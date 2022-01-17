Ковбои проиграли 49ers задолго до того, как Кланки закончился.

«Люди пытались найти следующего Deebo», — сказал на прошлой неделе координатор атаки в Сан-Франциско Майк Макдэниел. «Проблема в том, что есть только одно депо».

У ковбоев этого нет. Но у них есть Прескотт, огромное количество приемников, солидная беговая игра и оппортунистическая защита, которая привела НФЛ к фаст-фуду. «Ковбои» не были полноценной командой, но в этом плей-офф никто не был полным, и, вероятно, поэтому Джонс повторил в радиоинтервью на прошлой неделе, что их целью было «без сомнения» выиграть чемпионат.

Организация, которая определяет себя чемпионатами, Cowboys выиграли столько же плей-офф на стадионе AT&T (три) с момента его открытия в 2009 году, сколько Alabama Crimson Tide. В воскресенье на трибунах появился темно-красный цвет, когда толпы из 49 игроков собрались в Техасе, чтобы возобновить ожесточенную борьбу в плей-офф. В течение долгого времени Сан-Франциско и Даллас были вовлечены в то, что казалось почти ежегодной борьбой за превосходство в конвенциях, хотя они не встречались в постсезонье с января 1995 года.

В следующем сезоне «Ковбои» обыграли «Питтсбург» в Суперкубке, но с тех пор они даже не участвовали в играх чемпионата конференции. У 49ers было пять лет — и два Суперкубка проиграли оба, в том числе два года назад против Канзас-Сити, когда Джимми Гаропполо нокаутировал Эммануэля Сандерса глубоким пасом через центр.

В воскресенье точность Гаропполо через три четверти позволила 49ers взять ярды после улова, но его вытеснение на четвертом месте, вырванное полузащитником из Далласа Энтони Брауном, привело к тачдауну для Ковбоев, что принесло им последний камбэк. Их решение остановить игру за 14 секунд до тайм-аута в равной степени отражало высокомерие и смелость.

Прескотт сказал, что десятки раз, когда они тренировались, дали ему уверенность в том, что это был правильный выбор — им нравились передачи, доступные с 24-ярдовой линии — и у них было время. Но в этих случаях не учитывались переменные, такие как столкновение Прескотта с судьей, который не смог вовремя установить мяч для последнего удара. Вместо того, чтобы передать мяч непосредственно судье, он отдал его квотербеку Тайлеру Биадашу — как сказал Прескотт, его об этом попросили. Маккарти отметил, что Прескотт ошибся.

Однако Маккарти сказал: «У нас не должно было возникнуть проблем с обнаружением мяча там».

Но они сделали. У них было множество проблем. Джонс, который отказался обсуждать возможность каких-либо кадровых изменений или подготовки команды, теперь начнет оценивать, почему Даллас в пяти из шести игр лиги был единственной командой, проигравшей в топ-рейтинге. Когда-то порода, теперь необычная, она не была чемпионом.