проводилась в соответствии с международным гуманитарным правом.

«Операция проводится в ответ на угрозы и использование объектов аэропорта для трансграничных атак», — добавила она.

В воскресенье коалиция заявила, что уничтожила дрон, который взлетел из аэропорта и нацелился на аэропорт короля Абдаллы в Джизане, недалеко от границы с Йеменом. Также сообщалось, что он разбомбил мастерские по производству беспилотников в городе Санаа. Читать далее

Коалиция вмешалась в Йемен в 2015 году после того, как хуситы изгнали международно признанное правительство из Саны.

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(Обложка: Наира Абдулла, Омар Фахми, Моатаз Мохамед и Лиза Баррингтон). Редакция Джона Стонстрита

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