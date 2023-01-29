Когда танки приближаются, министр обороны Украины обращает внимание на истребители

Министр обороны Украины сказал, что основные боевые танки, предоставленные союзниками, уже в пути, и следующая надежда его страны — получить военные самолеты, которые могут «переломить правила игры» в ее борьбе с Россией.

В интервью на Розмари Бартон вживую В воскресном эфире Алексей Резников сказал, что написал «список желаний для Санты» и что «реактивные истребители, истребители, самолеты и, возможно, ракеты … являются долгосрочными вариантами поражения складов горючего и боеприпасов русских и их лидеры» все еще в списке.

Резников сказал главному политическому корреспонденту CBC News Розмари Бартон, что надеется, что новые двухнедельные обсуждения с европейскими и североамериканскими союзниками военных самолетов приведут к принятию обязательств.

Он отметил, что с развитием войны в дело стала вступать военная техника, от ввода которой Украина ранее отказывалась, в том числе противотанковые и зенитные средства, а также дальнобойная артиллерия и средства ПВО.

часы | Министр обороны Украины об обязательствах по поставкам новых вооружений от союзников: Министр обороны Украины высоко оценил вклад Канады В эксклюзивном интервью Rosemary Barton Live министр обороны Украины Алексей Резников высоко оценил военный вклад Канады в войну против России и выразил оптимизм в отношении того, что истребители союзников будут следующими в его списке желаний для Киева.

Для меня сегодня все невозможно [will be] Возможно завтра».

Выступая ранее на этой неделе, министр обороны Германии Борис Писториус «исключил» отправку истребителей на Украину.

Война на Украине подходит к своему первому году. С тех пор как Россия впервые начала свое полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, Украина отразила крупные атаки и вернула утраченные территории, но значительная часть юга и востока страны остается под оккупацией, и боевые действия продолжаются.

Резников сказал, что его генералы сказали ему, что военная ситуация на востоке «сложная, но контролируемая».

Переговоры в рамках блока стран, поддерживающих Украину, в последние недели были сосредоточены на вопросе обеспечения осажденной страны современными боевыми танками. Польша, Великобритания и США пообещали автомобили, и на этой неделе Германия согласилась сделать то же самое под сильным давлением.

Через день Канада объявить Он отправит в Украину четыре своих танка Leopard 2.

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Танк Leopard 2A4 канадских вооруженных сил на полигоне в CFB Gagetown в Оромокто, штат Нью-Джерси, 2012 год. (Дэвид Смит/Канадская пресса)

«Эти танки позволят Украине освободить больше своих земель и защитить свой народ от жестокого российского вторжения. Эти четыре танка боеспособны и будут развернуты в ближайшие недели», — заявила в четверг министр обороны Анита Ананд.

Выступая перед журналистами в субботу, консервативный эксперт по обороне Джеймс Бизан сказал, что его партия поддерживает государственную помощь Украине, но декларации о танках недостаточно.

«Это символично… это просто показывает масштабный упадок наших канадских вооруженных сил», — сказал он.

Обещания танков, по словам Резникова, «это не конец истории, это только начало истории».

Он признал, что потребуется некоторое время, чтобы получить танки и обучить экипажи, но надеялся, что они будут готовы к весенней кампании, поставив цель на март.

Россия осудила увеличение поставок оружия на Украину как эскалацию конфликта, продолжая мобилизовывать и обучать сотни тысяч новых военнослужащих.

Опасения по поводу спекуляции во время войны

Помимо военных поставок, союзники вложили миллиарды долларов, чтобы поддержать украинскую экономику на плаву, в виде грантов и займов. Министр экономики Украины заявил, что украинская экономика сократилась примерно на 30 процентов в 2022 году.

«Одна из удивительных вещей в Украине заключается в том, что все продолжает работать: электричество, интернет, банки», — сказал Андерс Аслунд, бывший экономический советник страны.

«Правительство работало на удивление хорошо… но, конечно, когда 30 процентов экономики исчезает из-за войны, все становятся беднее», — сказал он.

смотреть | Бывший советник рассуждает о состоянии украинской экономики: Как война повлияла на экономику Украины и России? Розмари Бартон в прямом эфире беседует с Андерсом Ассулундом, бывшим экономическим советником Украины, о влиянии войны на экономику Украины и России, а также о танках и о том, сможет ли президент России Владимир Путин удержать власть.

Санкции, тем временем, были значительными экономическими потерями, но не решающими для России, сказал Аслунд.

Тем временем Резников столкнулся с критикой внутри страны из-за опасений, что чиновники в Министерстве обороны наживаются на контрактах, связанных с войной. Заместитель министра обороны Украины подал в отставку во вторник, а заместитель министра инфраструктуры был уволен в результате отдельного скандала.

Резников сказал, что ему ничего не известно о контракте, по которому якобы закупались пайки по завышенным ценам, и что на войска это не повлияло.

Но он признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью в военное время и тем, что Украина должна перейти к более прозрачной системе и «европейскому стандарту» антикоррупционных практик до окончания войны. Аслонд утверждал, что тот факт, что журналисты пролили свет на это дело и что правительство быстро отреагировало, были положительными знаками для украинского гражданского общества.

На вопрос, когда закончится война, Резников сказал, что сохраняет оптимизм.

«Я надеюсь, что этот год станет годом победы», — сказал он, но признал, что до этого еще многое нужно сделать.

«мы хотели бы [have victory] Как можно быстрее. Украинский народ этого хочет. Но посмотрим».