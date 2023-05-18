Когда идет дождь, моросит

В среду днем ​​уважаемый старший международный корреспондент CNN христианин Аманпур Он поднялся на трибуну, чтобы произнести вступительную речь в Колумбийской школе журналистики в Морнингсайд-Хайтс. Обстановка была подходящая Рон Арледж Зал, названный в честь легендарного руководителя службы новостей, который оказался Боб Айгеручительница. Всего через несколько минут Аманпур обратился к другому руководителю отдела новостей, генеральному директору CNN. Крис Лихтгде она нацелилась на решение своей сети провести прямую трансляцию с бывшим президентом Дональд козырь.

Аманпур сказала, что на этой неделе она встретилась с Лихтом, чтобы выразить свою уверенность в том, что CNN не должен был позволять Трампу «выглядеть таким конкретным», и раскритиковала его решение транслировать высказывания Трампа в прямом эфире для непослушной аудитории. «Казни немного не хватило», — сказал Лихт, но подчеркнул, что сеть «поступила правильно» и что ратуша «служила американскому народу». Аманпур уважительно не согласилась: «Мы знаем Трампа и его склонности, все это знают», — сказала она студентам. «Он просто захватывает платформу и доминирует, независимо от того, сколько волатильности брокер пытается направить на следующую. Это не работает слишком часто».

Как видно с этого момента, у Криса Лихта есть трудный работа. Он попадает в сейсмическую неразбериху, в которой ему приходится одновременно заменять легенду, курировать глобальную новостную организацию в период внешней войны и надвигающихся президентских выборов, а также управлять требованиями нового корпоративного слияния… Ойи курирует контингент из тысяч журналистов, многие из них всемирно известные, некоторые из них известные Примадонны, а некоторые из них безразличны к измерению и просмотру и так далее. И как воины закончили Оливер ДарсиНедавний информационный бюллетень привел к явной критике мэрии, и это все журналисты: Их работа — говорить правду властям, даже если это их босс. Публичная критика Аманпура была обращена к широко распространенному разочарованию многих ведущих, репортеров, продюсеров и репортеров CNN после встречи в мэрии Трампа, о которой я упоминал на прошлой неделе. Но это было особенно Стоит отметить, что она сама родом из Аманпура, известная журналистка, работающая с сетью почти с момента ее основания, и которая, по совпадению, является идеалом лештианца.ЗаславВидение Иэна нового CNN.