Когда подводные лодки встречают Титаник, Джеймс Кэмерон вдохновляет

Джеймс Кэмерон, оскароносный режиссер фильма «Титаник», знает об опасностях глубоководных исследований океана. Сам опытный подводный исследователь, в 2012 году он приготовился погрузиться почти на семь миль в самую глубокую из известных океанских впадин в мире.
«Вы отправитесь в одно из самых неумолимых мест на Земле», — сказал он в интервью The New York Times незадолго до отъезда.
Однако он хотел рискнуть. В другом интервью в том же году он сказал, что видеть вещи, «никогда не виденные людьми», было более захватывающим, чем снимать фильмы. «Забудьте о красных ковровых дорожках и обо всем этом ярком», — добавил он.
На этой неделе, после исчезновения тонущего корабля с пятью людьми, отправившимися в экспедицию, чтобы увидеть останки «Титаника», многие поклонники кино ждали, когда Кэмерон выскажет свое мнение о ситуации.
Фильм Кэмерона 1997 года «Титаник», собравший в прокате более 2 миллиардов долларов, стал Один из самых кассовых фильмов всех времен, возродил интерес к истории злополучного роскошного лайнера, подпитывая тайну, которая побуждает некоторых богатых охотников за экспериментами преодолевать мили под водой, чтобы увидеть место крушения. Кэмерон имеет Он совершил десятки посещений этого места в Северной Атлантике.Он хорошо знает местность.
На этой неделе представители Кэмерона не сразу ответили на многочисленные запросы о комментариях.
Но в предыдущих интервью Кэмерон раскрыл множество психологических факторов, побуждающих исследователей посещать затонувшие корабли, несмотря на риски, а также объяснил, почему авантюристы испытывают потребность увидеть руины Титаника своими глазами.
Он сказал: «Я люблю затонувшие корабли». Документальный фильм, выпущенный вместе с DVD-релизом «Титаника», Титаник RMS был «окончательным крушением».
Кэмерон сказал, что в детстве он был одержим идеей отправиться в морские глубины. «Я не могу представить себе большего, чем быть исследователем и увидеть то, что никогда не видел человеческий глаз», — сказал он в интервью The Times в 2011 году.
В 1988 году, снимая фильм «Бездна» о затонувшей атомной подводной лодке, Кэмерон научился управлять беспилотной подводной лодкой. Затем, в 1995 году, прежде чем он написал сценарий для «Титаника», он посетил место кораблекрушения, чтобы снять этот фильм.
Кэмерон снял кадры, погрузившись под воду на принадлежащих России подводных кораблях. Его брат Майкл, инженер-механик, построил специальный кожух для 35-миллиметровой кинокамеры, чтобы она могла выдерживать давление воды на глубине двух с половиной миль ниже уровня моря.
С тех пор режиссер повторил эту поездку на место крушения «Титаника» и стал крупной фигурой в области глубоководных исследований. «Я владею и управляю собственной подводной лодкой и знаю почти всех в глубоководном мире за пределами нефтяного бизнеса», — сказал он The Times в 2010 году. И в том же году он собрал команду специалистов по подводным технологиям. Консультировать администрацию Обамы по ликвидации разлива нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.
Кэмерон также снял документальный фильм «Deepsea Challenge 3D» о путешествии 2012 года на дно Марианской впадины в западной части Тихого океана и «Пришельцы из глубин» об исследовании странных полуводных существ, обитающих в глубинах. океана.
В феврале он выпустил документальный фильм «Титаник: 25 лет спустя» с Джеймсом Кэмероном. Трансляция на Хулукоторый пытается ответить на некоторые из часто обсуждаемых фанатами вопросов о фильме, в том числе о том, смогут ли персонажи Джек Доусон (Леонардо ДиКаприо) и Роуз ДеВитт Букатер (Кейт Уинслет) выжить, взобравшись на деревянную дверь, взгроможденную в океане. ключевая сцена.
Кэмерон говорит в документальном фильме, что такие мысленные эксперименты стоят того. Он сказал: «По крайней мере, это дает вам представление о том, через что прошли эти люди».
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