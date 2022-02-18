Когда Россия выиграла гору,

ПЕКИН. В олимпийском пузыре их всех называют русскими.

Организаторы Олимпийских игр предпочитают классифицировать их как «Олимпийский комитет России», чтобы избежать использования названия страны, флага и государственного гимна в качестве наказания за прошлые допинговые скандалы.

Но в событиях они просто русские, как в «Русские сегодня были очень сильны» или «Россия обошла?»

Независимо от названия, они остаются силой в играх, вторыми по количеству медалей после Норвегии, и всегда находятся под пристальным вниманием, будь то соревновательные или другие причины.

Это третьи Олимпийские игры, в которых Россия участвует в условиях ограничений, введенных из-за широко распространенной схемы допинга и сокрытия государством Игр в Сочи в 2014 году, которые она принимала.