Когда Россия выиграла гору,

ПЕКИН. В олимпийском пузыре их всех называют русскими.
Организаторы Олимпийских игр предпочитают классифицировать их как «Олимпийский комитет России», чтобы избежать использования названия страны, флага и государственного гимна в качестве наказания за прошлые допинговые скандалы.
Но в событиях они просто русские, как в «Русские сегодня были очень сильны» или «Россия обошла?»
Независимо от названия, они остаются силой в играх, вторыми по количеству медалей после Норвегии, и всегда находятся под пристальным вниманием, будь то соревновательные или другие причины.
Это третьи Олимпийские игры, в которых Россия участвует в условиях ограничений, введенных из-за широко распространенной схемы допинга и сокрытия государством Игр в Сочи в 2014 году, которые она принимала.
На прошлой неделе стало известно, что звезда фигурного катания, 15-летняя Камила Валеева, чья фаворитка выиграла золото в одиночном разряде в четверг, за несколько недель до Игр дала положительный результат на запрещенное вещество. Хотя церемония награждения будет приостановлена, если она финиширует в тройке лучших, ей разрешили кататься на коньках, пока ее дело расследуется, к большому огорчению некоторых участников.
Это, в сочетании с угрозой вторжения России на Украину, усилило внимание к русским.
Этот вид спорта часто называют войной без стрельбы, но на зимних Олимпийских играх иногда проводится стрельба. Российские и украинские спортсмены, среди прочих, соревнуются друг с другом в биатлоне, который сочетает в себе лыжный спорт и стрельбу из винтовки. Они катались на коньках и стреляли близко; Никто не пострадал.
Но совместный дух игр не остановил вопросов.
«Я не думаю, что мы в состоянии обсуждать какие-либо политические вопросы на Играх, потому что Олимпийские игры изначально были предназначены для продвижения единства, а не вражды, и мы все здесь для продвижения нашего общего дела», — сказал он. Денис Спецов, российский конькобежец, после завоевания золотой медали в воскресенье. «Мы здесь, чтобы побеждать, поэтому давайте оставим политику политикам».
И хотя они могут представлять свои страны, спортсмены — это спортсмены с типичными проявлениями хорошего спортивного мастерства и духа товарищества, родившиеся месяцы или годы назад в одном соревновательном кругу. Посмотрите не дальше, чем российские и украинские фигуристы, которые обнимаются после завоевания медалей в среду.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИГРЫ
- Под микроскопом: По мере того, как российские спортсмены одерживают больше побед, нынешние и прошлые допинговые скандалы, а также ситуация в Украине бросают тень на их победы.
- застрял в середине: Китайско-американские спортсмены в Пекине стали объектами патриотических настроений, как симпатичных, так и враждебных, как из Китая, так и из Соединенных Штатов.
- Панда в ледяном костюме: Поиск памятных вещей олимпийского талисмана Пинг Дуен Дуэна в Пекине связан с длинными очередями и ошеломляющими ценниками.
- То Стремление к хорошей еде: Голодные спортсмены, официальные лица, волонтеры и журналисты стараются изо всех сил найти моменты восхитительного кулинарного преображения, какими бы маленькими они ни были.
Когда российский игрок Эдуард Латыпов дал положительный результат на коронавирус и был вынужден изолироваться в Германии в прошлом месяце, немецкий соперник Эрик Лессер представил Латыпов велосипед Чтобы он мог продолжать тренировки. «Он помогал как друг, и это того стоило», — сказал Латыпов после завоевания бронзовой медали. «Вот что такое биатлонная семья, делать такие жесты».
Трудно понять, как игры, проведенные в Китае, повлияли на расчет при принятии решения о том, говорить или нет публично, и как. После того, как Владислав Гераскевич, украинский спортсмен со скелетом, вывесил транспарант с надписью «Нет войне в Украине», Олимпийский комитет отказался наказывать его, посчитав это «публичным призывом к миру».
А когда дело доходит до допинговых вопросов, большинство спортсменов держат свои сомнения не на всеобщее обозрение, по крайней мере, во время игр. Имейте в виду, что русские, чистые или нет, часто являются лучшими в том или ином виде спорта, а кто не хочет сразиться с лучшими?
«Россия очень хороша», — сказала Мадлен Дюпон, игрок в мяч из Дании, после победы своей команды над Россией в матче по малиновке. «Это не секрет. Они явно являются одной из лучших команд в мире на протяжении долгого времени. Обыграть эту команду — огромное достижение».
Конечно, не все с оптимизмом смотрят на участие России в этих Олимпийских играх. Американские комментаторы успокоились во время короткого вторника Валиевой, а один из тренеров американцев Адам Риппон решительно заявил, что Валиевой нельзя допускать к соревнованиям после положительного результата теста на запрещенный препарат.
Однако российские спортсмены, несмотря на тучу допинга из Сочи, устали от обвинений в соучастии.
«Я думаю, что неправильно задавать нам эти вопросы — таких результатов ты не достигнешь внезапно, ты не станешь олимпийским чемпионом, потому что на это нужны годы и годы тренировок», — сказал российский фигурист Александр Большунов. Он сказал После гонки.
«Я ничего не знаю о Камиле и очень устала от этих вопросов», — сказала по-английски российская фигуристка Надежда Сергеева. «Это моя олимпийка. Я не знаю о ней из этой команды. Здесь я соревнуюсь, и все меня спрашивают о Камиле. Это моя конкуренция. Не знаю, не знаю».
Положительный образец Валиевой был представлен 25 декабря на чемпионате России, но на его обработку ушло почти семь недель, и эта задержка является частью расследования. Единственными спортсменами, которые дали положительный результат на Играх, были иранский фигурист Хоссейн Савах Шамский, занявший 84-е место в единственной завершенной им гонке, и украинская фигуристка Валентина Каменская, занявшая 70-е и 79-е места в своих индивидуальных гонках.
Однако дело дошло до того, что каждый жест, который делает, казалось бы, нестандартный русский спортсмен, безобидный или нет, анализируется в поисках скрытого смысла.
После неожиданной победы над США в полуфинале командной погони за конькобежным спортом россиянин Даниил Алдушкин отпраздновал победу, вынув средние пальцы.
И неважно, что жест Алдушкина был направлен на рассредоточенную толпу, прямо в противоположную сторону от американцев, которые сказали, что не видели. «Я даже не помню, что произошло после того, как мы пересекли черту, — сказал Алдушкин. «Это была моя первая игра и моя первая медаль. Я не хотел никого обидеть, поэтому, пожалуйста, простите меня, если я это сделал».
Товарищ Алдушкина по команде Руслан Захаров объяснил, почему Алдушкину было бессмысленно проявлять гнев по отношению к американцам. «В конькобежном спорте мы боремся со временем, а не с соперником», — сказал он.
На церемонии награждения после гонки через несколько часов после переезда российские спортсмены, завоевавшие серебряную медаль, собрали норвежцев и американцев, занявших третье место, для группового фото.
Что нам с этим делать?
Джонатан Абрамс Участие в подготовке отчетов.
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