Когда звучат Советы — Атлантика

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Американцы иногда забывают, насколько они счастливы. Я надеюсь, что сегодня они вспомнят, независимо от их голосования, что их конституция — это чудо. Я получил урок об этом, из всех мест, в бывшем Советском Союзе.

Но сначала три новых истории из Атлантический океан.

святое голосование

Сегодня мы должны призвать наших граждан к голосованию, используя традиционные слова основателей и все обычные штампы (некоторые из которых сегодня имеют больше правды, чем в прошлом): «Голосуй так, как будто от этого зависит твоя жизнь», Это самые важные выборы нашего времени», и так далее.

Я не буду делать ничего из этого. Вместо этого я расскажу вам историю, а затем дам одно простое руководство по голосованию.

История началась в 1989 году, когда я был молодым ученым, присоединившимся к небольшой американской делегации в Советском Союзе для неформальных дискуссий о контроле над вооружениями с нашими советскими коллегами. Это была моя третья поездка в Советский Союз, первая — всего шесть лет назад, в 1983 году, в один из самых холодных периодов холодной войны. К 1989 году многое изменилось, и некогда могущественный Советский Союз канул в небытие.

В рамках своей попытки удержать страну вместе, советский лидер Михаил Горбачев создал новый законодательный орган, Палата народных представителей. Впервые у советских граждан было то, что выглядело как настоящие выборы; Несмотря на то, что Коммунистическая партия настаивала на своем обычном сокращении мест, Советы во многих местах теперь имели шанс быть настоящими «избирателями», а не участниками бессмысленных ритуалов. Эти выборы, например, Борис Ельцин вернул В Москву после удаления из Кремля и отправки в политическую глушь два года назад. Без него Ельцин, возможно, не смог бы помочь противостоять советскому перевороту 1991 года.

Наша делегация размещалась на лодке, которая перевозила нас с места на место по реке, а ночью, после окончания встреч, мы покидали лодку и отправлялись на разведку. Большинство вещей в старом Советском Союзе были закрыты после 8 вечера, но мы гуляли, фотографировались и разговаривали с теми, кто с нами разговаривал.

Однажды ночью, очень поздно, я был с американскими друзьями на окраине крупного города. Я увидел свет в том, что казалось какой-то школой. При ближайшем рассмотрении я понял, что это временный избирательный участок для новых выборов. Голосование закончилось, рабочие готовили бюллетени. Я был молод и шумен, и мой русский был намного лучше, чем сейчас, и поэтому я вошел, как будто знал, что делаю. (Я также еще не испытал здорового страха перед арестом.) Когда меня остановил рабочий, я объяснил, что мы американцы, что мы очарованы первыми по-настоящему советскими выборами и ценим все, что нам могут сказать местные власти.

Это сработало.

Нам разрешили наблюдать на расстоянии от избирательных участков. Что меня поразило, так это благоговение, спокойная серьезность, чувство уход в комнате. Рабочие — в основном женщины, занимавшиеся большинством повседневных дел, которые заставляли Советский Союз работать, — относились к избирательным бюллетеням так, как будто они были таинством. Они обращались с ними ласково, пересчитывали, отмечали бюллетени в своем тщательном плане, обматывали бюллетени веревочками и очень аккуратно укладывали их в ящики и мешки. Никто не говорил сквозь гул. Некоторые люди подняли глаза и улыбнулись, а затем вернулись к работе.

Я чувствовал надежду, наблюдая за всем этим. Город был унылым промышленным местом даже по советским меркам, но эти люди, никогда не знавшие ничего похожего на настоящие выборы, были озабочены той же тихой торжественностью, которую я видел на каждом американском избирательном участке. Я начинаю думать, что демократия действительно универсальна, и это подарок для ее претендентов.

Я бы хотел, чтобы у этой истории был сказочный конец. Я не. Мы были в Советской Украине. Река, в которой мы сейчас были, называется Днепр. Городом было Запорожье, которое сейчас находится всего в нескольких милях от Территории, оккупированные Россией. Демократия потерпела неудачу в Советском Союзе, а затем снова потерпела неудачу в России. Он жив в Украине, несмотря на попытки Москвы его ликвидировать.

Однако эти Советы действовали очень серьезно, потому что раньше у них никогда не было возможности голосовать. Они понятия не имели, разрешат ли им снова голосовать. Вот так и надо голосовать: как будто у тебя никогда не было возможности сделать это, и хотя бы с мыслью, что ты, возможно, больше никогда не сможешь этого сделать. Попытайтесь представить, что когда сотрудник избирательного участка дает вам бюллетень для голосования, это последний бюллетень, который вы когда-либо видели. Это идея, которая фокусирует ум.

Я обещал руководство по голосованию, так что вот оно: Читать Федеральный присяга.

Я клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, как внешних, так и внутренних; что я буду нести истинную веру и верность самому себе; Взять на себя это обязательство добровольно, без каких-либо мысленных оговорок или какой-либо цели уклонения… Боже, помоги мне.

Те, кто собирается взять на себя обещание действовать «хорошо и честно выполнять свои обязанности» — это должно относиться и к голосованию.

Я понимаю, что для многих людей эта присяга означает, что они обязаны голосовать за противников выборов и других экстремистов. Так называемые стражи присяги, которых сейчас судят за подстрекательство к мятежу, истолковали присягу как призыв к оружию против врагов по своему выбору, особенно против других американцев, с которыми они не соглашались. Но я сомневаюсь, что многие люди когда-либо читать Конституцию можно прочитать в этом разделе и прийти к выводу, что это их долг искажать наши выборы и угрожать нашим гражданам.

Сейчас Америку заполонили постыдные шарлатаны, которые опозорили это ведомство, в том числе почти все, кто работал в Белом доме на Дональда Трампа. Это их бремя. Но сегодня вы можете возобновить свою присягу на конституции. Мы обязаны предложить нашу «истинную веру и лояльность», что означает наше доверие и терпение, нашу честность, нашу готовность поставить общее благо выше наших кулаков и наших страхов, и нашу приверженность идеалу каждого избирателя, являющегося гражданином кто не менее и не более важен, чем мы. Это не так уж много, и требования присяги в силах каждого американского гражданина — если они решат соблюдать их.

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депеши

вечернее чтение

(Атлантический океан)

Чему я научился за четыре года открытия DM

Дженни Хоган

Мои прямые сообщения в Твиттере открыты, и я отвечу. Я комик, и я использую личные сообщения, чтобы найти возможности для написания внештатных статей, контактные источники для статей и, как может сказать вам большинство людей, которые присылали мне сообщения в прошлом году, отправляли ссылки на мою новую книгу. Но в глубине души я всего лишь женщина со 170 782 подписчиками в Твиттере и плохими навыками тайм-менеджмента. Здравомыслящий человек заблокировал бы прямые сообщения от незнакомцев, как только они начали ежедневно транслироваться — для меня это было примерно в 2019 году. Я этого не делал. Я не держал личные сообщения открытыми только для карьерного роста. Настоящая причина в том, что они знакомят меня с людьми, которых я иначе не встретила бы, — с людьми, которые склонны учить меня чему-то о себе (И Кто бы купил мою книгу). Спам, который я получаю, иногда милый, иногда сексуальный, а иногда и очень резкий: отправители говорят мне, что им нравятся мои твиты или они ненавидят мои твиты; Они хотят работать со мной, хотят катать меня на моторной лодке или хотят, чтобы я знал, что я ничего не стою. Но все становится по-настоящему интересным, когда я пишу. Может быть, из гнилого любопытства, а может, вопреки здравому смыслу, я всегда так делал.

Прочитайте статью полностью.

больше, чем Атлантический океан

Культурный перерыв

Иллюстрация семьи Гримке. (Тегумула Батлер Аденуга)

Читать. Гримки: наследие рабства в американской семье Сестры-аболиционистки, которых долгое время изображали героями, предстают в новом свете.

Смотреть. хорошая медсестрана Netflix, представляет собой жуткую и совершенно бескровную тайну убийства.

Разгадывайте наш ежедневный кроссворд.

примечание

Я знаю, что многие из вас будут ждать результатов выборов до поздней ночи, но некоторые ключевые результаты может не видеть на дни или даже недели. Итак, когда вам нужен перерыв, как насчет того, что мы привыкли называть «чтением»?

Мы так легко отвлекаемся, что читать новую книгу может быть трудно. Вот почему я люблю короткие рассказы, особенно классическую научную фантастику. Моя любимая группа это Сокровищница научной фантастики Айзека Азимова, в котором используется умный принцип группировки историй в соответствии с их литературной формой. «Будущее в поисках» представляет собой сборник историй, представленных в виде вопросов, включая такие классические произведения, как «Кто туда идет?» Джон У. Кэмпбелл-младший (по мотивам фильма вещь) и «Кто может заменить мужчину?» Брайан Алдис. Еще лучше «Космическая почта» — сборник рассказов, передаваемых в виде писем или телеграмм (или, в случае с «Цветами для Элджернона», душераздирающих записок). Если вы никогда не читали «Узника» Кристофера Анвилла — рассказанную по электронной почте задолго до того, как появилась электронная почта, — вперед, и я гарантирую, что вы будете игнорировать выборы в течение часа или около того. Будьте в курсе, но сделайте перерыв и погрузитесь в другой мир на 20 страниц. Это пойдет вам на пользу.

-Том

Изабель Фатталь внесла свой вклад в эту публикацию.