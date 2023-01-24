Когда российская актриса Наталья Капчук похвалила Салмана Кхана за его благотворительную деятельность

Российская модель и актриса Наталья Капчук – яркое лицо в мире гламура. 38-летняя актриса получила множество похвал после того, как дебютировала в Болливуд С фильмом «Подруга Дилливали Заалим». В комедийной драме, вышедшей на экраны в 2015 году, Наталья покорила зрителей изящными танцевальными движениями под песню Tipsy Hogayi. Во время продвижения к режиссеру Джабиндеру Кауру Наталья совершила поездку в Индию. Во время своего промоушена Наталья отдала дань уважения суперзвезде Болливуда Салману Кхану. Она также выразила свою любовь к индустрии B-города.

В детстве Наталья всегда увлекалась искусством. Она начала делать небольшие керамические скульптуры в возрасте всего шести лет. Позже она продолжила академические исследования в области живописи, рисунка, истории и композиции.

Согласно сообщению ETimes, ранее, во время турне по Индии, когда Наталью спросили, что она думает о Салмане Кхане, она быстро ответила: «Я не знаю о девушках, которым он дает перерывы, но я слышала о он и его благотворительная деятельность. Он определенно хороший человек». И возможность работать с ним в любом качестве была бы отличной вещью, надеюсь, в ближайшем будущем».

Актриса добавила, что ей нравится, насколько «теплыми» и гостеприимными были люди. Индия Она была. Однако она считала, что определенные слои бедных общин нуждаются в помощи. хвалить Салман Хан О своем мире общественной филантропии Натали сказала: «Когда я приехала сюда, мне понравилось, насколько теплыми были люди, какими любящими они были, но я чувствовала, что им нужна помощь, я протяну руку и сделаю что-нибудь для них, и там действительно кто-то вроде Салмана Кхана протягивает руку помощи, не так ли? Это замечательно?»

Рассказывая о том, как вы любите Болливуд, Наталья обрушилась на суперзвезду Шахрукх Кхана. Она даже позвонила актрисе Паадамават. Дипика Быть «крутой» женщиной. Она сказала: «Когда я росла в Болливуде, мне всегда нравились такие актеры, как SRK, Амитабх Баччан… Я смотрела «С Новым годом» и думала, что Дипика Падукон потрясающая».

В 2007 году Наталья уехала из России и поселилась в Дубае. Там она создавала великолепные произведения искусства. Однако через некоторое время белокурая красавица переключила свое внимание на актерское мастерство. Она была задействована в качестве ведущей актрисы в сериале «Знакомьтесь, русские» 2013. Она также была частью нескольких фильмов, в том числе «Переключатель», «Взятие преследования» и «Грешник и святой».

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