Ковид травмировал, но правит партия, которая никогда не извиняется

Она поверила дезинформации правительства об эпидемии на Западе, поэтому поддержала блокировку Шанхая в апреле, о чем теперь сожалеет. Теперь, когда она знает лучше, она хочет, чтобы партия извинилась «перед всеми невинными людьми, которые умерли при «нулевом коронавирусе», людьми, которые потеряли свой доход из-за изоляции, и всеми людьми, которым промыла мозги пропагандистская машина», — сказала она.

Как и г-жа Чжан, большинство людей, у которых я брал интервью для этой колонки, хотят называть себя только одним именем из соображений безопасности.

В обычном обществе за серьезную политическую ошибку, такую ​​как «Ноль Ковид», общественность потребует большего, чем просто извинения, сказал Ян, руководитель проекта интернет-компании в Пекине. Они хотели новую правящую партию. Но это другое дело в китайском контексте».

Все, с кем я разговаривал, считают, что правительство должно извиниться, но этого никто не ожидает. Они сказали, что коммунистическая партия может быть только «великой, прекрасной и правильной», согласно ее собственному описанию во многих официальных цифрах. слова. Си Цзиньпин, верховный лидер страны, также заставил замолчать любую оппозицию и критику своего руководства.

«Приглашение извиниться — это очень смело, и я тоже этого хочу», — сказал Ян. «Но это вряд ли произойдет».

Коммунистическая партия никогда не извинялась перед китайским народом ни за какие зверства, которые он перенес за 73 года своего пребывания у власти. Не после того, как более 20 миллионов человек умерли от голода во время катастрофического «Большого скачка», не после того, как страна пережила десятилетие хаоса и экономического опустошения, вызванного Культурной революцией. А не к политике одного ребенка, которая привела к принудительным абортам и теперь помогает разжечь демографический кризис с одним из самых быстро стареющих слоев населения в мире.

Партия даже убила литературный жанр под названием «литература плача», возникший после Культурной революции в конце 1970-х годов и описывающий страдания людей, испытанные во время этой политической кампании. По его словам, партия никогда не хочет, чтобы кто-то слишком много внимания уделял своим шрамам, потому что они неизбежно спросят, откуда взялись шрамы. Сюй Чэнганстарший научный сотрудник Стэнфордского центра китайской экономики и предпринимательства, подвергшийся преследованиям во время Культурной революции.