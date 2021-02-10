Коби Брайант разбивает плывущего в облаках пилота вертолета

Национальный совет по безопасности на транспорте решил, что пилот вертолета, в котором погибли легенда НБА Коби Брайант и еще восемь человек, вероятно, был дезориентирован, пролетая сквозь облака до крушения.

Федеральные службы безопасности пришли к выводу во вторник во время гипотетической встречи, чтобы определить возможную причину трагической аварии.

Роберт Сумвальт, президент NTSB, сказал, что пилот Ара Зобаян, который часто летал на Брайанте, «летел по правилам оптического полета, или VFR, что по закону запрещает ему пробиваться сквозь облака», но что он продолжал летать в облаках.

В июне NTSB сообщил, что Зобаян сообщил авиадиспетчерам, что вертолет поднимался из плотных облаков, когда самолет уже садился и вскоре после этого разбился на склоне холма недалеко от Калабасаса, Калифорния. Спуск, по документам НТСБ.

«Эта авария опечалила меня. Мы используем термин« авария »вместо« авария », но я думаю, что важно понимать разницу. Авария – это что-то неожиданное и непредсказуемое. Вице-председатель NSTB Брюс Ландсберг сказал, к сожалению, нет. «Мы знаем, что произошло, у нас есть очень хорошее представление о том, почему это произошло, и мы точно знаем, как предотвратить эти аварии».

Чиновники NTSB пришли к приговору чуть более чем через год после ужасной аварии 26 января 2020 года. Помимо Брайанта, в аварии погибла его 13-летняя дочь Джанна, а также шесть других, которые ехали играть в баскетбол в Таузенд-Оукс, Калифорния.