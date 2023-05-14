Когда твоя мечта о Лиге чемпионов проходит через зону боевых действий

И Келси сказал, что подписание пятилетнего контракта с клубом в стране, где идет война, было на удивление легким решением. Он сказал, что перспектива осуществить мечту о достижении Европы превзошла все остальное — даже постоянную угрозу со стороны российских ракет и самолетов, регулярные сирены беспилотников и далекий рев взрывов. Несмотря на это, у его семьи были вопросы.

«Когда я им сказал, они спросили, почему Украина?» — сказал он в интервью на испанском языке. Они знали все, что произошло, и было немного стресса, немного страха. Но я говорил им об этом, что для меня очень важно поехать и играть в футбол в Европе, в такой большой команде, как «Шахтер», и в конце концов они поняли. «

Как и десятки других южноамериканцев, подписавших контракты с украинскими клубами в прошлом, Келси — ступенька на пути, который, как он надеется, однажды приведет его в клуб его мечты — «Милан». Он знает, что игры в элитных соревнованиях, таких как Лига чемпионов, предлагают элитный этап, чтобы показать, что он принадлежит к ним. («Шахтер», лидировавший в украинской лиге на выходных, готовится вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.)

Потеряв нескольких игроков, Балкин, исполнительный директор «Шахтера», теперь настаивает на том, чтобы все новобранцы подписывали контракты, включающие пункты, запрещающие им воспользоваться какими-либо правилами ФИФА, которые позволяют им внезапно уйти. Он сказал, что любой игрок, подписавший контракт сейчас, безусловно, понимает взятые на себя обязательства.

Однако стремление сделать его профессиональным в Европе настолько сильно, что Келси сказал, что даже война может помешать ему приехать. Он сказал: «Я стараюсь не думать об этом и сосредоточиться на том, что важно прямо сейчас».