Когда следует чистить зубы? Стоматолог в TikTok стал популярным благодаря советам

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Анна Петерсон, терапевт из Лондона, Англия, разместила сообщение в TikTok.

Стоматолог появился в TikTok, чтобы ответить на извечный вопрос: следует ли чистить зубы до или после завтрака?

ранее, на этой неделе, Анна Петерсон из Лондона, Англия, Загрузите видео, которое Она посоветовала зрителям чистить зубы перед завтраком, чтобы обеспечить оптимальную гигиену.

По словам Петерсона, чистка зубов после завтрака может иметь долгосрочные негативные последствия для ваших зубов.

«Когда вы завтракаете, в ваш рот попадает кислота, поэтому, когда вы чистите зубы после завтрака, вы моете зубы кислотой, которая разрушает эмаль». объяснять.

По словам Петерсона, чистка зубов перед завтраком защищает эмаль от повреждений из-за кислотности.

Видео Петерсона собрало более 1,6 миллиона просмотров и было высоко оценено подписчиками, которые не знали, что они непреднамеренно скрипят зубами.

Один последователь написал: «За 10 минут просмотра ваших видео я узнал больше, чем я узнал за последние 32 года своей жизни».

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«Я отправляю это своим друзьям, потому что говорю им об этом. [brush] Другой написал: «До и после того, как надо мной смеются». Даже мой учитель говорит [brush] после, после. “

Другие считали, что совет Петерсона был широко известен, и были удивлены тем, что некоторые люди могут не знать, когда им следует и не следует чистить зубы.

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«Я думал, что это уже сделали все остальные?» 1 пользователь TikTok книги. “Разве это не очевидно?”

«Я думал, люди чистят зубы перед завтраком», – кто-то другой. Запрошено. “Как ты можешь завтракать без?”

Когда следует чистить зубы: до или после завтрака? (Getty Images)

Несмотря на ее совет, видео Петерсон вызвало некоторую критику со стороны подписчиков, которые жаловались, что чистка зубов перед завтраком изменит вкус еды.

История продолжается

Кто-то сказал: «Я не хочу легкий завтрак».

Другой написал: «Я бы предпочел, чтобы мои тосты были похожи на тосты, чем на мята».

По словам Петерсона, если вы категорически не чистите зубы перед завтраком, есть легкий компромисс.

«Подождать 30 минут, а потом почистить зубы – это нормально», – сказала она.

В отдельном видео Петерсон объяснять Эта слюна «естественным образом» снова повышает уровень pH в организме после еды, но это может занять до часа.

И она посоветовала: «Используйте зубную пасту с фтором, потому что она укрепляет зубную эмаль».

Это не первая информация видео Петерсон рассказал о гигиене полости рта. Она также поделилась одним, в котором раскрываются распространенные ошибки, которые люди совершают при чистке зубов, в том числе при использовании жидкости для полоскания рта сразу после чистки зубов.

«Это вызовет у вас кариес», – сказал Петерсон. Она сказала, Кроме того, жидкость для полоскания рта вымывает весь высококонцентрированный фтор из зубной пасты, защищающей зубы.

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