Когда подводные лодки встречают Титаник, Джеймс Кэмерон вдохновляет

Джеймс Кэмерон, оскароносный режиссер фильма «Титаник», знает об опасностях глубоководных исследований океана. Сам опытный подводный исследователь, в 2012 году он приготовился погрузиться почти на семь миль в самую глубокую из известных океанских впадин в мире.

«Вы отправитесь в одно из самых неумолимых мест на Земле», — сказал он в интервью The New York Times незадолго до отъезда.

Однако он хотел рискнуть. В другом интервью в том же году он сказал, что видеть вещи, «никогда не виденные людьми», было более захватывающим, чем снимать фильмы. «Забудьте о красных ковровых дорожках и обо всем этом ярком», — добавил он.

На этой неделе, после исчезновения тонущего корабля с пятью людьми, отправившимися в экспедицию, чтобы увидеть останки «Титаника», многие поклонники кино ждали, когда Кэмерон выскажет свое мнение о ситуации.